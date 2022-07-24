За минулу добу поліція задокументувала понад 40 руйнувань унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків та населені пункти області, зокрема, Слатине та Шевелівку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"У результаті обстрілів пошкодження отримали багатоповерхівки, навчальний заклад, будівлі та сільгосптехніка фермерського господарства, приватні будинки. Слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1100 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

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