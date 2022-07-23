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Ціль - надати Україні до 30 систем HIMARS та MLRS, - голова комітету Конгресу США з питань збройних сил Сміт

сша

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки можуть.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших (країн. – Ред.). Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – сказав Сміт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США після сьогоднішніх ударів РФ по Одеському порту закликають надати Україні ракети, які б'ють на 300 кілометрів

Автор: 
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Топ коментарі
+33
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23.07.2022 22:06
+26
Добре, вистачить. Головне снаряди на 300 км дайте якомога скоріше!
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23.07.2022 22:02
+21
Дякуємо Дядьку Сему...
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23.07.2022 22:00
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Дякуємо Дядьку Сему...
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23.07.2022 22:00 Відповісти
Таки так... Дякуємо хоча б за те, що є, а далі на все воля Божа та щедрість дядька Сема, а також адекватна поведінка представників нашої влади 🤔
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23.07.2022 22:03 Відповісти
Всего выпущено:

540 Хаймарсів

+

991 M270

американці могли б підкинути ще МLRS
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23.07.2022 22:42 Відповісти
***** ruzkih kurw !!!
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23.07.2022 22:01 Відповісти
Добре, вистачить. Головне снаряди на 300 км дайте якомога скоріше!
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23.07.2022 22:02 Відповісти
хоча б на 180 км
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23.07.2022 22:13 Відповісти
300 км. Точка.
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23.07.2022 22:23 Відповісти
і пять томогавків..... потихеньку.. під шумок
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23.07.2022 22:03 Відповісти
1008
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23.07.2022 22:06 Відповісти
томогавків.....
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23.07.2022 22:13 Відповісти
Типу "Ой, а як воно там опинилось?"

Ми обов'язково проведемо розслідування, і покараємо винного!
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23.07.2022 23:04 Відповісти
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23.07.2022 22:06 Відповісти
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23.07.2022 22:12 Відповісти
не знаю за Камчатку и кронштат, но Севастополь точно дождется. И так думаю не только я но и камадир рсукого черноморского флота, судя по отправке казламордых говноплавателей в новоросийск.
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23.07.2022 23:07 Відповісти
Командир РСУКОГО ФЛОТА
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24.07.2022 00:01 Відповісти
Та вже назви їх "рукосуйними" Бо вони на морі ніколи воювать не вміли! Мені цікаво одне - перемоги під Очаковом Чесмою і Синопі були точно? І хто там головну роль відігравав? Так само як і в Ізмаїлі? Воювали козаки, а перемогу собі кацапи з Суворовим присвоїли? При Очакові та Кінбурні точно головну роль відіграв "галерний" флот (яким командував шотландець, а команди суден - гребці та абордажні команди, запорожці складали!)
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24.07.2022 05:45 Відповісти
Мало,Семе!Розмахнися дужче...
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23.07.2022 22:07 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=****************************************************************************-Bw6pymKPwj5BKV7EO2y6T04eP9sJZahboA9Vn-OI_XF5JT9PZzPIIb-Q4QiOf188n0ghpe9u7me&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02txCbNz7vo1hNHRxG9LjtxU3iWhPw1nHoXhqkYgAUKdHtm1gRJ845Pd7fMoRHGR51l?__cft__[0]=****************************************************************************-Bw6pymKPwj5BKV7EO2y6T04eP9sJZahboA9Vn-OI_XF5JT9PZzPIIb-Q4QiOf188n0ghpe9u7me&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря у 2015 році, й постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.

Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?

Ще раз: Енергоатом запустив третій блок на АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, для того, щоб вони могли постачати електроенергію в окупований Крим.

http://reform.energy/news/zaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486?fbclid=IwAR3djBgNEXWEPAVHSaoUYFHIe_4Nd-juRCik1rnaNx59k2LZ7_VJTgVcJIs http://reform.energy/.../zaporizka-aes-pochala...

Тепер розумієте чому американці не хочуть давати нам далекобійні ракети до Хімарсів? Бо від офісу президента до офісу Енргоатому, де засіли вороги, менше ніж чотири кілометри.

Який сенс обстрілювати ворожі штаби далеко за лінією фронту, якщо один з найбільш шкідливих ворожих штабів спокійно існує неподалік нашого міністерства оборони?
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23.07.2022 22:09 Відповісти
Ну так це ж ТИ постарався в 2019-му - щоб ТАКІ ДОЛБАКИ до влади прийшли! Тепер спостерігай наслідки! А я тобі, дурню, саме про це три роки тому казав!!!
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24.07.2022 05:48 Відповісти
Весь світ з Україною
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23.07.2022 22:09 Відповісти
И гражданского тоже☝Ватники👎
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23.07.2022 22:24 Відповісти
оце цинізм. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 415 одиниць на 2021 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/HIMARS#cite_note-FOOTNOTEThe_Military_Balance202150,55-39 [39]
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23.07.2022 22:16 Відповісти
Ти, схоже, не знаєш просто значення слова "цинізм") Це - допомога і така, охрєнєнно велика допомога.
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23.07.2022 22:20 Відповісти
ага, цынизм. Наверное половину должны отдать? Или две трети?
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23.07.2022 23:09 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 225 M270A1 и неизвестное количество M270, по состоянию на 2022 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M270_MLRS#cite_note-43 [43]
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23.07.2022 22:17 Відповісти
Дуже вдячнi вам ,нашi американськi друзi ,пане Шольц, берiть приклад , адже мизахищаемо i вашу свободу!
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23.07.2022 22:20 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.07.2022 22:22 Відповісти
СЛАВА НАЦІЇ ‼️СМЕРТЬ ВОРОГАМ ‼️
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24.07.2022 00:00 Відповісти
В США на зберіганні 2700 установок. З них до України доїхало лише 8 і це відразу у викликало у "вітязєй" панічний жах. ... Як кацапи могли мріяти про переможну війну з НАТО...
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23.07.2022 22:23 Відповісти
Им по телеку вяличие гладят и оно увеличивается❗
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23.07.2022 22:26 Відповісти
поки єрмак впри владі
нічого не давайте
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23.07.2022 22:37 Відповісти
та ми здохнемо, але не здамо ні Зєльочку, а ні дьЄрмака

бо не на часі
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23.07.2022 22:54 Відповісти
Як вони збираються підтримувати Тайвань, якщо в них недостатньо навіть цих старих Хімарсів. Китай це навіть не рф, там набагато більше зброї.
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23.07.2022 22:40 Відповісти
Тайвань це тоже не Україна...там весь острів напічкан ПКР
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24.07.2022 01:26 Відповісти
Тебе не спиталися! Керівництво США і Тайваню - не наше шобло "дурних блазенят" що "теліпають язиками - шо собака хвостом" по всьому Інтернет! Коли китайці полізуть - тоді і довідаємося, які "плюшки" їм приготовлені!
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24.07.2022 05:55 Відповісти
А вы точно украинский офицер, а не рсукий? Бо этот нарратив - "пиндосы хотят воевать до последнего украинца" я слышал от нескольких казламордых пропагандонов.
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23.07.2022 23:11 Відповісти
рашиський чиряк має визріти зсередини

нажаль, ЗСУ його не видавить, навіть якщо викине рашистів з України.
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23.07.2022 23:38 Відповісти
Круто ви йому назву дали - РСУКІЙ
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23.07.2022 23:58 Відповісти
РСУКІЕ ОКУПАНТИ І РСУКИЕ ПОЛІТИКІ
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23.07.2022 23:59 Відповісти
РСУКІЄ, Карл !!!!
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24.07.2022 01:22 Відповісти
В самих США М-270 і ХІМАРС сумарно понад 1200 одиниць. Що це взагалі за казочки якісь? В США, взагалі найбільше хорошої зброї в світі
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24.07.2022 02:44 Відповісти
Только 30, когда нужно не меньше 100. Чем меньше оружия, тем дольше продлится война. Тем больше нам разрушат инфраструктуру, тем больше смертей...
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24.07.2022 03:20 Відповісти
В Афганистан США вложила триллион или даже больше. И бесполезно. Нам не могут дать и двадцатую часть того...
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24.07.2022 03:24 Відповісти
Там Рамсфельд порылся - он лучше знает, куда шли палеты с налом.
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24.07.2022 04:59 Відповісти
Да их чуток одолжить под 100, а потом оставить 30, как сказал Адам Смит.
Снять остроту момента.
70 через месяц вернём не простые, а золотые.
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24.07.2022 04:58 Відповісти
Занадто мало для перемоги.
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24.07.2022 06:27 Відповісти
 
 