На фронті зараз несуть службу понад п'ять тисяч українських жінок, - Міноборони
У Збройних силах України наразі працюють понад 50 тисяч жінок, з яких понад 5 тисяч нині перебувають на передовій.
Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Крім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок", - повідомила Маляр.
Зважаючи на ці цифри, зауважила вона, Україна має сьогодні один з найвищих показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.
Топ коментарі
+11 izzabaru
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а этих только наловили:
дура
А ця наша т.з. "рівність" - то гроші на вітер. Як тільки стояла команда відправки в АТО чи ООС - миттю черги в поліклініки і приходили до командира обклеєні справкими від піхви до голови - то менструація, то неочікувана вагітність, до "придатки", то кольпіт...)
Тут ще хтось ставив за взірець Цахал (мовляв, там жінки...): ваш Цахал не витримав би і кількох годин такого удару, який витримала і вистояла Україна в лютому і до нинішнього дня.