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Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров. ФОТО

У Мелітопольському районі пошкоджена залізнична інфраструктура, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів - одразу по трьом територіям", - констатує він.

За його словами, цієї ночі:

1. Лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

2. Було чутно вибухи у східному напрямку від міста - поблизу села Костянтинівка.

3. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога.

"Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі поблизу окупованого Мелітополя лунали вибухи, виникла пожежа, - мер Федоров

Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров 01
Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров 02
Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров 03

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Топ коментарі
+32
Красівоє! Хаймарсам респектіще
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24.07.2022 08:59
+28
А де їх бронєгроб рельсовий?
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24.07.2022 09:00
+27
ЗСУ - респект!
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24.07.2022 09:02
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Красівоє! Хаймарсам респектіще
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24.07.2022 08:59 Відповісти
Слава ЗСУ ❤️💙💛👍👍👍👍‼️Слава партизанам ❤️💙💛‼️🔥💥🔥💯🇷🇺💩Горить у пекли рашистюги‼️
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24.07.2022 10:36 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.07.2022 09:00 Відповісти
А де їх бронєгроб рельсовий?
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24.07.2022 09:00 Відповісти
он только для киносъемок парашным ТВ
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24.07.2022 09:40 Відповісти
Атправілся на машинє врємєні в 1914, к сваїм сабратіям в Австро-Угорщині і Німецькій імперії
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24.07.2022 13:10 Відповісти
Щось прилетіло.
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24.07.2022 09:01 Відповісти
НЛО
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25.07.2022 08:55 Відповісти
ЗСУ - респект!
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24.07.2022 09:02 Відповісти
Партизанам також і вони настоящі українці
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24.07.2022 09:24 Відповісти
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24.07.2022 10:29 Відповісти
ну так і должно бути -- бити і перевертати
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24.07.2022 09:03 Відповісти
Відновлення займе не більше 2-х днів
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24.07.2022 09:03 Відповісти
Які там "два дні"! Кілька годин! Приганяється ремонтний поїзд Краном знімаються ушкоджені "прольоти" Розрівнюється щебнева "подушка" Укладається новий прольот" З"єднується з основним полотном дороги Подушка утрамбовується ВСЕ! А будка і автомобільний під"їзд до залізничного переїзду на залізничний рух не впливає - їх можна відремонтувать і пізніше
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24.07.2022 09:13 Відповісти
А яка у них кількість їх є? Може треба вдарити по ДЕПО де вони стоять...
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24.07.2022 09:18 Відповісти
Это пристрелка на будующее,так,же как и по мосту в Херсоне.Могли бы сразу мост положить,а так пристреляно все,ждут нужного момента.
Пристрелянное очень сложно ремонтировать,да и желающих хер найдешь
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24.07.2022 09:57 Відповісти
особливо тих, яким в будці сидіть
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24.07.2022 21:52 Відповісти
Що це було?
Якесь НЛО? 😂
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24.07.2022 09:07 Відповісти
Бодайби в наших хлопців (та дівчат) ручки не боліли!...)))
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24.07.2022 09:09 Відповісти
орка туша ляже в грунт, допоможе ЗСУ!
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24.07.2022 09:13 Відповісти
Орки тушками лежат
Все домой попасть хотят
Не получится и это
Колея разбита в хлам...
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24.07.2022 12:51 Відповісти
Партизанен))??
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24.07.2022 09:41 Відповісти
Я-я!!!
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24.07.2022 11:07 Відповісти
По станциям нужно лупить, а не просто по рельсам.
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24.07.2022 09:48 Відповісти
Треба знищувати, насамперед, мости та рейки. Ну, якщо вгатити та знищити приміщення станціі... Це ніяких логістичних труднощів оркам не додасть. Знищити електродроти та електропідстанції (вирубити струм)... Теж, не вихід. Електровози можна замінити тепловозами. Лишаються рейки та мости.
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24.07.2022 09:56 Відповісти
Сподіваюсь, труни та місця на цвинтарях у оркостані орки собі вже замовили.
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24.07.2022 09:51 Відповісти
Надіюсь що це не хаймарси,це було б дуже невдале застосування дорогих ракет, яких у нас недостатньо.
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24.07.2022 09:51 Відповісти
Нет конечно,это 155мм снаряд.
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24.07.2022 09:54 Відповісти
155 не достане,і їх ніхто не буде ставити на ноль.
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24.07.2022 12:13 Відповісти
👍прст свято якесь )
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24.07.2022 10:08 Відповісти
Це тимчасова ситуація. Полагодять за пару днів, ну хіба що цього часу буде достатньо щоб скористатися моментом.
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24.07.2022 10:14 Відповісти
Ну так щоб з вагонами не можна ?
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24.07.2022 10:31 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи вас Господь
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24.07.2022 11:08 Відповісти
це ж яка сила, що рейки як ножем відрізає?
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24.07.2022 11:24 Відповісти
Один залп коштує 1 млн, ракети все ж не безкінечні, це не ті руйнування, які затримають орків.
Цим залпом можна було вдарити по будівлям військових адміністрацій на окупованих территоріх - ефект співплаці був би сильнішим. По колаборантам, типу усіляких поліціїв.
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24.07.2022 11:53 Відповісти
дабл ваня, ти косиш під експердну Люсю?
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24.07.2022 13:47 Відповісти
Слава нашим ССО!
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24.07.2022 14:09 Відповісти
Нагадую ********** ... партизани окупованних запоріжської області й херсонщини згідно з положенням 1948 року Женевської конвенції (яку в реалі саме Совєти протягнули) є інтегральною часткою ЗСУ й розтріл або катування партизан рахується військовим злочином .
За тією ж конвенцією , навіть цівільні призначенці окупантів , тобто колаборціоністи є абсолютно лігітимною ціллю . В тому числі й для ліквідації . Єдиний виняток складають медичні працівники й представники незалежних й неурядових гуманітарних місій , які не визнаються за співпрацю з окупантами колаборціоністами чи окупантами . Вчителі - ні . Вчителів з країни окупанців вбивати можно . Як й пропогандистів . Журналісти захищенні Женевською конвенцією виключно якщо вони не співпрацюють з окупантами . Й артисти - теж є лігітимною ціллю , якщо незаконо через співпрацю з окупаційною владою потрапили на окуповані теріторії .
Хоча це потребує перевірки (вишеозначенне - там я впевнений) , але здається , що за тією ж Женевською конвенцією активна колаборація з окупантами теж має певний кримінальну дефініцію . Наприклад , ту же Полонську , яка перебуваючи в українському грамодянстві погодилась на "призначення посаду" окупаційного прокурора , досі верогідно , що можут арештувати десь іноземному аеропорті . Навіть якщо її б ***** призначив би послом кудись . Бо дипломатичний імунітет поширується виключно на період перебування в цьому статусі . Але не захищає від злочинів , зкоєні ранійше й розумово - пізнійше . Тому хоч й депутат , але вбивця Літвіненко , як тільки він потрапить в цівілізованну країну миттєво буде заарештований й засудженний .
А ось Жиріновський колесив по світу й екстрадицію могли зробити , а арештувати ні .
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24.07.2022 14:44 Відповісти
можна було поправити вверху конструкцію ,де дроти чіпляють.
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24.07.2022 21:29 Відповісти
Молодці земляки! Гарно гробанули
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27.07.2022 05:55 Відповісти
 
 