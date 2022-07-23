Судова реформа: Зеленський розпорядився провести конкурс до Вищої ради правосуддя
Президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс.
Про це йдеться в указі президента від 23 липня, передає Цензор.НЕТ.
Своїм указом Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.
Він також постановив утворити конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП та затвердити її персональний склад.
Конкурсній комісії він доручив забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів.
До складу конкурсної комісії увійшли:
- Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
- Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;
- Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;
- Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження. Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду. 27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих в лютому.
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69% українців (здається так, якщо не помиляюсь) з тих 9-ти мільонів, що зараз знаходяться за кордоном, не мають бажання повертатися у країну у найближчи часи. Що таке "найблищі часи" - 10-20-30 років, у опитуванні не вказано
ось це й є сама найобьективна оцінка якісті країни та пристосованості її до життя
при тому що багато людей живе в якихось подвалах, общагах, у дуже некомфортних умовах, але повертатися у свої рідні комфорті будинки все одно не бажають
жиди просто очистили землю України від українців (в черговий раз) - красний терор жидокомуністов 1917-1919, потім три голодомора де знов головну скрипку грали жиди, потім сталінсько-гітлеровський терор, знов керований жидами з НКВД, навіть очільником сталінсько-гітлеровского сумістного генштабу був Моісей Крівошеін.
Але цього разу українцям ніхто жидів не нав'язував, вони сами прийшли на виборчі ділянки, добровольно. Та передали владу жидам. Які просто виселили українців з власної країни. Різними засобами - починаючи від приниження, коли надівали косоворотку на день вишиванки, та щось образливе гнусавили про Бандеру, кінчаючи просто вбивством по 50 українців в день й пару сотен калек. Путлер тут ні до чого, йому жиди СВІДОМО відкривали позиції, пам'ятаєте "вставай страна огромная на борьбу с фашистами, тобто з українцями", Путін довго жував соплі, восемь років жував-жував, не наважувався прийняти пропозицію поширення імперії, але й він не витримав нарешті всіх реверансів, що робили йому жиди з Банкової - ВагнерГейт наприклад, кримінальна справа на Порошенко, за то що наші кораблі хотіли пройти в наші же теріторіальні води, вибор українцями ватного жида з російським паспортом (або як він придбав свою квартиру в Криму після 2014-го року?).
й от результат - квітуча земля стала майже безлюдною, без українців, але під владою жидів
Коли Жанну д'Арк спалювали, то бидло раділо і аплодувало. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то бидло знову раділо і аплодувало.
"Українська жінка завжди була чоловікові надійним товаришем, вірною супутницею, вправною господинею. Вона була готова у будь - який час відбити ворожий напад, при цьому пильно піклуючись про сім'ю. Вільний норов, гордість і самовпевненість української жінки сприяли її войовничості."- хрін твоєму менеджерові її подолати!!!
вешает лапшу лохам
В Україні реванш банди януковіча, на яку зміняв бубочка свій квартальний «дрімтім»…