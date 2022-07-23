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Судова реформа: Зеленський розпорядився провести конкурс до Вищої ради правосуддя

врп

Президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс.

Про це йдеться в указі президента від 23 липня, передає Цензор.НЕТ.

Своїм указом Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Він також постановив утворити конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП та затвердити її персональний склад.

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Конкурсній комісії він доручив забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів.

До складу конкурсної комісії увійшли:

  • Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;
  • Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;
  • Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження. Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду. 27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих в лютому.

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Топ коментарі
+19
Так прокурора САП утверждает Ген.прокурор. А Ген.прокурора в Украине нет, есть только и.о. А когда назначат Ген.прокурора, знает только Дерьмак. Шах и мат вам, еврооптимисты!
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23.07.2022 23:05
+19
наш мудрий і простий нарід ніякою війною не виправиш, якщо ця статистика вірна звичайно👇

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23.07.2022 23:06
+15
А что, прокурор САП уже утвержден Боневтиком? Или как всегда соврамши?
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23.07.2022 23:00
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што ты делало три года?
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23.07.2022 22:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96

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23.07.2022 23:03 Відповісти
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23.07.2022 23:01 Відповісти
Як то шо? Шось важливе робили, то там то сям, сам персонально і його молода, можна сказати, зелена команда. Як ось зараз, ви тільки вслухайтесь -за розпорядженням Верховного... . А? Звучить!? Самого Верховного. Ні, наш гарант постійно в русі - щоб це придумати, щоб це зробити.... . Ну видно ж що недосипає, може навіть не доїдає, за першою леді. Та що там говорити - тренажерний зал відвідує лише два рази в день. А відпочинок на морі? З сім'єю, на якомусь загубленому острівці...... . Ні, все в минулому, не на часі. Адже стільки всього треба зробити, а ще більше, стільки треба зробити щоб нічого не робити. А ви кажете.
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24.07.2022 06:42 Відповісти
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23.07.2022 22:59 Відповісти
А что, прокурор САП уже утвержден Боневтиком? Или как всегда соврамши?
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23.07.2022 23:00 Відповісти
Так прокурора САП утверждает Ген.прокурор. А Ген.прокурора в Украине нет, есть только и.о. А когда назначат Ген.прокурора, знает только Дерьмак. Шах и мат вам, еврооптимисты!
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23.07.2022 23:05 Відповісти
Шоневтік тягне нас до тайожного союзу, а не в ЄС.
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23.07.2022 23:19 Відповісти
Вот и я о том-же.
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23.07.2022 23:57 Відповісти
Помнишь наш диалог про историю Украины? Тут порочный круг - Козаки отвоевывают Незалежнисть, а хохлы-ублюдки навколо влади за срубли продают Украину москалскому упырю. Чи не зара е час зламати це сатанiнско коло? Бо якщо не зара, то знову буде геноцид с русификацией, цього разу - останнiй.
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24.07.2022 00:58 Відповісти
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23.07.2022 23:00 Відповісти
🗣На кожен новий російський удар Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні, - голова МЗС Великобританії Ліз Трасс
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23.07.2022 23:02 Відповісти
пдорас татаров правідьот.
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23.07.2022 23:03 Відповісти
Який конкурс? Невже в кварталі не знайшлося достойних кандидатів?
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23.07.2022 23:05 Відповісти
То заява для заходу. А конкурс буде виключно зі своїх. Зелене шапіто, як завжди
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23.07.2022 23:13 Відповісти
Кандидаты уже выбраны Дерьмаком.Так что комиссия могла бы себя не утруждать
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24.07.2022 00:03 Відповісти
наш мудрий і простий нарід ніякою війною не виправиш, якщо ця статистика вірна звичайно👇

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23.07.2022 23:06 Відповісти
... а єслі што - свалят в Польшу!
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23.07.2022 23:13 Відповісти
а почему не д'Ерьмак № 1 Фальсификация как всегда ‼️не верьте ‼️ Залужный № 1 ,Генерал Марченко , Генерал Сергей Кривонос, Генерал Бурба ……………………
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24.07.2022 07:48 Відповісти
Браво. Показатели пристойные. Давира)
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23.07.2022 23:13 Відповісти
ничего хорошего нашу страну не ждет. увы
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23.07.2022 23:16 Відповісти
Єслі би січяс бил Порошенко, то он би сдал уже вєсь йуг і васток. (с)
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23.07.2022 23:44 Відповісти
картинка убойная
69% українців (здається так, якщо не помиляюсь) з тих 9-ти мільонів, що зараз знаходяться за кордоном, не мають бажання повертатися у країну у найближчи часи. Що таке "найблищі часи" - 10-20-30 років, у опитуванні не вказано
ось це й є сама найобьективна оцінка якісті країни та пристосованості її до життя
при тому що багато людей живе в якихось подвалах, общагах, у дуже некомфортних умовах, але повертатися у свої рідні комфорті будинки все одно не бажають

жиди просто очистили землю України від українців (в черговий раз) - красний терор жидокомуністов 1917-1919, потім три голодомора де знов головну скрипку грали жиди, потім сталінсько-гітлеровський терор, знов керований жидами з НКВД, навіть очільником сталінсько-гітлеровского сумістного генштабу був Моісей Крівошеін.
Але цього разу українцям ніхто жидів не нав'язував, вони сами прийшли на виборчі ділянки, добровольно. Та передали владу жидам. Які просто виселили українців з власної країни. Різними засобами - починаючи від приниження, коли надівали косоворотку на день вишиванки, та щось образливе гнусавили про Бандеру, кінчаючи просто вбивством по 50 українців в день й пару сотен калек. Путлер тут ні до чого, йому жиди СВІДОМО відкривали позиції, пам'ятаєте "вставай страна огромная на борьбу с фашистами, тобто з українцями", Путін довго жував соплі, восемь років жував-жував, не наважувався прийняти пропозицію поширення імперії, але й він не витримав нарешті всіх реверансів, що робили йому жиди з Банкової - ВагнерГейт наприклад, кримінальна справа на Порошенко, за то що наші кораблі хотіли пройти в наші же теріторіальні води, вибор українцями ватного жида з російським паспортом (або як він придбав свою квартиру в Криму після 2014-го року?).

й от результат - квітуча земля стала майже безлюдною, без українців, але під владою жидів
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23.07.2022 23:45 Відповісти
Історична соціологія стверджує, що будь-якій(!) державі, чи це древній Єгипет, чи це ******* Франція, плебс складає 80% населення. Історична статистика каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля. "Хліба і видовищ!" - це про них. У свій час євро-бидляк, одразу після війни, "кинув" на виборах і Черчилля, і де Голля. Кинули переможців! Ліберійці обрали собі президентом Джорджа Веа, зіркового футболіста. Він довів Ліберію до краху. Його обрали також десь 70%. Але Україна буде єдиною державою в історії людства, де плебс нищив свою державу просто так, "па-пріколу" та з гаслом "Хужи ні будіт! Хоть паржом!" Історія такого не пам'ятає...
Коли Жанну д'Арк спалювали, то бидло раділо і аплодувало. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то бидло знову раділо і аплодувало.
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23.07.2022 23:23 Відповісти
Скорее всего это ОПшная дурилка, если в ней Залужный ниже подоляка и кличка и арестовича... Это то как им хотелось бы. Чтоб занизить Залужного эту фитюлю и вывесили.... Смешные и убогие.
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24.07.2022 00:03 Відповісти
А, зате ми гарно співаємо.
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24.07.2022 00:57 Відповісти
не пайму а де дерьмак?
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24.07.2022 04:58 Відповісти
Статистиці вірити не треба, вона куплена, ця істина давно відома.
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24.07.2022 10:02 Відповісти
Найбільша підтримка у дерьмака!🤮
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24.07.2022 13:17 Відповісти
нюхом чую якась зелена ***** буде
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23.07.2022 23:07 Відповісти
ее расстреляют?(
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23.07.2022 23:18 Відповісти
А шо , дЕрьмак вже дозволив .?? .
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23.07.2022 23:18 Відповісти
Зешора
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23.07.2022 23:23 Відповісти
Розпорядився - не значить, що все так і буде. Приклад - обрання прокурора САП. Зелене лайно кинуло кістку невдоволеним укріпленням диктатури Єрмака.
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23.07.2022 23:29 Відповісти
підопічний менеджера Єрмака , запам"ятай одну річ про Спартц , як справжню українську жінку
"Українська жінка завжди була чоловікові надійним товаришем, вірною супутницею, вправною господинею. Вона була готова у будь - який час відбити ворожий напад, при цьому пильно піклуючись про сім'ю. Вільний норов, гордість і самовпевненість української жінки сприяли її войовничості."- хрін твоєму менеджерові її подолати!!!
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23.07.2022 23:33 Відповісти
Что-то не слышно "великих переговорников",текст оправдания еще не написали? Еще не успели очухаться от финала "зерновых" договорняков,тут на очереди зеленая судебная реформа, как вы уже остохерели своим "политическим творчеством" трускавецкие гниды.
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23.07.2022 23:42 Відповісти
не бачу у списку Татарова? Напевне він формував комісію
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23.07.2022 23:43 Відповісти
зеленский по указанию портнова
вешает лапшу лохам
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24.07.2022 00:04 Відповісти
завгосп дав команду - янелох типу розпорядився ...
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24.07.2022 00:04 Відповісти
ТОЛЬКО НЕ С ТОБОЙ.УЖЕ СУХАРИ РАЗДАЕШЬ В ХАРЬКОВЕ ПЕНСИОНЕРАМ.А ЗАРПЛАТЫ СЛУГАМ ПОВЫШАЕТЕ.............................................ПОШЕЛ ТЫ!
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24.07.2022 00:10 Відповісти
судебная реформа во время войны - это создание трибуналов для вынесения приговоров єрмакам, деркачам и прочим кгбшно-фсбшным арахамиям, согласно законов военного времени и приведение их в немедленное исполнение.
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24.07.2022 00:53 Відповісти
А без этого совета что никак во время войны не обойтись??? Какой то куйнёй вы ребята страдаете!!! По моему впору трибуналы создавать чтобы предателей ************** быстро судить, а вы какие то советы выдумываете
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24.07.2022 01:47 Відповісти
Конкурс хто більше заплатить?А головою комісії брата Єрмака,у нього є досвід торгівлі посадами.Тфу на вас і на ваші зебільні "реформи",плісняві кловани
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24.07.2022 01:54 Відповісти
Уявляю цей конкурс, під керівництвом татарова…
В Україні реванш банди януковіча, на яку зміняв бубочка свій квартальний «дрімтім»…
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24.07.2022 06:38 Відповісти
Ну, маю надію, що цього разу Юзіка вже не кидануть...
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24.07.2022 07:27 Відповісти
К концу третьего срока президенства , когда Зе станет Императором в высший совет правосудия выберут кого нибудь типа Кивалова - ********. О рейтингах у Зе 88% - неужели у нас столько @******** - фантастика.
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24.07.2022 07:42 Відповісти
Язик без костей ,можна клювитать .без гальм і етічних норм.
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24.07.2022 08:41 Відповісти
 
 