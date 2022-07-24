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Google (693) YouTube (227) заборона (1426) колабораціонізм (1122)

Колаборанти мають намір заборонити Google і YouTube на окупованих територіях, - ISW

youtube,гугл,google,ютуб

Колаборанти заявили, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей почнуть обмежувати використання Google і YouTube, щоб мінімізувати доступ жителів до українських сайтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Також повідомляється, що в окупованих районах Херсонської області запроваджується заборона на використання месенджера Viber. Очікується, що російська влада, ймовірно, продовжить посилювати контроль над інформаційним простором, щоб стримувати поширення будь-яких антиросійських повідомлень у регіонах.

Також читайте: Окупанти заблокували Google на території ОРДЛО за цькування росіян

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Топ коментарі
+6
Звертаюсь до забороняльщиків з Лубянки, ми заборонили загiн сахалинського омон, тому краще думати, перед тим як мести язиком, а тим паче лізти в Україну. Вас жде заборона на власне життя в Україні.
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24.07.2022 07:40
+5
ЗСУ,українські партизани...обов'язково заборонять самих колаборантів...
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24.07.2022 07:12
+2
Ой і тупі ***.. А як заборона Google та YT мінімізує доступ до українских сайтів?
Дуже скоро ЗСУ мінімізує самих колаборантів
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24.07.2022 07:42
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ЗСУ,українські партизани...обов'язково заборонять самих колаборантів...
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24.07.2022 07:12 Відповісти
Звертаюсь до забороняльщиків з Лубянки, ми заборонили загiн сахалинського омон, тому краще думати, перед тим як мести язиком, а тим паче лізти в Україну. Вас жде заборона на власне життя в Україні.
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24.07.2022 07:40 Відповісти
Интересно как это у этих лугандонских папуасов получится?
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24.07.2022 07:41 Відповісти
Ой і тупі ***.. А як заборона Google та YT мінімізує доступ до українских сайтів?
Дуже скоро ЗСУ мінімізує самих колаборантів
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24.07.2022 07:42 Відповісти
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24.07.2022 07:53 Відповісти
Теперь станет понятной фраза: тебя что на Гугле забанили?
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24.07.2022 08:09 Відповісти
Яндекс їм в поміч.
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24.07.2022 08:11 Відповісти
Вони думають що українці такі ж тупі як і росіяни, якщо заборонити Google та YouTube українці зразу ********* російських окупантів ,що робить скрепа з російськім мозком -перетворяє на гівно .
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24.07.2022 08:14 Відповісти
Вчіться. Беріть приклад.

Коли прийдеться карати та справедливо денацифіковувати росіян там не повинно бути зв'язку і в ідеалі навіть електрики.
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24.07.2022 08:15 Відповісти
Да забороніть на ********* ,там людей не залишилось і вообще чому вони досі не в чебурнеті?
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24.07.2022 08:23 Відповісти
Асвабадітєлі!
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24.07.2022 08:35 Відповісти
А не пора ли Гуглу и Ютубу уже сваливать из рашки и ее рынка?Уже годами их там щемят и дают подсрачники ,а они все это терпят, мнутся и не уходят.
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24.07.2022 08:43 Відповісти
Вони вже два тижні тому це зробили. Більшість людей самостійно вирішують цю проблему. Навіть херсонські бабусі тепер знають, що таке VPN.
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24.07.2022 09:43 Відповісти
А ще росія готується заборонити існування людства на земній кулі.
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24.07.2022 12:07 Відповісти
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24.07.2022 13:17 Відповісти
 
 