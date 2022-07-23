Ціль - надати Україні до 30 систем HIMARS та MLRS, - голова комітету Конгресу США з питань збройних сил Сміт

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки можуть.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших (країн. – Ред.). Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – сказав Сміт.

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