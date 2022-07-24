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Від початку повномасштабної війни прокурори зафіксували понад 36 тисяч злочинів росіян, - Офіс ГПУ

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З початку повномасштабної війни проти України прокурори зареєстрували 24 820 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ і 11 829 злочинів проти національної безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі.

Так, з 24 лютого зареєстровано 24 820 злочинів агресії та воєнних злочинів – це порушення законів та звичаїв війни, планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни, пропаганда війни тощо.

Також зафіксовано 11 829 злочинів проти національної безпеки України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, диверсії тощо).

В Офісі генпрокурора зазначають, що у магістральних справах щодо агресії проти України підозрюються 624 представники військово-політичного керівництва рф – міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних органів, розпалювачі війни та пропагандисти кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 683 - поранені, - Офіс генпрокурора

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Топ коментарі
+6
БЕЗГЛУЗДА імітація бурхливій діяльності.
Краще би ЗРАДНИКІВ ловили!
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24.07.2022 01:42
+3
********, ну вам теперь понятно, шо, благодаря вашей политике, вам веры теперь не больше, чем вашим руснявым братухам? Курва, клянусь! - дам особо отмороженному ******** все гарантии,положенные законодательством США для визита....шоб этой руснявой мрази разбить ***** до костей прямо в аэрорпорту.
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24.07.2022 01:52
+3
"Від початку повномасштабної війни прокурори зафіксували понад 36 тисяч злочинів росіян, - Офіс ГПУ"

Интересно, во время Второй Мировой тоже такой ерундой занимались и потратили на это колоссальные ресурсы, подписывали Зерновые Договора с Гитлером под Сталинградом? Или же все таки старались всеми силами выжить и победить?
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24.07.2022 03:09
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БЕЗГЛУЗДА імітація бурхливій діяльності.
Краще би ЗРАДНИКІВ ловили!
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24.07.2022 01:42 Відповісти
Как зовут фюрера дикой русни?
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24.07.2022 02:37 Відповісти
прокуроры зашевелились, ты глянь, а в 2014 году они говорили - нет там состава преступления, суки продажные, домов настроили, салонов красоты, маникюрных салонов, баз отдыха и тд, все деньги от взяток , не за родину они кишки рвать начали, за майно свое , им похер государство, баблишко спасать нужно.
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24.07.2022 01:47 Відповісти
********, ну вам теперь понятно, шо, благодаря вашей политике, вам веры теперь не больше, чем вашим руснявым братухам? Курва, клянусь! - дам особо отмороженному ******** все гарантии,положенные законодательством США для визита....шоб этой руснявой мрази разбить ***** до костей прямо в аэрорпорту.
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24.07.2022 01:52 Відповісти
В смысле - welcome to the US, green fagot.
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24.07.2022 02:11 Відповісти
"Від початку повномасштабної війни прокурори зафіксували понад 36 тисяч злочинів росіян, - Офіс ГПУ"

Интересно, во время Второй Мировой тоже такой ерундой занимались и потратили на это колоссальные ресурсы, подписывали Зерновые Договора с Гитлером под Сталинградом? Или же все таки старались всеми силами выжить и победить?
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24.07.2022 03:09 Відповісти
Дерьмак\Зеленский....дерьмо зеленое. Ок, ну, в сущности, так оно и есть. А чего вы, дебилы, ожидали, когда за вот это вот голосовали? Ну, если вы истинно дебилы - то ОК, простительно. Но тут шодня вылупляются какбэ интеллектыуалы-дерьмаковцы, как с этим дерьмом быть?
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24.07.2022 03:18 Відповісти
а потім доблесно спалять втихаря як справи майдану.
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24.07.2022 03:30 Відповісти
І ***** вона комусь потрібна,вся ця маячня,зафіксували,передали іншим підарасам у мантіях,ті підараси заочно осудили,і що блд це змінить???а витратять грошей кілька мільйонів ,за які можна купити усіляких ніштяків для ЗСУ.
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24.07.2022 03:43 Відповісти
5 травня в Іспанії затримали Шарія. 6 травня відпустили без паспорта
І СПАНЦІ чекали документи з України
«В НСП отметили также, что, в соответствии с международными нормами, ожидают в ближайшие 40 дней "подробную документацию от властей Украины с обоснованием обвинений в адрес блогера". Свое решение суд вынесет после "тщательного изучения присланных документов". В случае удовлетворения НСП запроса на экстрадицию, ее решение подлежит утверждению Совмином Испании. Как правило, вопрос об экстрадиции "рассматривается, в зависимости от сложности дела, в период от нескольких месяцев до полутора лет".»
ЦІКАВО , документація вже в Іспанії, чі прокурори відмазують шарія за гроши ?
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24.07.2022 06:29 Відповісти
можна ловити роками.., на всі гроші.., а тоді пенсії суддям ще трішки добавимо, вони ж бо дуже старалися..Ганьба!!
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24.07.2022 06:48 Відповісти
Уся ця маячня для піару. Вони їм не вороги.
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24.07.2022 07:29 Відповісти
Який толк з того, що вони тисячами і десятками тисяч "збуджують справи", "оголошують підозру", "фіксують"...? Скільки злочинців від цього опинилися чи опиняться за гратами - О(нуль), або близько до цього. Тисячі дармоїдів і бездарів заводять тисячі папок, копошаться,заповнюють їх якимись справками, рахунками, різним паперовим мотлохом, перекидають зі стола на стіл таким же дармоїдам і бездарям, як і вони. А потім " закривають" справи за "відсутністю доказів", "по стану здоров"я", з причини, що злочинець "зник" або виїхав за кордон. А, найчастіше - за гроші.Це у них називається "відпускні". За такі гроші, які отримують наші "правоохоронці, судді, прокурори, набу-шники (а це захмарні зарплати на наші податки!)та ін. Україна могла би сформувати ще одну Армію.
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25.07.2022 08:36 Відповісти
 
 