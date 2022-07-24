Від початку повномасштабної війни прокурори зафіксували понад 36 тисяч злочинів росіян, - Офіс ГПУ
З початку повномасштабної війни проти України прокурори зареєстрували 24 820 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ і 11 829 злочинів проти національної безпеки України.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі.
Так, з 24 лютого зареєстровано 24 820 злочинів агресії та воєнних злочинів – це порушення законів та звичаїв війни, планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни, пропаганда війни тощо.
Також зафіксовано 11 829 злочинів проти національної безпеки України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, диверсії тощо).
В Офісі генпрокурора зазначають, що у магістральних справах щодо агресії проти України підозрюються 624 представники військово-політичного керівництва рф – міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних органів, розпалювачі війни та пропагандисти кремля.
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Краще би ЗРАДНИКІВ ловили!
Интересно, во время Второй Мировой тоже такой ерундой занимались и потратили на это колоссальные ресурсы, подписывали Зерновые Договора с Гитлером под Сталинградом? Или же все таки старались всеми силами выжить и победить?
І СПАНЦІ чекали документи з України
«В НСП отметили также, что, в соответствии с международными нормами, ожидают в ближайшие 40 дней "подробную документацию от властей Украины с обоснованием обвинений в адрес блогера". Свое решение суд вынесет после "тщательного изучения присланных документов". В случае удовлетворения НСП запроса на экстрадицию, ее решение подлежит утверждению Совмином Испании. Как правило, вопрос об экстрадиции "рассматривается, в зависимости от сложности дела, в период от нескольких месяцев до полутора лет".»
ЦІКАВО , документація вже в Іспанії, чі прокурори відмазують шарія за гроши ?