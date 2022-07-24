Колаборанти мають намір заборонити Google і YouTube на окупованих територіях, - ISW
Колаборанти заявили, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей почнуть обмежувати використання Google і YouTube, щоб мінімізувати доступ жителів до українських сайтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Також повідомляється, що в окупованих районах Херсонської області запроваджується заборона на використання месенджера Viber. Очікується, що російська влада, ймовірно, продовжить посилювати контроль над інформаційним простором, щоб стримувати поширення будь-яких антиросійських повідомлень у регіонах.
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Дуже скоро ЗСУ мінімізує самих колаборантів
Коли прийдеться карати та справедливо денацифіковувати росіян там не повинно бути зв'язку і в ідеалі навіть електрики.