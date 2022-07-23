На Краматорському напрямку військам РФ завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли, - Генштаб ЗСУ
На Бахмутському напрямку війська РФ намагаються створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення, передає Цензор.НЕТ.
"Слава Україні! Триває сто п’ятдесята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог обстріляв село Старикове Сумської області. Триває повітряна розвідка прикордонної ділянки в Чернігівській та Сумській областях безпілотними літальними апаратами.
На Слобожанському напрямку підрозділи противника усіма наявними засобами продовжують стримувати підрозділи Сил оборони від просування вглиб тимчасово зайнятої території.
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка та низки інших. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова.
На Слов’янському напрямку противник обстрілював із артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного, силами розвідувальної групи, намагався виявити слабкі місця в обороні наших військ. Противника знешкоджено.
На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках, тривають спроби встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.
На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зокрема в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Завдав авіаудару біля Спірного.
Штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли.
На Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Обстрілював наші війська із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Покровському та Новолуганському.
Окупанти знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами.
Розвідувальні групи противника намагалися виявити слабкі місця в обороні наших військ на напрямках Соледара та Покровського. Виявлені та знешкоджені.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір’я та багатьох інших. Завдав авіаударів поблизу Красногорівки та Кам’янки.
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки безпілотними літальними апаратами. Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.
Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають бойові дії та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.
В підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню.
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!" - йдеться у зведенні.
Будь ласка, зачекайте...
другими словами, орки как были тупорылыми, так ими и останутся..... и если что-то можно сделать через жопу, то они обязательно это сделают......
Орки никогда не были с Руси...
в 2016 в Житомире была петиция к президенту - переименовать Украину назад в Русь,
Порох "не заметил" ...\
Не верьте популистам.
Беда нам от продажных горлодравов.
Габсбурги перед І Світовою війною лише офіційно затвердили те, що існувало в українській геральдиці віками!
здесь будет только Украина !
Такая цифра указана в книге "На великой стройки", изданной в 1931 году в Ленинграде. Такие же данные представлены в первой советской энциклопедии 1926 года. Ни этой энциклопедии, ни книги нет ни в одной библиотеке в Украине. Удалось отыскать "На великой стройке" в Москве. Нам прислали копии, на которых хорошо видны цифры 81000000. Следует отметить, что сюда не вошли украинской Галичины, находившейся в составе Польши. Уже следующая перепись населения 1937 года указывает, что украинского в СССР является 26 миллионов.
- Куда делись все остальные? Зная такие цифры, еще страшнее представляется геноцид украинцев кремлем.
Адже, командування тактичної групи російської 29-ї ЗВА у обсязі, не меньш як 4 БТГр та 2-3 ТГр зі складу 36-ї мсбр, 288-го мсп та 200-ї абр, протягом останніх 2-х діб спромоглося організувати низьку атак на Чугуївському напрямку, явно з метою тактичного покращення вихідних рубіжів для подальших активних дій.
До того ж, у цій же смузі фіксується інтенсивне роззосередження противником складів та місць зберігання боеприпасів (район Балаклея, Шевченкове та Волохів Яр) та їх активне поповнення.
Окрім того, в цій же смузі командуванням військ противника застосовуються інтенсивні заходи щодо підсилення спроможностей своїх артилерійських ТГр вести контр-батарейну боротьбу із відповідними силами та засобами ЗСУ. Зокрема, принаймні у двох місцях ( р-н Таранушине та Снежківка) з метою виявлення вогневих позицій української артилерії, фіксується розгортання противником радіолокаційних комплексів артилерійської розвідки типу "Зоопарк-1". За всіма ознаками, на цьому напрямку противнику особливо дошкуляє українська артилерія.
- Командування військ противника потягнуло до Дніпра військову та спеціальну техніку для наведення понтоних переправ через річку. Зокрема, в районі Великі Копані в напрямку на Раденськ було зафіксовано пересування інженерного підрозділу російских війск (до 22-х одиниць понтоно-мостової та інженерної техніки). Судячи зі всього, противник планує наведення відповідної переправи десь на відрізку між Козачими Лагерями та Новою Каховкою. Принаймні, вперте бажаня командування військ противника прикрити цей район за будь-яку ціну засобами ППО, навіть в умовах високої вірогідності іх виявлення та знищення дальнобійними та високоточними засобами ураження ЗСУ, *********** саме на цю думку...
- Противник продовжує виношувати плани щодо використання в якості засобу "зупинки українського наступа на Херсон" у прибережних районах Херсонської області спеціальних сил та засобів. Зокрема, планується активна дія спеціальних розвідувальних та диверсійно-розвідувальних груп противника з Кінбурскої коси та приглих територій Національного природного парку та Чорноморського біосферного заповідника НАН України за допомогою швидкісних та малорозмірних плавзасобів.
Відповідні групи та підрозділи противника неоднарозово фіксувалися в районі населенних пунктів Покровського, Василівки, Геройского та Станиславського маяка (по нашим даним там оперує зведена тактична група сил спеціального призначення, морської піхоти, засобів РЕБ та росгвардії противника, загальною чисельністю до 2-х рот)... а його катери також регулярно з'являються у районі Лимани та Парутине, фіксували їх появу й в районі Очакова.
- Командування військ противника продовжує масштабне перегруппування своїх сил та засобів на цілому ряді операційних напрямків. Зокрема, на Херсонському, Мелитопольскому та Луганському напрямках.
Головним сенсом цього перегрупування військ противника є створення умов для проведення успішних оборонних дій (переважно у Південній операційній зоні) та створення ударних угрупувань військ на низці інших ділянок для проведення активних, наступальних дій (Славянско - Краматорський, Харьківський напрямки).
Окрім цього, противник активно відновлює систему бойового управління на тих напрямках, де її елементи зазнали сутєвих втрат, внаслідок вогневих нальотів відповідних засобів ураження ЗСУ. Так, фіксується розгортання принаймні ще одного ППУ (не нижче дивізійно-корпусного рівня, скоріше всього армійського) на Краматорському напрямку, а також перекидання через Сватове на південь не меньш як двох багатоцільових мобільних комплексів П-260Т "Редут-2УС". Підозрюю, що на Краматорсько - Бахмутському напрямку противник намагатиметься створити нову єдину командну структуру з частини лівофлангових тактичних груп угрупування "Изюм" та Лисичанскої группи військ, яка й буде координувати наступ на Краматорск та Бахмут зі сходу та південного сходу.
В свою чергу, в районі Берислав та Нова Каховка продовжується зосередження підрозділв 98-ї повітряно-десантної дивізії (пдд), які, скоріше за все, будуть в подальшому розгорнуті у другому ешелоні Херсонсько - Бериславського угрупування військ противника (відомого під назвою "Юг"), у оперативному підпорядкуванні 49-ї ЗВА ПвдВО.
На Запоріжському напрямку, командування військ противника підсилило своє угрупування, яке діє в районі Василівка, Щербаки та південіше Оріхів зразу 4-мя БТГр зі складу 83-ї дшбр, 100-ї орбр та чвк "вагнер". При цьому, "вагнери" та десантники зразу виведені у першу лінію, а батальон "сотки" розгорнутий у районі Токмаку "у резерві". За рахунок цього, противник зумів ущільнити бойові порядки БТГр 70-ї мсбр та 503-го мсп у районі Полог.
- Противник продовжує вести активну розвідку та контроль за повітряною та надводною обстановкою в районі черноморського узбережжя, яке залишається під контролем України (північно-західна частина Чорного моря). Зокрема, для цих цілей він використовує переважно авіаційну складову свого угрупування військ. Головним її завданням є виявлення місць дислокації засобів ППО та протикорабельних комплексів ЗСУ, дальнобійних і високоточних засобів ураження, а також переміщення та місцезнаходження сил і засобів Сил оборони України, в тому числі на морі.
Так, з цими цілями оперативно-тактична авіація противника продовжує виконувати щоденно польоти у північно-західній частині акваторії Чорного моря, у т.ч. в районі о.Зміїний. В середньому командування військ протиника залучає для цього приблизно 15 -17 літаків розвідувальної, винищувальної, бомбардувальної та протичовнової авіації.
Засобами радилокаціного контролю ППО Украни було зафіксувано прольоти :
- 5-и винищувачів Су-27/30 38-го вап (АБ Бельбек) 27-ї змад 4 А ВПС і ППО,
- 6-и винищувачів Су-30СМ, 3-х бомбардувальники Су-24М (АБ Саки) 43-го омшап
- 2-х протичовнових літаків Бе-12 318-го озмап (АБ Кача)
Періодично для ведення більш детальної розвідки цього району противник залучає до 2-х літаків-розвідників типу Су-24МР зі складу 11-го змап 4-ї змад 4-ї -А ВПС та ППО Південого військового округу.
Машовець
До того ж, у цій же смузі фіксується інтенсивне роззосередження противником складів та місць зберігання боеприпасів (район Балаклея, Шевченкове та Волохів Яр) та їх активне поповнення.
а для чого нам надали хаймерси щоб спокійно наблюдати
як московіти наповюють свої склади ************?
може перестанемо соплі жувать а візьмемось до діла?
ще раз повторюю артилерія і склади орків першочергове завданя для
наших воїнів
слава ЗСУ!!!
славаУкраїні!!