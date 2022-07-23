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Новини Війна
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жінки (596) Міноборони (7016) ЗСУ (7200)

На фронті зараз несуть службу понад п'ять тисяч українських жінок, - Міноборони

маляр

У Збройних силах України наразі працюють понад 50 тисяч жінок, з яких понад 5 тисяч нині перебувають на передовій.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Крім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жінок", - повідомила Маляр.

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Зважаючи на ці цифри, зауважила вона, Україна має сьогодні один з найвищих показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

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Топ коментарі
+11
Вчителька історії з Житомира Любов Плаксюк дуже любить гіацинти, але не квіти , а артустановки. Вона стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

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24.07.2022 00:23
+11
а цій більше до вподоби гвоздіки...

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24.07.2022 00:28
+7
может приснится кому
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24.07.2022 00:12
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может приснится кому
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24.07.2022 00:12 Відповісти
Пани, до чого тут ваши iнсiнуации? Я бачу валькирию, к берцам которой любой Мужчина готов положить свое сердце. Ви побачили цицкi? С Вами все гаразд?
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24.07.2022 00:40 Відповісти
Красуня. С такой и в бой, и в дорогущий ресторан(бо Панночка заслуживает найдорогущего)....ну, в присутствии моей Тигры, разумеется, бо она цензор читает
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24.07.2022 00:37 Відповісти
Вчителька історії з Житомира Любов Плаксюк дуже любить гіацинти, але не квіти , а артустановки. Вона стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

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24.07.2022 00:23 Відповісти
Оце леді
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24.07.2022 00:26 Відповісти
а цій більше до вподоби гвоздіки...

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24.07.2022 00:28 Відповісти
Читав про цю валькiрiю. Мрiе пофарбувати свою САУ в рожевий колор. Я вважаю - дозволити.
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24.07.2022 00:43 Відповісти
Кондитер. Но сейчас в горячем цеху фарш делает.
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24.07.2022 00:55 Відповісти
Hot cakes.
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24.07.2022 01:15 Відповісти
А у США одна достойна українка - дякувати їй Єрмак таки буде переможений !
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24.07.2022 00:51 Відповісти
Пани, Вы только шо заполучили просто тысячи недоброжелателей в США, жены которых е Украинками. Хозяин нашего местного оружейного магазина,redneck from Alabama, с 2014 из 5 дней недели 1 день работает себе в убыток,все направляя на допомогу Украине. Когда я захожу в его магазин, он просто сразу достает записную книжку и checkbook, и с обреченным лицом спрашивает "ОК,so what do you Ukrainians want from a poor Irishman this time?" Женат на моей землячке из Смелы Черкаськой обл. Чистокровный Ирландец-Католик из Белфаста, Ирландия.
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24.07.2022 01:29 Відповісти
эти два года воюют:

а этих только наловили:
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24.07.2022 00:53 Відповісти
Пусть ваш ангел хранит Вас.
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24.07.2022 07:18 Відповісти
Сексист. Хтось кричить- нехай воюють разом з нами, якого х...на , ми воюєм,а вони ні, другі кричать,- та вони нічого не вміють. Ви вже якось оприділіться.... А жінки снайпери давно цінуються. І в Цахалі служать жінки на рівні з чоловіками. А військові лікарі жінки, що теж нічого?! В мене 3 знайомих жінокна нулі. Так, що я знаю, що вони роблять.А от що ви, ні.
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24.07.2022 08:38 Відповісти
А вот и сексистка,а сколько мужчин в ВСУ на передовой ?Тоже наверное 5000? А сколько мужчин и женщин на воен.учете ,тоже равное количество? А почему не выпускают мужчин,хотя по КУ запрещена дискриминация по половому признаку.Не видим выступления феминисток.В ЦАХАЛе женщины тоже на второстепенных ролях.Больше всего нравится то,что везде говорят про женщин,преувеличивая их достижения,но когда говорят правду о мужчинах всегда пытаются преуменьшить заслуги(чистый сексизм). Женщину везде тянут ,просто тащат,скидки поблажки,чтобы потом заявить,что женщина равна мужчине. Одного не понимаю,зачем делать из женщины мужчину,когда уже есть мужчина? Вы,хоть всем миром думайте,что женщина равна мужчине,от этого ничего не изменится.
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24.07.2022 13:33 Відповісти
А чого ти тоді не в ЗСУ? Нє мужчіна значить!
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24.07.2022 23:29 Відповісти
Себе теж зарахувала?
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24.07.2022 09:55 Відповісти
В Німеччині, як воюється на дивані?
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25.07.2022 22:51 Відповісти
во время войны, воины не служат, а воюют
дура
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24.07.2022 10:35 Відповісти
В бойові частини найкращої армії всіх часів і віків - Вермахту, жінок не допускали. Офіційна політика Третього Райху відводила жінкам Три К - Kinder, Kuche, Kirche. (Діти , кухня, Церква).
А ця наша т.з. "рівність" - то гроші на вітер. Як тільки стояла команда відправки в АТО чи ООС - миттю черги в поліклініки і приходили до командира обклеєні справкими від піхви до голови - то менструація, то неочікувана вагітність, до "придатки", то кольпіт...)
Тут ще хтось ставив за взірець Цахал (мовляв, там жінки...): ваш Цахал не витримав би і кількох годин такого удару, який витримала і вистояла Україна в лютому і до нинішнього дня.
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24.07.2022 16:38 Відповісти
Мало, треба в рази більше!
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24.07.2022 23:32 Відповісти
 
 