УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10090 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 034 1
Дніпропетровщина (3261) обстріл (27098) Резніченко (517)

Вчора ввечері росіяни вдарили зі ствольної артилерії по селу Мар’янське на Дніпропетровщині, - Резніченко

дніпропетровщина

Увечері окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч була відносно спокійною. З однією повітряною тривогою. Напередодні увечері ворог обстріляв Криворізький район. Ударив зі ствольної артилерії по селу Мар’янське Зеленодольської громади. Минулося без постраждалих та руйнувань.

На цю хвилину в області спокійно. Нехай неділя буде тихою", - написав Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, - Резніченко

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварюки московітські!
показати весь коментар
24.07.2022 07:51 Відповісти
 
 