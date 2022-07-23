ООН розглядає понад 150 звернень щодо скоєних росіянами зґвалтувань під час війни в Україні, - спецпредставниця Паттен
ООН після 24 лютого отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими військами в Україні, і це лише "верхівка айсберга".
Про це заявила спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен у відеозверненні до учасників Другого саміту перших леді та джентльменів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини як наслідки атаки України російськими військами", - сказала Паттен.
Вона зауважила, що сексуальне насильство - це злочин, про який "хронічно недостатньо" інформують, "ми бачимо лише верхівку айсберга".
За словами спецпредставниці Генсека ООН, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюється здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.
"Це залишає страшні шрами на житті окремих людей і цілого суспільства, це руйнує сім'ї, а наслідки відчуваються протягом кількох поколінь", - констатувала Паттен.
Вона зазначила, що дуже часто потреби жінок та дівчат у ситуації військового конфлікту відкладаються "на потім", бо це не на часі.
"Ми не можемо допустити, щоб через замовчування і бездіяльність ці проблеми продовжувати нагромаджуватися. Фізичні та психологічні аспекти у тих, хто вижив, у їхніх сімей, та громад - це складові балансу. Відновлення цього балансу потребує постійного і політичної волі, і виділення ресурсів на допомогу сім'ям і жертвам цих злочинів", - резюмувала Паттен.
Будь ласка, зачекайте...
орки дійсно ублюдки ?
доречі, ХУТІНА В ГААГУ !!!
Вона зазначила, що дуже часто потреби жінок та дівчат у ситуації військового конфлікту відкладаються "на потім", бо це не на часі.
"Ми не можемо допустити, щоб через замовчування і бездіяльність ці проблеми продовжувати нагромаджуватися. Фізичні та психологічні аспекти у тих, хто вижив, у їхніх сімей, та громад - це складові балансу. Відновлення цього балансу потребує постійного і політичної волі, і виділення ресурсів на допомогу сім'ям і жертвам цих злочинів", - резюмувала Паттен."
Джерело:
Тому і була звільнена Денисова, яка голосно говорила про страшні злочини рашистів.
Від facebook до допитів. Чому омбудсмен Денісова втратила посаду
https://www.pravda.com.ua/authors/5bb49645dc413/ СОНЯ ЛУКАШОВА - ПОНЕДІЛОК, 27 ЧЕРВНЯ 2022, 05:30
"....Співрозмовник УП у прокуратурі пригадує, що в квітні у них були дані лише про один підтверджений випадок наруги над дитиною. Станом на середину червня ця кількість збільшилась до двох. У той час як уповноважена розповідала про все нові й нові історії.
Співрозмовник УП у прокуратурі пригадує, що в квітні у них були дані лише про один підтверджений випадок наруги над дитиною. Станом на середину червня ця кількість збільшилась до двох. У той час як уповноважена розповідала про все нові й нові історії."
"...Жертвою стала й держава Україна, від імені якої діяла Денісова. Так, її місце на посаді - відповідальність держави. Однак омбудсмена не уповноважували брехати.
Історію Денісової не вдасться і немає потреби замовчувати. Нехай вона стане чітким знаком: Україна воює на стороні правди.
Нам не потрібно ще більше демонізувати росіян.
Вони й самі впоралися з цією задачею."
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/
"...
Ми просимо вас, надаючи інформацію про статеві злочини під час війни:
Оприлюднювати тільки ту інформацію, щодо якої є достатньо доказів; перед публікацією перевіряти факти.Повідомляти, які матеріали ви передали до системи правосуддя.Вивіряти й ретельно продумувати кожне слово, щоб уникнути сенсаційності в повідомленнях.Уникати надмірної деталізації злочинів.Користуватися коректною термінологію, наприклад, вживати слово «вцілілі» або «потерпілі» замість «жертви».Дбати про конфіденційність і безпеку потерпілих. Пам'ятати, що потерпілі можуть бути ідентифіковані, якщо мешкають у невеликих селах чи містечках.Нагадувати про мережі підтримки потерпілих (адвокат(к)и, правозахист, професійна психологічна допомога).Будуть корисними також рекомендації https://divoche.media/2022/04/09/seksualne-nasylstvo-i-media-yak-pysaty-pro-zgvaltuvannya-pid-chas-vijny/?fbclid=IwAR1oVA-J68DUET6dbTImrMeJGFLnDHGAKmKic6XOROexyhsEeJumMU7o49M «Сексуальне насильство і медіа. Як писати про згвалтування під час війни» та https://cje.org.ua/statements/rekomendatsii-kzhe-shchodo-vysvitlennia-zahybeli-liudey-pid-chas-viyny/ Рекомендації КЖЕ щодо висвітлення загибелі людей під час війни.
https://docs.google.com/document/d/1rzZnKk6DEU-LdRsb5OIJlx8dERNNra2EPY44qui_lL4/edit?fbclid=IwAR1pqxgtwgeSra607pfUpaGX-**********************************