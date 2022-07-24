Окупанти намагалися здійснити атаку в Херсонській області, але змушені були відступити, - ОК "Південь"
Війська РФ силами понад 50 солдатів за підтримки двох танків Т-62 і одного БТР-82А намагалися провести наступ в напрямку Сухий Ставок, Андріївка Херсонської області, але з втратами були вимушені відступити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Також окупанти силами мотострілецького і танкового взводів здійснили спробу атаки в напрямку сіл Брускинське і Білогірка Херсонської області, але спроба наступу також була відбита.
Протягом дня ворог ще кілька разів атакував позиції ЗСУ із застосуванням авіації. Ударний вертоліт Ка-52 завдав ударів по позиціях українських військових у районі Білогірки. Мі-8 противника також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки.
Топ коментарі
+6 govtva
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+6 Анатолий К 65c6a92d
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+5 Hulio
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Будь ласка, зачекайте...
Суть в тому, що на всіх рівнях розкукурікали про наступ ЗСУ і ті готувалися, не витримали і пішли в розвідку боєм. Сподіваюся, що танки спалені?
PS. Й*бане Х**ло !!!
А про Т-55 на зберіганні я не чув Казали, що їх масово попродавали арабам і неграм з азіатами, а також переробляли масово у спецмашини - транспортно-евакуаційні та пожежні (для гасіння пожеж на артскладах та інших подібних об"єктах)
але незважаючи на зермаків ЗСУ боронять Україну !
В такому разі, питання одного Високопілля може стати неактуальним, бо всім рашистам від Давидового Броду і далі на північ може настати колективний триндець.
@Angrybeardman
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8 хв
Та нормальний, бл*дь, Абрамович!(с)
І всі такі веселі🤗
Ну, а ви українці прокидайтесь, летять ракети, вбивати наших дітей, так, ті ракети які спонсорував Абрамович і з яким так добре нашій владі...