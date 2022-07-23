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ООН розглядає понад 150 звернень щодо скоєних росіянами зґвалтувань під час війни в Україні, - спецпредставниця Паттен

оон

ООН після 24 лютого отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими військами в Україні, і це лише "верхівка айсберга".

Про це заявила спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен у відеозверненні до учасників Другого саміту перших леді та джентльменів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини як наслідки атаки України російськими військами", - сказала Паттен.

Вона зауважила, що сексуальне насильство - це злочин, про який "хронічно недостатньо" інформують, "ми бачимо лише верхівку айсберга".

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За словами спецпредставниці Генсека ООН, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюється здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.

"Це залишає страшні шрами на житті окремих людей і цілого суспільства, це руйнує сім'ї, а наслідки відчуваються протягом кількох поколінь", - констатувала Паттен.

Вона зазначила, що дуже часто потреби жінок та дівчат у ситуації військового конфлікту відкладаються "на потім", бо це не на часі.

"Ми не можемо допустити, щоб через замовчування і бездіяльність ці проблеми продовжувати нагромаджуватися. Фізичні та психологічні аспекти у тих, хто вижив, у їхніх сімей, та громад - це складові балансу. Відновлення цього балансу потребує постійного і політичної волі, і виділення ресурсів на допомогу сім'ям і жертвам цих злочинів", - резюмувала Паттен.

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Топ коментарі
+16
Новий омбудсмен, як ОБСЄ, слухняний сліпо- глухонімий. Все, як пліснява любить.
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23.07.2022 22:26
+15
Україна ( Денісова) встигла передати документи . А що новий омбудсмен - продовжуе мовчати ???

доречі, ХУТІНА В ГААГУ !!!
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23.07.2022 22:16
+11
Головред "УП" Севгіль Мусаєва на прикормі у зелених.

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23.07.2022 22:33
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23.07.2022 22:12 Відповісти
Головред "УП" Севгіль Мусаєва на прикормі у зелених.

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23.07.2022 22:33 Відповісти
Пусть🤢🤡👺👹 Zеублюдки Денисову в должности восстанавливают ‼️Оббрехали человека и уволили , как Корбана лишили гражданства ! Беспредел и диктатура путлеризм
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23.07.2022 22:35 Відповісти
так що, Денисова не брехала, а

орки дійсно ублюдки ?
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23.07.2022 23:20 Відповісти
Щодо всіх 150 звернень відповідь буде єдина - глибоке занепокоєння Імпотенти ******.
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23.07.2022 22:15 Відповісти
Україна ( Денісова) встигла передати документи . А що новий омбудсмен - продовжуе мовчати ???

доречі, ХУТІНА В ГААГУ !!!
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23.07.2022 22:16 Відповісти
Новий омбудсмен, як ОБСЄ, слухняний сліпо- глухонімий. Все, як пліснява любить.
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23.07.2022 22:26 Відповісти
Да, його не чути
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23.07.2022 22:27 Відповісти
тому і поміняли, щоб сидів тихенько, а не кричав на весь світ, про злочини росіян, як Денисова.
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23.07.2022 22:48 Відповісти
"Це залишає страшні шрами на житті окремих людей і цілого суспільства, це руйнує сім'ї, а наслідки відчуваються протягом кількох поколінь", - констатувала Паттен.

Вона зазначила, що дуже часто потреби жінок та дівчат у ситуації військового конфлікту відкладаються "на потім", бо це не на часі.

"Ми не можемо допустити, щоб через замовчування і бездіяльність ці проблеми продовжувати нагромаджуватися. Фізичні та психологічні аспекти у тих, хто вижив, у їхніх сімей, та громад - це складові балансу. Відновлення цього балансу потребує постійного і політичної волі, і виділення ресурсів на допомогу сім'ям і жертвам цих злочинів", - резюмувала Паттен."

Джерело:
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23.07.2022 22:26 Відповісти
Це ще одне не_на_часі для єрмака та зеленського.

Тому і була звільнена Денисова, яка голосно говорила про страшні злочини рашистів.
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23.07.2022 22:28 Відповісти
Треба світу постійно в голову довбить , що зґвалтування росія робила в Чечні, в Абхазії, в Сіріі, в АФРІЦІ ( зараз вагнерівці) . Т
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23.07.2022 22:30 Відповісти
Треба ООН доручити розвідці ці факти знайти
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23.07.2022 22:31 Відповісти
Вже видно "навіть і сліпому", що зелене кодло працює на рашку. Денісову зняли за те, що не мовчала про ці злочини.
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23.07.2022 22:29 Відповісти
Суки зелені хочуть прикрити злочини свинособак, щоб за це куйло їм бабла підкинув. Але після " ми попередили людей про напад росії, щоб не було паніки і не зруйнувалась фінансова система" - мене ці скоти вже нічим не здивують.
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23.07.2022 22:30 Відповісти
ЗеУБЛЮДКОВ ГЕТЬ‼️
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23.07.2022 22:38 Відповісти
И что от этого изменится ? Общественное порицание и всё..... нет бы взять и признать кацапию страной террористом
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23.07.2022 22:39 Відповісти
Як УПячка підігрує рашистам. Жертви вигадані (тільки 2), Денисова перебільшувала злочини. Потім Захарова вимагала вибачень від світових ЗМІ за фейки про злочини рашистів.

Від facebook до допитів. Чому омбудсмен Денісова втратила посаду

https://www.pravda.com.ua/authors/5bb49645dc413/ СОНЯ ЛУКАШОВА - ПОНЕДІЛОК, 27 ЧЕРВНЯ 2022, 05:30

"....Співрозмовник УП у прокуратурі пригадує, що в квітні у них були дані лише про один підтверджений випадок наруги над дитиною. Станом на середину червня ця кількість збільшилась до двох. У той час як уповноважена розповідала про все нові й нові історії.
Співрозмовник УП у прокуратурі пригадує, що в квітні у них були дані лише про один підтверджений випадок наруги над дитиною. Станом на середину червня ця кількість збільшилась до двох. У той час як уповноважена розповідала про все нові й нові історії."

"...Жертвою стала й держава Україна, від імені якої діяла Денісова. Так, її місце на посаді - відповідальність держави. Однак омбудсмена не уповноважували брехати.

Історію Денісової не вдасться і немає потреби замовчувати. Нехай вона стане чітким знаком: Україна воює на стороні правди.

Нам не потрібно ще більше демонізувати росіян.

Вони й самі впоралися з цією задачею."
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/27/7354838/

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23.07.2022 23:26 Відповісти
Вимоги медіа-курв (з листа)

"...

Ми просимо вас, надаючи інформацію про статеві злочини під час війни:
Оприлюднювати тільки ту інформацію, щодо якої є достатньо доказів; перед публікацією перевіряти факти.Повідомляти, які матеріали ви передали до системи правосуддя.Вивіряти й ретельно продумувати кожне слово, щоб уникнути сенсаційності в повідомленнях.Уникати надмірної деталізації злочинів.Користуватися коректною термінологію, наприклад, вживати слово «вцілілі» або «потерпілі» замість «жертви».Дбати про конфіденційність і безпеку потерпілих. Пам'ятати, що потерпілі можуть бути ідентифіковані, якщо мешкають у невеликих селах чи містечках.Нагадувати про мережі підтримки потерпілих (адвокат(к)и, правозахист, професійна психологічна допомога).Будуть корисними також рекомендації https://divoche.media/2022/04/09/seksualne-nasylstvo-i-media-yak-pysaty-pro-zgvaltuvannya-pid-chas-vijny/?fbclid=IwAR1oVA-J68DUET6dbTImrMeJGFLnDHGAKmKic6XOROexyhsEeJumMU7o49M «Сексуальне насильство і медіа. Як писати про згвалтування під час війни» та https://cje.org.ua/statements/rekomendatsii-kzhe-shchodo-vysvitlennia-zahybeli-liudey-pid-chas-viyny/ Рекомендації КЖЕ щодо висвітлення загибелі людей під час війни.
https://docs.google.com/document/d/1rzZnKk6DEU-LdRsb5OIJlx8dERNNra2EPY44qui_lL4/edit?fbclid=IwAR1pqxgtwgeSra607pfUpaGX-**********************************
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23.07.2022 23:31 Відповісти
Вот так. Денисова оказалась оклеветанной и не правомерно снятой с должности зелёной плесенью. Зешобле во главе с зеленским-дермаком плевать на закон и украинцев. Нодо быто слепоглухому, чтоб не видеть этого. ,,Слуг урода" в отставку!!!
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24.07.2022 00:12 Відповісти
 
 