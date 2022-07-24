Росіяни зранку завдали ударів по Миколаєву. Під ворожим вогнем і населені пункти області. Є загиблі, - ОВА

Щоденно ворог завдає ударів по Миколаївщині. Зранку, 24 липня, зафіксовані чергові обстріли обласного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Ввечері, 23 липня, орієнтовно о 18:00 ворог обстріляв житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва. За інформацією Оперативного командування "Південь", по обласному центру було випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр". У результаті чого повністю зруйновано заклад освіти, декілька садиб, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди, автомобілі, гараж. Наразі відомо про п‘ятьох поранених, серед них підліток. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків на території міста відбулися пожежі на відкритих територіях.

Зранку, 24 липня, близько 04:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Попередньо відомо про влучання у складське приміщення. Наразі детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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У Миколаївському районі 23 липня, з 14:00 до 15:00 фіксувалися обстріли села Лимани Галицинівської громади. Зазначається, що внаслідок ударів відбулося загоряння житлових будинків, господарських споруд, лісового насадження. Постраждалих немає.

"Вдень, 23 липня, орієнтовно з 13:45 й протягом дня ворог завдавав удари по селу Шевченкове Шевченківської громади. Загинуло дві людини", - додають у ОВА.

У Баштанському районі вдень, 23 липня, о 14:00 обстрілів зазнала Широківська громада. Зафіксовано шість влучань по будинку культури в с. Широке, постраждалих немає. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.