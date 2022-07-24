Російські окупанти пошкодили вже майже 900 закладів охорони здоров’я в Україні, 127 лікарень повністю зруйновано, - Ляшко

В Україні уже майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я пошкоджені російськими військовими, 127 лікарень повністю зруйновано.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російський терорист пошкодив уже майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, 127 лікарень зруйновано вщент, вони відновленню не підлягають, 90 автомобілів швидкої медичної допомоги просто розстріляно і виведено з ладу, вони ніколи вже не вийдуть на чергування, 250 автомобілів було захоплено і не повернуто сьогодні, 450 аптечних закладів пошкоджено і не працюють, 41 - зруйнований вщент. І я можу поставити три крапки", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що насамперед медики рятують людей та відновлюють, бо тільки після відновлення українці можна буде повернутися до того, щоб будувати майбутнє України, в тому числі - й інфраструктурне.

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