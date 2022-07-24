Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 520 осіб, 221 літак, 188 гелікоптерів, 1722 танки та 3942 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 520 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 39520 (+280) осіб ліквідовано,
танків - 1722 (+14) од,
бойових броньованих машин - 3942 (+13) од,
артилерійських систем - 869 (+5) од,
РСЗВ / - 255 (+2) од,
засоби ППО - 113 (+0) од,
літаків - 221 (+0) од,
гелікоптерів -188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 714 (+0),
крилаті ракети - 170 (+3),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3) од,
спеціальна техніка - 73 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
а сколько склеило ласты по госпиталям - если их до госпиталя довезли еще...
а сколько приехало из Украины без ручек ножек?
НАХИБА ЭТО ВСЕ БЫЛО?
Сколько вас должно еще сдохнуть, чтоб вы перестали лезть к нам чтоб нас убивать?
Очень там это все наглядно показано - их уничтожают тысячами, а они все лезут и лезут, без меры и без счета.
Одно "но"...
В мире фэнтэзи этих орков лепят из грязи по повелению Саурона, а в мире реальном, все происходит более традиционным путем воспроизводства (хотя надо признать, что грязи в России много и фэнтезийный путь восполнения солдат, ну очень бы им пригодился.)
Но жизнь это не фэнтези и поэтому, если где-то чего-то брать и не восполнять, то скоро этому конец приходит.
Что мы и видим здесь и сейчас - прошлый год по темпам убыли населения в России стал самым рекордным со времен войны. А год нынешний побьет рекорд прошлого года. Ну это и понятно - если в стране с демографическими проблемами за 5 месяцев утилизировать 40.000 молодых самцов, то для демографии это самое то.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 22 июля это 11437 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 июля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2117 убитыми и пропавшими безвести".... І це ще без врахування мобіків з лугандону. А їх там уже більше 23 000 ліквідували. Тобто разом 200-х на сьогодні з лаптєрейха = 56572 + 23000 мобіків. Дякуємо вам, герої ЗсУ, за прекрасну роботу. Слава Україні.
"Бравый лейтенант Семен ******, известный зрителю по сериалу "****** в Сирии", получает новую задачу: выкупить у украинских нацбатальонов американскую пусковую установку Химарс и доставить ее на красную площадь в день рождения Путина. Шойгу передает ему чемодан с миллионом долларов.
Пилот, который должен десантировать лейтенанта над Украиной, боится двух вещей: летать над Украиной и сказать об этом ******. Поэтому вместо Одессы сбрасывает Семена над Приднестровьем. ****** приземляется прямо в фургон бродячего цирка где-то под Тирасполем, где его окружают бородатые женщины, люди с двумя головами и трехметровые великаны. ****** спокоен, потому что эти люди выглядят как типичные украинцы из сюжетов российского телевидения.
****** показывает циркачам чемодан и на ломаном украинском говорит ДЕНЬГИ, затем обводит рукой поле и говорит ГДЕ ОРУЖИЯ. За жадным блеском в глазах жонглера табуретами ****** понимает, что перед ним продавцы Химарсов. По характерному акценту циркачи понимают, что перед ними ******.
Но при подписании соглашения по купле-продаже на спине шпагоглотателя, выясняется, что Шойгу перепутал чемоданы. Так что лейтенант Семен ****** вынужден покупать Химарс за чемодан с говном. В то время как Владимир Путин уже неделю срет в кейс с миллионом долларов.
На возражение, что дерьмо Путина чего-то стоит, лейтенант ****** получает по ***** от дрессировщика ужей. После этого теряет сознание, военный билет и память.
Проходит 10 лет. Бравый лейтенант Семен ****** путешествует в клетке бродячего цирка выжженной пустыней, которая когда-то была Золотым кольцом. Изредка он спрашивает встречных пилигримов, бомбили ли они Донбасс и видели ли они Химарс? И когда слышит в ответ - «гагага, это шо, правда живой русский?» - отворачивается к стенке, кладет голову на чемодан со окаменевшим дерьмом, делает глубокий вдох и утешает себя мыслью, что, возможно, он единственный человек на планете, который еще помнит, как пахнет россия.
"Суббота 23.07.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 43018 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
у вас правдиві дані?
єсть канали правдивої інформації?
хотілось щоб це була правда
слва ЗСУ!!!!
слава Україні!!!
зліквідовано і безвозвратні втрати це дві великі різниці
начинається еквілебристика термінів
безвозвратні втрати-це втрати які не можна востановить
і байдуже чи вбиті орки чи без ніг чи без рук головне
армія московитів зменшилась
слава ЗСУ!!!