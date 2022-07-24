Вчора ввечері росіяни вдарили зі ствольної артилерії по селу Мар’янське на Дніпропетровщині, - Резніченко

Увечері окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч була відносно спокійною. З однією повітряною тривогою. Напередодні увечері ворог обстріляв Криворізький район. Ударив зі ствольної артилерії по селу Мар’янське Зеленодольської громади. Минулося без постраждалих та руйнувань.

На цю хвилину в області спокійно. Нехай неділя буде тихою", - написав Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, - Резніченко