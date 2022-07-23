Судова реформа: Зеленський розпорядився провести конкурс до Вищої ради правосуддя

Президент Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс.

Про це йдеться в указі президента від 23 липня, передає Цензор.НЕТ.

Своїм указом Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення президентом призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Він також постановив утворити конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП та затвердити її персональний склад.

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Конкурсній комісії він доручив забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів.

До складу конкурсної комісії увійшли:

Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;

Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;

Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження. Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду. 27 травня Етична рада відновила проведення співбесід до Вищої ради правосуддя, розпочатих в лютому.