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корабель (1596) флот (301) Чорне море (1621)

У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетоносії із 16 "Калібрами" та 1 ВДК, кораблі маневрують неподалік мису Тарханкут, - ОК "Південь"

море,рф

У Чорному морі Росія тримає напоготові 16 крилатих ракет типу "Калібр", ракетоносії дрейфують неподалік мису Тарханкут.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. Два ракетоносії готові до нанесення ракетних ударів 16-ма "Калібрами", неподалік чатує 1 вдк", - йдеться в повідомленні.

Загроза ракетних ударів залишається актуальною для всіх областей півдня України.

"Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи", - додали в ОК "Південь".

Читайте: У Чорному морі перебувають 2 ворожі ракетні кораблі із 16 "Калібрами", а також 3 ВДК, можуть дрейфувати міни, - ОК "Південь"

Автор: 
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Топ коментарі
+13
Відстань від мису Тарханкут до узбережжя в Одеській області не більше 180км. Дальність польоту ракети "Гарпун" у більшості модифікацій, що є на озброєнні ЗСУ - від 220 до 315 км.
Питання: чому ЗСУ не атакують угрупування ворожих кораблів в цій ділянці Чорного моря в близькості до т.зв. "зернового коридору"?
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24.07.2022 08:42
+8
Теж саме питання. Є Гарпуни, є трохи Нептунів, чому ці корита досі роблять нерви?
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24.07.2022 08:46
+6
Вони роблять не нерви, а несуть горе Україні.
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24.07.2022 08:56
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Лише 2? А раніше було більше.
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24.07.2022 08:17 Відповісти
У березні 76 ракет калібр плавало на кораблях в такому ж звіті, наразі кожен день по 16...
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24.07.2022 08:52 Відповісти
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24.07.2022 08:39 Відповісти
Відстань від мису Тарханкут до узбережжя в Одеській області не більше 180км. Дальність польоту ракети "Гарпун" у більшості модифікацій, що є на озброєнні ЗСУ - від 220 до 315 км.
Питання: чому ЗСУ не атакують угрупування ворожих кораблів в цій ділянці Чорного моря в близькості до т.зв. "зернового коридору"?
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24.07.2022 08:42 Відповісти
Теж саме питання. Є Гарпуни, є трохи Нептунів, чому ці корита досі роблять нерви?
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24.07.2022 08:46 Відповісти
Ви нє панімаєтє. Ето другоє. Вайна вайной, а таргавать нужно.
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24.07.2022 08:49 Відповісти
Вони роблять не нерви, а несуть горе Україні.
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24.07.2022 08:56 Відповісти
Может потому что при выходе в море взлетает а50,а на Тарханкуте стоят с400? Для того чтобы ****** по корытам надо вынести пво,а для этого надо химарс с дальностью 300 км.
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24.07.2022 12:01 Відповісти
Очевидно тут помилка ,, в ОК Південь мали на увазі не Тарханкут , а мис Сарич ( найпівденніша точка Криму ) .
Бо в повідомленні сказано - корабельне угруповання маневрує неподалік мису Тарханкут в напрямку Анапи. . Анапа - місто на кацапії ,, біля Новросійська .
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28.08.2022 09:00 Відповісти
Вот Ссуки Тарханкут загадили , а такой классный отдых там был ,дайвинг, сёрфинг
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24.07.2022 09:05 Відповісти
Нужно набраться терпения. Через несколько лет Крым будет снова украинским. Вы еще отдохнете там! И больше никакого русо-фашистского флота там не будет, от слова совсем😉
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24.07.2022 09:15 Відповісти
але здається більш вірогідний - що Україна стане майже безлюдною, в ЕС її так й не примуть, залишиться вічним кандідатом
українці поступово переїдуть жити до Польші, Канади, інших країн ЕС
а Україна поступово почне створювати "Великий Ізраіль" зі столицею в Умані
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24.07.2022 11:18 Відповісти
Корабли лавируют, лавируют, пока рак за днище их не цап ...
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24.07.2022 11:27 Відповісти
 
 