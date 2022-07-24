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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Велика Британія (5338) розвідка (3805) росія (63594)

Лавров своєю заявою про розширення географії війни проклав шлях до проведення референдумів на окупованих територіях, - британська розвідка

херсон,рф

"Розширення географії" війни Росії проти України, як про це заявляли у Москві не відбувається. Дрібні наступи окупантів на Донбасі залишаються зосередженими на Бахмутському напрямку, але досягають мінімального прогресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розширила географію своєї "спеціальної військової операції" за межі самопроголошених "ЛДНР". Він стверджував, що операція тепер охоплює нові додаткові райони, включно з українськими Херсонською та Запорізькою областями через те, що західні країни постачають в Україну зброю великої дальності. Це, певно, неправда. Росія не "розширила" свою війну", - йдеться в повідомленні.

Як вважають у розвідці, захоплення цих територій України вже, певно, було початковою метою вторгнення Росії.

"РФ вторглася на ці території в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи "референдумів" принаймні з середини березня", - зазначають у повідомленні.

Тобто, як допускає британська розвідка, існує реалістична ймовірність того, що Лавров своєю заявою проклав шлях до проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганська й Донецька.

Також дивіться: Українські військові моряки у Великій Британії опановують тральщики типу Sandown. ФОТО

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і вийшла за межі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР"

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Топ коментарі
+13
А що,хтось сприймав всерйоз маячню старої пи#дливої клячі?
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24.07.2022 09:23
+6
Навряд чи роіся нічого не запланувала.
Такого просто бути не може.
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24.07.2022 09:37
+6
Те,що Росiя мае апетити , нiкого не здивуе. Боюсь,що з тими зерновими угодами ми ще чогось не розмiнували ,тобто не ми, а Ермак. Мова йде про Одесу.
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24.07.2022 09:40
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Почекайте ще... думаю на Одещині нас чекає сюрприз.
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24.07.2022 09:20 Відповісти
Ничего там не будет
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24.07.2022 09:27 Відповісти
Навряд чи роіся нічого не запланувала.
Такого просто бути не може.
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24.07.2022 09:37 Відповісти
Згідно Конституції України референдум про вихід певної території із складу України має законну силу тільки у випадку загальноукраїнського референдуму. Тому усі референдуми, проведені що в Криму та лднр НЕ МАЮТЬ ЗАКОННОЇ сили. І посилання влади РФ на законність таких плебісцитів є сумнівною. Та тут нічого дивного й не має . В РФії можновладці самі не знають своєї Конституції а про українську й поготів
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24.07.2022 10:57 Відповісти
Похрен все эти референдумы, земля-то украинская - и этим всё сказано. Не хочешь жить здесь по украинским законам - давай, двигай в Россию! В самой России все референдумы на отделение областей, республик по закону запрещены, под угрозой длительных тюремных заключений..
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24.07.2022 11:55 Відповісти
они розширили рот себе
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24.07.2022 09:22 Відповісти
А що,хтось сприймав всерйоз маячню старої пи#дливої клячі?
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24.07.2022 09:23 Відповісти
шкапа опять набросала конских яблок ?? кому интересны его выс*ры ??? разве шо психиатру...
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24.07.2022 09:39 Відповісти
Те,що Росiя мае апетити , нiкого не здивуе. Боюсь,що з тими зерновими угодами ми ще чогось не розмiнували ,тобто не ми, а Ермак. Мова йде про Одесу.
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24.07.2022 09:40 Відповісти
Они что, ещё его анализируют как-то?
Диб#лы, б#ть.
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24.07.2022 09:40 Відповісти
вони так за 400 років і не зрозуміли *загадочную рузкую душу* і все ще їм потрібні інститути і ініші установи щоб вивчати варварський недонародець москальский
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24.07.2022 09:42 Відповісти
Чому "русская душа" "загадочная"? Відповідь проста і жахлива. У них просто немає душі і та личина яку вони напнули приховує пустоту наповнену дикими інстинктами.
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24.07.2022 09:56 Відповісти
Сумна конина видає бажане за дійсність.
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24.07.2022 09:48 Відповісти
Гагаузы сначала поднимают хвост перед рузге, а потом поджимают, И так длится столетиями. Вроде они по путински печенеги. Ну а сам референдум Рефа просто уведомит о результатах. Они исходят из своего кредо: поди проверь. Пока полпреды ехали с Москвы там удаляли их кураторов. Перед ними стал вопрос: кто будет собирать голоса, а потом станет вопрос кудой возить "голоса". А ржание Коняры о Дранг нах Вест звучат как то путано, без присущей ему наглости. Его замы, которые выкатывали и закатывали Западу ежа "в штаны" (любимое изречение никитки Хрущева) также сидять и глядят в окошко.
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24.07.2022 09:53 Відповісти
Щось "не вкурю" - а до чого тут "гагаузи"? Представники цієї нації живуть незначним числом на території південно-західної Одещини Трохи більше - в Молдові Але ні там ні там російських військ немає Тоді про що саме коментар?
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24.07.2022 10:07 Відповісти
Перечитал три раза.наверно не один ты не вкурил
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24.07.2022 12:10 Відповісти
Не слушайте что говорят рашисты. ***** само хвасталось что они говорят одно а делают другое. У нас уже было куча примеров в этом убедиться. Рашисты захватят ровно столько сколько мы им позволим. А амбиций у рашистов через край что они и до Вашингтона захотят дойти если им не будут сопротивляться
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24.07.2022 09:59 Відповісти
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24.07.2022 09:59 Відповісти
Логика конечно у хромой Лошади железная. Если украинцам дают современное оружие которого мы боимся значит мы захватим больше Украины. Ето все равно что сказать что если нам выбили зубы то мы будем вместо каши есть орехи
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24.07.2022 10:02 Відповісти
"Хаймерсам" якось буде "насрать" на їхні "референдуми" Вони їм літать не завадять!
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24.07.2022 10:02 Відповісти
"Референдуми" - ніхто не сприймає всерйоз. Все вирішується силовим шляхом.
Осляча голова розповідає для внутрішнього споживача свої казки.
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24.07.2022 10:03 Відповісти
От заголовка веет какой-то безысходностью. Типа: - М-даа! Сначала референдум, потом паспортизация и включение в состав эрэфии. А потом деоккупация будет восприниматься как нападение на эрэф и даст ей повод применить ядерное оружие. Ситуация у нас врагу не пожелаешь. Ведется война на уничтожение, истребление государства. Фактически нация борется за свое выживание...
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24.07.2022 10:35 Відповісти
А потом они десятилетиями будут верещать о "злых бандеровцах" которые, по ночам, бесчеловечно, убивают местных жителей (местных приспешниках врага), простых людей (понаехавших из параши и впершихся на земли украинцев, в их дома) и вешают учительниц которые приехали из параши и всего лишь хотели сломать психику детей и привить им любовь к эрефии, настроить их против своих родителей (сделать Павликов Морозовых). История вернулась на 70-80 лет назад.
Все, кто сомневается в правильности и методах сопротивления 40+ годов - смотрите внимательно. Все то же самое происходит сейчас.
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24.07.2022 12:08 Відповісти
PS. Это произойдет если мы проиграем.
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24.07.2022 12:09 Відповісти
Так а потім вони бажають анексувати усе до ламанша
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24.07.2022 11:04 Відповісти
Своїми заявками про референдуми росія наголошує що результати референдумів відомі завчасно.Всі ці фейкові референдуми безумовно мають бути тільки з таким результатом який влаштовує росію
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24.07.2022 12:35 Відповісти
Навіть, якщо проведуть "референдум", то це нічого не змінить. Їх і так звідти виб'ють. Просто після "референдуму" окурку прийдеться пояснювати своєму стаду як так вийшло, що "референдум" зробили і їх звідти вибили.
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29.07.2022 10:19 Відповісти
 
 