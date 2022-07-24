УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10201 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 353 5
ліквідація (3523) знищення (6565) техніка (1783) ЗСУ (7201)

На південному напрямку українські захисники ліквідували 54 росіянина, ворожу техніку і пункт боєпостачання, - ОК "Південь"

південь

ЗСУ на півдні знищили 54 росіянина, три танки Т-62, три РСЗВ "Град", гармату "Мста-Б", склад боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Зазначається, що наші сили завдали шість ударів по скупченнях російських військових, техніки та по опорному пункту.

"Тим часом підтверджені втрати ворога: 54 рашисти, три танки Т-62, три реактивні системи залпового вогню "Град", гармата "Мста-Б", броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через великі втрати росіяни виводять декілька батальйонів із зони бойових дій, - розвідка. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне, нищити більше ніж касаби виробляють нове
показати весь коментар
24.07.2022 07:12 Відповісти
мене у цій сводці більше інтересує артилерія
знищили 4 одиниці і склад ще прихопили
молодці!!!
слава ЗСУ!!!
слава Україні!!!!
показати весь коментар
24.07.2022 07:53 Відповісти
Далі буде.
показати весь коментар
24.07.2022 08:13 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
24.07.2022 08:27 Відповісти
 
 