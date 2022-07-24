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лікарня (1339) охорона здоров’я (288) Ляшко Віктор (1504)

Російські окупанти пошкодили вже майже 900 закладів охорони здоров’я в Україні, 127 лікарень повністю зруйновано, - Ляшко

лікарня

В Україні уже майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я пошкоджені російськими військовими, 127 лікарень повністю зруйновано.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час Другого міжнародного саміту перших леді та джентельменів у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російський терорист пошкодив уже майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, 127 лікарень зруйновано вщент, вони відновленню не підлягають, 90 автомобілів швидкої медичної допомоги просто розстріляно і виведено з ладу, вони ніколи вже не вийдуть на чергування, 250 автомобілів було захоплено і не повернуто сьогодні, 450 аптечних закладів пошкоджено і не працюють, 41 - зруйнований вщент. І я можу поставити три крапки", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що насамперед медики рятують людей та відновлюють, бо тільки після відновлення українці можна буде повернутися до того, щоб будувати майбутнє України, в тому числі - й інфраструктурне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти зруйнували в Україні вже 123 медичні заклади, пошкодили - 711, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Діти виростуть конкретними "русофобами"(мокшано-удмуртофобами)
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24.07.2022 08:08 Відповісти
все зависит от менталитета родителей и окружения
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24.07.2022 08:11 Відповісти
"друга армія світу" ,***** тварuнообразні , тільки і може що воювати з пологовuми будинками ,дитячими садочками ,школами та ще з домами престарілих.
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24.07.2022 08:08 Відповісти
І при цьому купа зрадників у владі продовжують підписувати всяку ***** з руснею
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24.07.2022 08:13 Відповісти
 
 