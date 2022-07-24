Готуючись до скорочення постачань з РФ, ЄС домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії

Європейський Союз домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії, оскільки готується до можливих скорочень постачань із Росії.

Про це заявив заступник гендиректора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуїн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Болдуїн відвідав Нігерію та провів зустрічі з офіційними особами цього найбільшого виробника нафти в Африці.

Представнику ЄС сказали, що Нігерія покращує безпеку в дельті Нігеру та планує після серпня відновити роботу Транснігерського трубопроводу, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.

Як передає Reuters, ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок зрідженого природного газу з Нігерії, і є потенціал збільшити цей показник більш ніж удвічі.

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Видобуток нафти та газу в Нігерії скорочується через крадіжку та вандалізм щодо трубопроводів, внаслідок чого термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.