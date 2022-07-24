На південному напрямку українські захисники ліквідували 54 росіянина, ворожу техніку і пункт боєпостачання, - ОК "Південь"
ЗСУ на півдні знищили 54 росіянина, три танки Т-62, три РСЗВ "Град", гармату "Мста-Б", склад боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Зазначається, що наші сили завдали шість ударів по скупченнях російських військових, техніки та по опорному пункту.
"Тим часом підтверджені втрати ворога: 54 рашисти, три танки Т-62, три реактивні системи залпового вогню "Град", гармата "Мста-Б", броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.
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знищили 4 одиниці і склад ще прихопили
молодці!!!
слава ЗСУ!!!
слава Україні!!!!
Героям слава!!!