Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров. ФОТО
У Мелітопольському районі пошкоджена залізнична інфраструктура, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"В Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів - одразу по трьом територіям", - констатує він.
За його словами, цієї ночі:
1. Лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.
2. Було чутно вибухи у східному напрямку від міста - поблизу села Костянтинівка.
3. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога.
"Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", - зазначив Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Пристрелянное очень сложно ремонтировать,да и желающих хер найдешь
Якесь НЛО? 😂
Все домой попасть хотят
Не получится и это
Колея разбита в хлам...
Бережи вас Господь
Цим залпом можна було вдарити по будівлям військових адміністрацій на окупованих территоріх - ефект співплаці був би сильнішим. По колаборантам, типу усіляких поліціїв.
За тією ж конвенцією , навіть цівільні призначенці окупантів , тобто колаборціоністи є абсолютно лігітимною ціллю . В тому числі й для ліквідації . Єдиний виняток складають медичні працівники й представники незалежних й неурядових гуманітарних місій , які не визнаються за співпрацю з окупантами колаборціоністами чи окупантами . Вчителі - ні . Вчителів з країни окупанців вбивати можно . Як й пропогандистів . Журналісти захищенні Женевською конвенцією виключно якщо вони не співпрацюють з окупантами . Й артисти - теж є лігітимною ціллю , якщо незаконо через співпрацю з окупаційною владою потрапили на окуповані теріторії .
Хоча це потребує перевірки (вишеозначенне - там я впевнений) , але здається , що за тією ж Женевською конвенцією активна колаборація з окупантами теж має певний кримінальну дефініцію . Наприклад , ту же Полонську , яка перебуваючи в українському грамодянстві погодилась на "призначення посаду" окупаційного прокурора , досі верогідно , що можут арештувати десь іноземному аеропорті . Навіть якщо її б ***** призначив би послом кудись . Бо дипломатичний імунітет поширується виключно на період перебування в цьому статусі . Але не захищає від злочинів , зкоєні ранійше й розумово - пізнійше . Тому хоч й депутат , але вбивця Літвіненко , як тільки він потрапить в цівілізованну країну миттєво буде заарештований й засудженний .
А ось Жиріновський колесив по світу й екстрадицію могли зробити , а арештувати ні .