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зерно (3092) Одеса (5321) порт (2016) росія (63589) Франція (2905) Колонна (58)

Глава МЗС Франції Колонна закликала Росію поважати підписану з ООН угоду щодо зерна: "Ракетні обстріли порту Одеси викликають серйозне занепокоєння"

франція

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна закликала Росію поважати підписану з ООН угоду про вивезення зерна з українських портів.

"Російські ракетні обстріли порту Одеси, які відбулися наступного дня після підписання угоди під егідою ООН, викликають серйозне занепокоєння. Я закликаю Росію повністю поважати букву та дух цієї угоди", - заявила глава МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський удар по Одесі - цинічний та прорахований крок, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+29
Вдумайтесь в рівень маразму і абсурду. "Ракетні обстріли викликають серйозні занепокоєння..." Так мовби десь вибори фальсифікують. До чого світ докотився.🤦
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23.07.2022 23:53
+25
Екс-посол України у Німеччині Андрій Мельник різко відповів німецькому політику Міхаелю Кречмеру на його пропозицію заморозити конфлікт в Україні

«Українці виступають за те, щоб засунути голову Кречмера до морозильної камери, щоб заморозити хворі фантазії. Ваше постійне потурання військовому злочинцю путіну викликає огиду».
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23.07.2022 23:56
+24
Та шо ви таке кажете?
Шо, аж "серйозне занепокоєн'я"?
*********...
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23.07.2022 23:51
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угоди з рашкою
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23.07.2022 23:48 Відповісти
«викликають серйозне занепокоєння»
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23.07.2022 23:48 Відповісти
***** ж сказало ценеми, настамнєт.
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23.07.2022 23:51 Відповісти
Які примітивні кацапо-шарікови:
- то не я, может Зінка...
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24.07.2022 08:56 Відповісти
Та шо ви таке кажете?
Шо, аж "серйозне занепокоєн'я"?
*********...
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23.07.2022 23:51 Відповісти
- Кіло - занепокоєння
- Мега - занепокоєння
- Гіга - занепокоєння

...шо там далі?
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23.07.2022 23:58 Відповісти
тера
пета
екса
і т.д
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24.07.2022 00:36 Відповісти
і так до самого "гугол"...
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24.07.2022 08:38 Відповісти
Хай читає спогади Аденауера, що таке СРСР.
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23.07.2022 23:51 Відповісти
А діарею не викликає ?
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23.07.2022 23:52 Відповісти
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24.07.2022 00:19 Відповісти
Вдумайтесь в рівень маразму і абсурду. "Ракетні обстріли викликають серйозні занепокоєння..." Так мовби десь вибори фальсифікують. До чого світ докотився.🤦
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23.07.2022 23:53 Відповісти
По крайней мере, в немецких новостях не видно настроений а ля "нифсьотакадназначна". Заголовки примрно в духе: "Российский ракетный удар по Одесскому порту взорвал договор по зерну". И то слава тебе ктулху.
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23.07.2022 23:54 Відповісти
"Российский ракетный удар по Одесскому порту взорвал договор по зерну"

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24.07.2022 00:47 Відповісти
Озабочєность... 294 серія!
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23.07.2022 23:54 Відповісти
Ого, як вліпила! Серйозно занепокоїлась!
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23.07.2022 23:54 Відповісти
Голова комітету Збройних сил США Адам Сміт розповів, що на даний час уряд може поставити до 30 установок HIMARS.

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль - досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших країн."
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23.07.2022 23:55 Відповісти
а насрать
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23.07.2022 23:55 Відповісти
Екс-посол України у Німеччині Андрій Мельник різко відповів німецькому політику Міхаелю Кречмеру на його пропозицію заморозити конфлікт в Україні

«Українці виступають за те, щоб засунути голову Кречмера до морозильної камери, щоб заморозити хворі фантазії. Ваше постійне потурання військовому злочинцю путіну викликає огиду».
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23.07.2022 23:56 Відповісти
Ничего умного мельник не мог выдать. Лучше бы работу посольства нормально организовал
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24.07.2022 02:45 Відповісти
А ще Україна не пустила Корбана додому. ******* Україна має дерьмаеа,а ви тут маразми ексів постите. Мельник організував другу рашу там, мова руська, відношення плебейські, а ви його як політика виставляєте
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24.07.2022 08:17 Відповісти
Серьйозні ЗАНЕПОКОЄННЯ
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23.07.2022 23:56 Відповісти
Депутат Держдуми РФ визнав, що по порту Одеси стріляла Росія. Каже, удар наносили по американських ракетах
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23.07.2022 23:57 Відповісти
А где детонация боекомплекта? Не было детонации. Снова пи...ж
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23.07.2022 23:58 Відповісти
Угу. Всі 100500 Хаймарсів кучно стояли в одеському порту, чекали щоб їх сховали у зерно на продаж
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24.07.2022 00:12 Відповісти
Страшно ім стало, хотєлі уєхать домой
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24.07.2022 00:26 Відповісти
расію не закликати треба, а пздити.
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23.07.2022 23:58 Відповісти
Суки, договорились с зешоблой про снятие санкций с россии, теперь лапшу вешают
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23.07.2022 23:59 Відповісти
Занепокоєння? Серйозне? Ми з України можемо чимось допомогти?

В мене одне питання до голови МЗС Франції Колони - якби кацапія 24.02 напала на Францію, а не на Україну, то 25.02 в кацапії була б француццкайа область чи француццкій фідіральний округ?
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24.07.2022 00:02 Відповісти
То не то то другоє тож европа трагедія пару темножкірих неадекватів завалили парочку французів весь світ приїхав і пройшли маршом лідери країн бо то франція терористичний акт пару людей вбили а тута занепокоєння де війна.Цей світ лайно і брехливе лайно якє вже поділино на вище і ніжче.Але всі роблять вид що щось робиться або допомагають.Французи це покидьки і лайно трусливе було є і зосталися.Немає там в керівників поваги і сили .Чмоні.
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24.07.2022 00:33 Відповісти
*****, да хватит уже занепокоин и стурбовоности, ******* уже
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24.07.2022 00:04 Відповісти
Та ну, невже занепокоення?
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24.07.2022 00:10 Відповісти
«Рабята, а давайте жить дружно!

Искренне ваш, кот Леопольд».
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24.07.2022 00:10 Відповісти
Т ак !
З деякими країнами - будемо ... , хоч сторіччями і воювали , і у спільні військові походи ходили
А з Московією - ніколи !
Навіть коли вона розвалиться , і на її місці виникнуть нові "демократичні республіки" - треба буде ще довго та пристально до них придивлятися
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24.07.2022 00:29 Відповісти
Хватит нашему керивныцтву быть лохами. Тогда не надо будет на других жаловаться.
Надо думать не о том, чтоб рашистам в глаз заглядывть, а просчитывать свои действия, так как просчитывают рашисты.
А вы, лошары зебильные, Украину позорите и подставляете
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24.07.2022 00:15 Відповісти
Вони не лохи, вони вороги.
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24.07.2022 05:33 Відповісти
Санкції кацапам зняли, продовжуйте далі заглядати в очко пуйлу в пошуках миру.
А 73% звісно не чули і не читали що про договори з рашкою писали Герберштейн (записки про московію 1572 рік), та Бісмарк (19 ст.)... Та навіть Порох вже на Мінську 2 і Дебальцево засвоїв урок, а зебіли продовжують наступати на граблі- в них все одно будуть винувати не вони а хтось інший - порох, байден, макрон, оон...
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24.07.2022 00:18 Відповісти
Заява ООН -технічно Кацапстан нічого не порушив,зарядив по порту Одеси лише шість ракет, загиблих дуже мало,обстріл прийнятний,не скігліьть,а давайте вмовляйте ,щоб Вас не обстрілювали,бов нас в Африці голод намічається...
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24.07.2022 00:19 Відповісти
ООН -імпотентна організації,рад без ООН це ,як біля під'їзду будинку,зібрання ,нічого не вирішує,одні засудження та занепокоєння!
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24.07.2022 00:23 Відповісти
Та да
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24.07.2022 00:27 Відповісти
І ось вони хочуть бути гарантами безпеки?? (заява від 20 квітня з посиланням на слова радника президента Франції пише https://www.reuters.com/world/biden-allies-hold-video-call-ukraine-2022-04-19/ Reuters .)
Країна яка зневажає міжнародне право,гуманітарне право та права людини досі залишається в керівному органі-радбезі ООН,замість нікому непотрібної стурбованості та занепокоєння представнику від Франції слабо поставити питання про виключення росії звідти га?
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24.07.2022 00:28 Відповісти
На вивіз українського зерна зняли цілу купу санкцій з рашистів.Таке враження,що поспішали аж захекались....
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24.07.2022 00:28 Відповісти
Ось тому ООН в першу чергу не поважають себе не поважють своїх громадян країни які в ООН і головне лідери цих країн сцикуни і лайно які не поважають себе.і свої родини.Якби лідери цих країн були з яйцями і мали віс і повагу в світі і в своїй країні вони би вже відповіли і нагнули рашку.А так який раз рашка харкнула на світ і знову доказала всьому світі що з ними немає сенсу навіть розмовляти.А европа це бовдури і віслюки об яких можна витирати ноги.Саме так наразі виглядає в першу чергу Ердоган якому насрав Путін в карман і прямо в очі сказав що він віслюк.
Саме так виглядає вся европа і ООН.І головне весь світ побачив що ООН і їх лідери чмоні.Тепер кожне терористичне лайно буде вважати за прикол розмазати ООН і лідерів цих країн бо вони реальні терпіли.Світ став лайном без поваги і держання слова.Раніше ворогові дали відсіч і негралися в словобалачки і навіть слово ворога вартувала уваги і поваги (це не про рашку).Тепер це все ілюзія цей світ став відвертим лайном де ніхто нікого не поважає.
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24.07.2022 00:29 Відповісти
Молодеь Макрон: на підступний удар запоребрика - не якійсь там Хаймерси, а дещо набагато страшніше - серйозне занепокоєння.
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24.07.2022 00:31 Відповісти
Ну не дебилы?
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24.07.2022 00:32 Відповісти
Оні.
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24.07.2022 01:27 Відповісти
Заааполонили, да.
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24.07.2022 05:37 Відповісти
Знаєте не дай боже звісно ,всьому світу добра і миру.Але такє враження складається що европі і багатьом країнам світу потрібна допомога.Ракетна і наземна допомога від рашки.Щоб по їх містах прилетіло щоб в їх міста зайшли орки і вбивали сотнями і гвалтували їх і їх дітей,щоб вони прокинулися і поповній зрозуміли а головне згадали другу світову бо вони сплять і тільки стурбованість бо там все гаразд бо ми по тв бо це далеко і їх не стосується.Думаю при першому б ракетному ударі по їх містах ситуація помінялася за пару днів.Не дай боже це їм пройти або на собі випробувати але саме таке враження що світ і европа хворі і глухі і саме може їх приведе до тями.Світ реально став якийсь хворий.
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24.07.2022 00:41 Відповісти
Так, всраться енд закопаться
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24.07.2022 01:01 Відповісти
Украинское зерно и голод в мире
https://www.youtube.com/watch?v=bUpX_bjbQ54&ab_channel=NeoHistory
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24.07.2022 01:14 Відповісти
Ну тоді занепокоєно смокчіть прутня.
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24.07.2022 01:19 Відповісти
ООН стриляло. Нє безбагойтесь.
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24.07.2022 01:30 Відповісти
Пару десятків САУ Цезар ще нам, а слова про серйозне занепокоєння можете залишити собі
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24.07.2022 01:42 Відповісти
Не зрозумів... Яке в дідька занепокоєння?
ГЛИБОКА СТУРБОВАНІСТЬ ДЕ?
Де стурбованість, Лебовські?
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24.07.2022 01:56 Відповісти
я останнім часом все менше розумію,що роблять в тюрмах серійні убивці. Ну, можна ж було висловити занепокоєння їхніми вчинками, а не заводити оту всю тягомотину з судами і тюрмами
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24.07.2022 02:25 Відповісти
Чего удивляетесь, это война! Какие договора? Есть только победа, либо капитуляция.

Разве с творившим Холокост Гитлером кто то подписывал договора легитимизируя этим то что он творил?!
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24.07.2022 02:55 Відповісти
Только хороший удар по яйцам заставит гопника прислушаться к собеседнику, а в случае российских ублюдков - пуля в голову !
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24.07.2022 03:02 Відповісти
Вимір занепокоєння по меркельметру показало 0,9 меркеля.
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24.07.2022 05:35 Відповісти
Усім кому щось не подобається наразі можу на згадку написати,73% це ваша вина,що привели до влади Ставку зеболота. А другі країни можуть турбуватися, бо ви їх зброєю воюєте, вони гуманітарку виділяють,а нею торгуєте. Стидно когось звинувачувати,відкривши двері ворогу і ворогів до влади вибравши
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24.07.2022 08:21 Відповісти
Только черный рот может выразить озабоченность в ответ на ракетные бомбежки.
Фразы озабоченности в данной ситуации - верх цинизма.
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24.07.2022 08:47 Відповісти
Путин с Ермаком опять навали кучу на голову Зеленского. Он обеспокоен, видосики пилит - отвечать то ему, но причин он не может понять.
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24.07.2022 10:20 Відповісти
Заява як під час мінської прутні, свиноиуси роблять що хочуть, а терпіли кажуть дощ іде, тому й такі заяви, що то неми стріляли, бо мають вони хохло-терпіл та обісрану Європу як хочуть, типу, що ви нам зробите, а нічого, витруть харю й будуть посміхатись наче нічого не сталось.
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24.07.2022 10:58 Відповісти
щось ти зовсім тупе
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24.07.2022 11:09 Відповісти
Лише занепокоєння??! Та це вже не актуально - війна вже йде, і такий дипломатичний "пердь" якось недоречний і навіть образливий доя України.
Це, як коли в інтернаті для дорослих психічно хворих жінок весь час їх навчали реагувати не будь яку небезпеку: "гупнути ніжною і проспівати "фі",
і тут в цей інтернат проникає справжній маньяк, починає гвалтувати і вбивати цих хворих на їх же очах, а вони всі гупають ніжкою і так "фіі", "фііі", "фіііі".
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25.07.2022 09:15 Відповісти
Тебя бы пани, пустили бы на коллектив этак на недельку, пела бы ты пани совсем другие песни. Или промазали по Украине С400 или С 300. А ракетами по елисейских полях , сразу пелена озабоченности слетела, а так сидеть в тепле и в тишине можна озабочиваться.Уже была одна такая, руки в Украинской крови по локоть а то и выше, ща не видно и не слышно.
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31.07.2022 11:29 Відповісти
 
 