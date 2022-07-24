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газ (10272) Нігерія (59) росія (63594) Євросоюз (12775)

Готуючись до скорочення постачань з РФ, ЄС домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії

газ,нафта

Європейський Союз домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії, оскільки готується до можливих скорочень постачань із Росії.

Про це заявив заступник гендиректора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуїн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Болдуїн відвідав Нігерію та провів зустрічі з офіційними особами цього найбільшого виробника нафти в Африці.

Представнику ЄС сказали, що Нігерія покращує безпеку в дельті Нігеру та планує після серпня відновити роботу Транснігерського трубопроводу, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.

Як передає Reuters, ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок зрідженого природного газу з Нігерії, і є потенціал збільшити цей показник більш ніж удвічі.

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Видобуток нафти та газу в Нігерії скорочується через крадіжку та вандалізм щодо трубопроводів, внаслідок чого термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.

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Топ коментарі
+8
Давно час Нігерію на ноги ставити! Заодно покращите положення темношкірих за яких так переживаете.
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24.07.2022 08:51
+4
Україна теж буде заможня країна коли відбутися від рашистов а потім вичитати паразитів мразотних у владі. Й газ є в Україні, й нафта є, й вийшло що без Українського експорту голод може настати у багатьох країнах. А засрашка пропоганда "впарювала" що Україна "нічого не може".
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24.07.2022 09:20
+4
Якщо їм потрібно зерно, нехай будут в черзі першими)
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24.07.2022 09:22
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Давно час Нігерію на ноги ставити! Заодно покращите положення темношкірих за яких так переживаете.
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24.07.2022 08:51 Відповісти
Нігерія багата країна за рахунок газу.
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24.07.2022 08:55 Відповісти
Україна теж буде заможня країна коли відбутися від рашистов а потім вичитати паразитів мразотних у владі. Й газ є в Україні, й нафта є, й вийшло що без Українського експорту голод може настати у багатьох країнах. А засрашка пропоганда "впарювала" що Україна "нічого не може".
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24.07.2022 09:20 Відповісти
Якщо їм потрібно зерно, нехай будут в черзі першими)
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24.07.2022 09:22 Відповісти
Треба вишки біля Криму повернути до України і будемо з газом.
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24.07.2022 09:33 Відповісти
и как ты их вернешь? у нас флота нету. у кацапни в черном море только подводных лодок 7 штук. не говоря о надводных кораблях. это не реально
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24.07.2022 09:39 Відповісти
фига се. даже не знал что у нигерии много газа
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24.07.2022 09:37 Відповісти
Нигерия 200 лямов+ цивилизованная страна и никаких тебе заявок про величие.
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24.07.2022 10:59 Відповісти
рузге бояться мати справу з нігерійцями, ще з часів СРСР, там теж можуть взяти на гоп стоп, а таких як Пригожин продати на корм людоїдам вглиб Африки.
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24.07.2022 13:22 Відповісти
Логічно, що росіяни намагатимуться дестабілізувати конкуренцію.
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24.07.2022 16:16 Відповісти
А казахам снизили цену на газ, обещают снизить цену на бензин. Может было надо побольше казахов в Европу переселять? Мало ещё в Европе казахов.
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24.07.2022 18:23 Відповісти
 
 