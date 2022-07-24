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пропаганда (2759) росія (63594) Центр протидії дезінформації (143)

Цього тижня РФ намагалася сформувати імідж непереможної російської армії, - Центр протидії дезінформації

пропаганда,фейк

Упродовж цього тижня російська пропаганда працювала на створення іміджу російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Сайти Oops Top, Mail BD, посилаючись на французьке видання Liberation, писали, що "ЗСУ нема чим протистояти російській армії". Ці слова приписали аналітику В.Турре, який, як засвідчив аналіз, в коментарі Liberation заявляв інше - "українські військові ефективно використовують західну зброю".

Кремлівські медіа, посилаючись на німецького військового А.Маїса, написали про "могутність та невичерпність ресурсів Росії". Насправді експерт "висловив здивування наївністю, з якою Росія пішла на війну" та застеріг, що РФ ще довго залишатиметься ворогом для всього світу.

Лояльний Росії експолковник армії США Д.Макгрегор запевняв, що російська армія готова завдати нищівного удару Україні та завершити війну "протягом 30 днів", - йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що всі ці заяви - елемент інформаційно-психологічної операції РФ, спрямованої на формування враження начебто Росія повністю контролює ситуацію на полі бою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роспропаганда поширює фейк про "озброєних українських біженців" у Великій Британії, - Центр протидії дезінформації

Автор: 
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Топ коментарі
+20
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24.07.2022 10:01
+18
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24.07.2022 09:59
+18
Треба активно формувати в світі імідж армії РФ, как армії насильників і воров .
Чем там Подоляк занимается ? С Порошенко борется?
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24.07.2022 10:02
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Ага друга армія третього світу
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24.07.2022 09:53 Відповісти
ага , любители попасть в кулек
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24.07.2022 09:58 Відповісти
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24.07.2022 10:01 Відповісти
А шо получилось? ...уйло, якесь...Впрочем, ничего нового, все как всегда.
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24.07.2022 09:54 Відповісти
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24.07.2022 09:59 Відповісти
Треба активно формувати в світі імідж армії РФ, как армії насильників і воров .
Чем там Подоляк занимается ? С Порошенко борется?
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24.07.2022 10:02 Відповісти
А в тебе ще не сформувалось? Чи ти Цензор не читаєш?
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24.07.2022 15:01 Відповісти
Homer
@ItechVK
·
15 год
Чомусь згадав макфола, який на питання що будуть робити США, якщо расія ***** ядеркою, відповів, що тоді вони введуть дійсно пекельні санкції. Тепер він з єрмаком в пафосній комісії єрмак-макфол працюють разом. Над санкціями. Результати вже бачимо. Знімають все. Як стриптизерки
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24.07.2022 10:04 Відповісти
В тихом омуте черти водятся-НЕЛЕГИТИМНЫЙ ( не избранный народом ) Ермак , назвал групку ермак- макфела и тихо , БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ С УКРАИНСКИМ ОБЩЕСТВОМ , мутит делишки.

Он опозорит того Макфола , как умеют ермаки использовать людей
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24.07.2022 10:11 Відповісти
І що ж зняли?
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24.07.2022 11:53 Відповісти
Що нафантизували порохоботики, ті всі й зняли.
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24.07.2022 15:03 Відповісти
Міф про "непереможну армію" вже остаточно розвіяно. Залишається єдине - кацапська страшилка про ЯО.
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24.07.2022 10:05 Відповісти
Анало говнєт
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24.07.2022 10:05 Відповісти
"протягом 30 днів" ну хоч не за 3 дні
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24.07.2022 10:05 Відповісти
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24.07.2022 10:06 Відповісти
- Хахлы! Да вы "оху*ли»"!!! Как вы смеете нам сопротивляться?! Да нас весь мир боится!

- А звідки це відомо?

- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"

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24.07.2022 10:13 Відповісти
вести с дурдома )))
///
путін-***** змінив командувача південним військовим округом: хто такий сергій кузовлєв


Військове командування росії призначило нового виконувача обов'язків начальника південним військовим округом сергія кузовлєва. Свого часу він був ватажком "народної міліції" так званої "лнр".
Так, генерала Олександра Дворнікова, який з квітня керує війною проти України, змінив генерал-полковник Сергій Кузовлєв.

Що відомо про Сергія Кузовлєва
Він є громадянам Росії.
У 2014 році, коли він ще був начальником штабу 58-ї армії Південного військового округу, його призначили ватажком так званої "народної міліції" окупованої території Луганської області.
У січні 2021 року путін присвоїв йому звання генерал-полковника.
Раніше топ-окупант обіймав посаду начальника штабу ПВО і з листопада 2020 року по лютий 2021-го командував російським угрупуванням у Сирії.

До слова, про зміни у лавах російських воєначальників пробовкнувся відомий тік-ток герой рамзанка кадиров. Він написав, що виконувач обов'язків командувача ПВО сергій кузовлєв 23 липня відвідав Чечню із метою інспектування кадировських батальйонів "ахмат".
Цікаво, що візит генерал-полковника та інспекція кадировських сил відбулися через два дні після того, як кадирка оголосив про те, що ці батальйони перекинуть в Україну. Військові експерти вважають, що це може свідчити про наростання тиску на кадирова всередині Чеченської республіки.

нагадаємо :21 липня антикадировський батальйон "Шейх Мансур" оголосив про повстання проти режиму кадирова та деокупацію Ічкерії, тож цілком ймовірно, що окупант може затримати нещодавно сформовані батальйони "ахмат" у Чечні, щоб впоратися з будь-якими "місцевими заворушеннями". Зокрема виявилось, що цей батальйон й досі перебуває на території країни.
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24.07.2022 10:09 Відповісти
Це для телеорків. Це в них така психохвороба: А МарІвановна сказала, Вчера в Правде написали і таке інше, Формують земске войско, ополчение. Чому в Нижньому. Бо Мінін та Пожарський там ошивались і основну масу населення складали мокшанці. Видать імператорський стульчак захитався. На фіга їм таке військо, одних космонавтів у Золотова більш півмільона.
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24.07.2022 10:09 Відповісти
Читал РУ СМИ. Вовсе нет. Они с Зеленским формировали образ России, спасителя человечества от всемирного голода. И конечно, благодаря армии РФ и командира Шойги, что приезжал в Стамбул именно по зерну.
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24.07.2022 10:23 Відповісти
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24.07.2022 10:30 Відповісти
Путин еще говорил,что он еще ничего не начинал... Да нет,скорее уже закончил.)))
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24.07.2022 10:37 Відповісти
Красиво клеветать на Ермака не запретишь!
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24.07.2022 10:39 Відповісти
Хто це такий -Ермак?
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24.07.2022 11:49 Відповісти
Красиво ты вылизал зелёную обосранную жопу
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24.07.2022 12:18 Відповісти
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24.07.2022 13:31 Відповісти
 
 