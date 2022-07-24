Цього тижня РФ намагалася сформувати імідж непереможної російської армії, - Центр протидії дезінформації
Упродовж цього тижня російська пропаганда працювала на створення іміджу російської армії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО.
"Сайти Oops Top, Mail BD, посилаючись на французьке видання Liberation, писали, що "ЗСУ нема чим протистояти російській армії". Ці слова приписали аналітику В.Турре, який, як засвідчив аналіз, в коментарі Liberation заявляв інше - "українські військові ефективно використовують західну зброю".
Кремлівські медіа, посилаючись на німецького військового А.Маїса, написали про "могутність та невичерпність ресурсів Росії". Насправді експерт "висловив здивування наївністю, з якою Росія пішла на війну" та застеріг, що РФ ще довго залишатиметься ворогом для всього світу.
Лояльний Росії експолковник армії США Д.Макгрегор запевняв, що російська армія готова завдати нищівного удару Україні та завершити війну "протягом 30 днів", - йдеться в повідомленні Центру.
Зазначається, що всі ці заяви - елемент інформаційно-психологічної операції РФ, спрямованої на формування враження начебто Росія повністю контролює ситуацію на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...
Чем там Подоляк занимается ? С Порошенко борется?
@ItechVK
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15 год
Чомусь згадав макфола, який на питання що будуть робити США, якщо расія ***** ядеркою, відповів, що тоді вони введуть дійсно пекельні санкції. Тепер він з єрмаком в пафосній комісії єрмак-макфол працюють разом. Над санкціями. Результати вже бачимо. Знімають все. Як стриптизерки
Он опозорит того Макфола , как умеют ермаки использовать людей
- А звідки це відомо?
- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"
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путін-***** змінив командувача південним військовим округом: хто такий сергій кузовлєв
Військове командування росії призначило нового виконувача обов'язків начальника південним військовим округом сергія кузовлєва. Свого часу він був ватажком "народної міліції" так званої "лнр".
Так, генерала Олександра Дворнікова, який з квітня керує війною проти України, змінив генерал-полковник Сергій Кузовлєв.
Що відомо про Сергія Кузовлєва
Він є громадянам Росії.
У 2014 році, коли він ще був начальником штабу 58-ї армії Південного військового округу, його призначили ватажком так званої "народної міліції" окупованої території Луганської області.
У січні 2021 року путін присвоїв йому звання генерал-полковника.
Раніше топ-окупант обіймав посаду начальника штабу ПВО і з листопада 2020 року по лютий 2021-го командував російським угрупуванням у Сирії.
До слова, про зміни у лавах російських воєначальників пробовкнувся відомий тік-ток герой рамзанка кадиров. Він написав, що виконувач обов'язків командувача ПВО сергій кузовлєв 23 липня відвідав Чечню із метою інспектування кадировських батальйонів "ахмат".
Цікаво, що візит генерал-полковника та інспекція кадировських сил відбулися через два дні після того, як кадирка оголосив про те, що ці батальйони перекинуть в Україну. Військові експерти вважають, що це може свідчити про наростання тиску на кадирова всередині Чеченської республіки.
нагадаємо :21 липня антикадировський батальйон "Шейх Мансур" оголосив про повстання проти режиму кадирова та деокупацію Ічкерії, тож цілком ймовірно, що окупант може затримати нещодавно сформовані батальйони "ахмат" у Чечні, щоб впоратися з будь-якими "місцевими заворушеннями". Зокрема виявилось, що цей батальйон й досі перебуває на території країни.