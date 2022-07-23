Ціль - надати Україні до 30 систем HIMARS та MLRS, - голова комітету Конгресу США з питань збройних сил Сміт
Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки можуть.
Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших (країн. – Ред.). Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – сказав Сміт.
Будь ласка, зачекайте...
540 Хаймарсів
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991 M270
американці могли б підкинути ще МLRS
Ми обов'язково проведемо розслідування, і покараємо винного!
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02txCbNz7vo1hNHRxG9LjtxU3iWhPw1nHoXhqkYgAUKdHtm1gRJ845Pd7fMoRHGR51l?__cft__[0]=****************************************************************************-Bw6pymKPwj5BKV7EO2y6T04eP9sJZahboA9Vn-OI_XF5JT9PZzPIIb-Q4QiOf188n0ghpe9u7me&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря у 2015 році, й постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.
Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?
Ще раз: Енергоатом запустив третій блок на АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, для того, щоб вони могли постачати електроенергію в окупований Крим.
http://reform.energy/news/zaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486?fbclid=IwAR3djBgNEXWEPAVHSaoUYFHIe_4Nd-juRCik1rnaNx59k2LZ7_VJTgVcJIs http://reform.energy/.../zaporizka-aes-pochala...
Тепер розумієте чому американці не хочуть давати нам далекобійні ракети до Хімарсів? Бо від офісу президента до офісу Енргоатому, де засіли вороги, менше ніж чотири кілометри.
Який сенс обстрілювати ворожі штаби далеко за лінією фронту, якщо один з найбільш шкідливих ворожих штабів спокійно існує неподалік нашого міністерства оборони?
нічого не давайте
бо не на часі
нажаль, ЗСУ його не видавить, навіть якщо викине рашистів з України.
Снять остроту момента.
70 через месяц вернём не простые, а золотые.