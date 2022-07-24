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Окупанти намагалися здійснити атаку в Херсонській області, але змушені були відступити, - ОК "Південь"

херсонщина,херсонська

Війська РФ силами понад 50 солдатів за підтримки двох танків Т-62 і одного БТР-82А намагалися провести наступ в напрямку Сухий Ставок, Андріївка Херсонської області, але з втратами були вимушені відступити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також окупанти силами мотострілецького і танкового взводів здійснили спробу атаки в напрямку сіл Брускинське і Білогірка Херсонської області, але спроба наступу також була відбита.

Протягом дня ворог ще кілька разів атакував позиції ЗСУ із застосуванням авіації. Ударний вертоліт Ка-52 завдав ударів по позиціях українських військових у районі Білогірки. Мі-8 противника також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ крок за кроком просуваються вперед, - Зеленський про Херсонщину

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Топ коментарі
+6
Они бы еще в атаку пошли с Т-34 и броневиком фанаты Жукова лапотные..
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24.07.2022 07:39
+6
спалять Т-62 дістануть Т-55 і Т-34, це ж кацапи.
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24.07.2022 07:41
+5
Зе-влада символічно 3.14*дить
але незважаючи на зермаків ЗСУ боронять Україну !
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24.07.2022 07:48
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На Т-62 ще я служив в "Групі радянських військ в Німеччині". Машина стара, там пушка 115 мм, зато крепка броня і екіпаж 4 фашиста. Виходить, що на ці танки понабирали старих найманців, які колись на них служили.
Суть в тому, що на всіх рівнях розкукурікали про наступ ЗСУ і ті готувалися, не витримали і пішли в розвідку боєм. Сподіваюся, що танки спалені?
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24.07.2022 07:29 Відповісти
Я теж служив у ГСВГ на РМС-1 - бригада 8К-14 (опєратівно-тактіческіє максімум 300 км з ядерними б/к).
PS. Й*бане Х**ло !!!
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24.07.2022 07:57 Відповісти
Они бы еще в атаку пошли с Т-34 и броневиком фанаты Жукова лапотные..
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24.07.2022 07:39 Відповісти
спалять Т-62 дістануть Т-55 і Т-34, це ж кацапи.
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24.07.2022 07:41 Відповісти
Ну - щодо Т-34 - то "занадто" Хіба що позбирають на пам"ятниках і в музеях Бо з Лаосу вони лише на батальйон викупили
А про Т-55 на зберіганні я не чув Казали, що їх масово попродавали арабам і неграм з азіатами, а також переробляли масово у спецмашини - транспортно-евакуаційні та пожежні (для гасіння пожеж на артскладах та інших подібних об"єктах)
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24.07.2022 08:15 Відповісти
Зе-влада символічно 3.14*дить
але незважаючи на зермаків ЗСУ боронять Україну !
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24.07.2022 07:48 Відповісти
а що у нас стінгери закінчилися що вони так свободно літають?
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24.07.2022 07:56 Відповісти
Якщо орки штурмують Брускинське, це означає що основна дорога від Каховки\Берислава на Давидів Брід і дорогу вздовж Інгульця вже перерізана. :о

В такому разі, питання одного Високопілля може стати неактуальним, бо всім рашистам від Давидового Броду і далі на північ може настати колективний триндець.
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24.07.2022 08:12 Відповісти
Бородач ꑭ
@Angrybeardman
·
8 хв
Та нормальний, бл*дь, Абрамович!(с)
І всі такі веселі🤗
Ну, а ви українці прокидайтесь, летять ракети, вбивати наших дітей, так, ті ракети які спонсорував Абрамович і з яким так добре нашій владі...
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24.07.2022 08:35 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.07.2022 10:52 Відповісти
Це лише початок. Там в Криму тотальна мобілізація. М'ясо звісно, що навіть в армії не служило, але саме цим м'ясом і окуповується наша земля, а не технікою! Тому оті всі вибухи складів то звісно добре, але ніяк не вирішує питання деокупації Херсонщини!
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24.07.2022 23:43 Відповісти
 
 