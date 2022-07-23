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Мелітополь (767) окупація (6534) референдум (626) Федоров Іван (640)

Гауляйтери видали наказ про створення "виборчих комісій" в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

мелітополь

Задля підготовки до псевдореферендуму запорізькі "гауляйтери" видали наказ про створення "виборчих комісій".

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров написав в телеграм, передає Цензор.НЕТ.

"Гауляйтери, які перебувають під слідством спецслужб України, хочуть такої ж участі для мирних мешканців.

З метою підготовки до псевдореферендуму вони видали наказ про створення виборчих комісій. Й "запрошують" мелітопольців, яким "не байдуже на майбутнє Запорізької області допомогти в організації голосування".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На блокпосту російських окупантів у Василівці в черзі на евакуацію померло чотири людини, - мер Мелітополя Федоров

Звертаюсь до всіх мелітопольців, яким не байдуже на майбутнє в першу чергу ваше і ваших дітей. Органи рашистів фейкові. Їхні дії юридично нікчемні. Проте кримінальна відповідальність за "допомогу" окупантам цілком реальна!

Від 10 до 12 років в’язниці! З можливою конфіскацією майна. З переслідуванням вас і ваших близьких. Чи варто продаватись за 30 срібняків рашистам заради такого майбутнього?" - розповів він.

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Топ коментарі
+10
Хаймарси вже чекають на координати дільниць
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23.07.2022 21:38
+8
Хороші гауляйтери в білих гробах

Погані гауляйтери в чорних
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23.07.2022 21:40
+7
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23.07.2022 21:32
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23.07.2022 21:32 Відповісти
Хаймарси вже чекають на координати дільниць
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23.07.2022 21:38 Відповісти
Хороші гауляйтери в білих гробах

Погані гауляйтери в чорних
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23.07.2022 21:40 Відповісти
рашисты проведите рехферендум об отделении Марса от Солнечной системы куда интересней будет...
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23.07.2022 22:52 Відповісти
https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1550897892726030336?s=20&t=0ewtwZZKmCxWAaBk0m1FZg
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23.07.2022 21:43 Відповісти
називайте мене зрадойобом, але ось посміюються люди, заяви гучні - Нічого страшного, нєлігітімно, не має юридичної сили... в нас також нєлігітімно і крим відібрали... і тут якщо наша влада не поквапиться, то і інші територію просруть, всі давно вже казали, що вони анексують і включать території до ядерної доктрини... чи ви сумніваєтесь на рахунок цього? а дані розвідки США не справдилися? (ну крім того що Україна не протримається, *ето другоє**
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23.07.2022 21:45 Відповісти
а Крим ми могли забрати військовим шляхом? Судитися - могли. Це питання до минулої влади - чому так погано судилися...
А ще до кравчука со товаріщі: нащо було Сімферопольську область перетворювати в автономну республіку?
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24.07.2022 06:36 Відповісти
Вже заговорили про надання зброї українцям з радіусом дії 300км.Отже,треба точно знати ,де знаходяться виборчі комісії та дільниці.Сподіваюсь небайдужі громадяна нададуть таку інформацію в публічний простіра,а ЗСУ вже скорегують свої потуги))
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23.07.2022 21:46 Відповісти
***** rusne i ruzkim kurwam ****** szmatam !!!
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23.07.2022 21:54 Відповісти
чим довше ми тягнемо з контрнаступом, тим більше у світі складається враження, що український Південь захоплений назавжди.
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23.07.2022 22:07 Відповісти
Может кому-то именно это и нужно и не только в параше?...
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23.07.2022 22:53 Відповісти
Списки и дільниці должны быть сожжены
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23.07.2022 22:51 Відповісти
Пошлите туда Марьяну Безглуздую, она на все порешает
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23.07.2022 22:56 Відповісти
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/ Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 28.06.2022) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"

Статья 13. Обстоятельства, исключающие назначение и проведение референдума
Референдум НЕ назначается и НЕ проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации

либо на территории, на которой предполагается проводить референдум, или на части ЭТОЙ территории,

а также в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения.
Установление иных обстоятельств, исключающих назначение и проведение референдума, кроме указанных в настоящей статье, не допускается.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/2315e9160e817aa99b91720c6a3bb3757502a15d/
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23.07.2022 23:08 Відповісти
Попытки проведения псевдореферендума не имеют ничего общего ни с законодательством Украины, ни с такой формой непосредственной демократии, как референдум.

Вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом согласно ст. 73 Конституции, а местный референдум не может решать такие вопросы.
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23.07.2022 23:21 Відповісти
Критики отмечают, что референдумы были излюбленным инструментом диктаторов, таких как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84 Адольф Гитлер и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE Бенито Муссолини .

Диктаторы зачастую используют референдумы, а также https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1 фиктивные выборы для легитимизации своих полномочий.

Например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83_%D0%B4%D0%B8 Антониу де Оливейра Салазар в 1933 году, Бенито Муссолини в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_(1934) 1934 году , Адольф Гитлер в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1936) 1936 году , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE Франсиско Франко в 1947 году, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA_%D0%A7%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B8 Пак Чон Хи в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B5_(1972) 1972 году и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Фердинанд Маркос в 1973 году.

Использование плебисцитов Гитлером привело к тому, что после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германии референдумы на федеральном уровне не проводятся.
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23.07.2022 23:26 Відповісти
Путен превзошел Гитлера и Муссолини вместе взятых.
Те хоть проводили свои референдумы в своих странах,
а этот уже решил, что ему можно проводить референдум, где ему вздумается.
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23.07.2022 23:29 Відповісти
не де здумається а лише на захоплених його військами територіях.
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24.07.2022 06:40 Відповісти
 
 