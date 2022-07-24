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Відправку зерна здійснюватимуть із трьох українських портів, в АМП розпочали формування караванів, - Мінінфраструктури

зерно

Відправку вантажів здійснюватимуть із трьох українських портів. В адміністрації морських портів (АМП) розпочали формування караванів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

У зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу у портах Одеса, Чорноморськ і Південний. Вихід і захід суден до морських портів будуть здійснювати шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

В адміністрації морських портів розпочали формування караванів. Заявки на включення суден потрібно надавати на електронну пошту [email protected].

Читайте: Глава МЗС Франції Колонна закликала Росію поважати підписану з ООН угоду щодо зерна: "Ракетні обстріли порту Одеси викликають серйозне занепокоєння"

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Топ коментарі
+26
Не забудьте заранее выстроить караваны в кильватерную линию.
В следующий раз от орков прилетит не по причалам, а по караванам.
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24.07.2022 10:11
+23
укажите точное место формирования караванов... ну вы ж полностью доверяете рашке...
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24.07.2022 10:13
+23
Сирийцы давно говорили что нельзя передавать в оон и красный крест координаты больниц и лагерей беженцев...
Вцелом зебилы добились того что хотели- с рашки санкции сняты и она вывозит свое зерно и мин удобрения... И херачит ракетами по украинским портам. Це перемога мудрого нариду
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24.07.2022 10:43
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Не забудьте заранее выстроить караваны в кильватерную линию.
В следующий раз от орков прилетит не по причалам, а по караванам.
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24.07.2022 10:11 Відповісти
10000000%
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24.07.2022 10:13 Відповісти
Сирийцы давно говорили что нельзя передавать в оон и красный крест координаты больниц и лагерей беженцев...
Вцелом зебилы добились того что хотели- с рашки санкции сняты и она вывозит свое зерно и мин удобрения... И херачит ракетами по украинским портам. Це перемога мудрого нариду
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24.07.2022 10:43 Відповісти
Плюс запчасти на самолеты и ж/д перевозки в Калининград
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24.07.2022 12:27 Відповісти
укажите точное место формирования караванов... ну вы ж полностью доверяете рашке...
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24.07.2022 10:13 Відповісти
👹🤢🤡👺САНКЦИИ сняли с рашистов ***** УДОВЛЕТВОРЯЮТ ,подставьте ему вторую щеку или зад
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24.07.2022 11:04 Відповісти
вы неисправимы
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24.07.2022 10:14 Відповісти
через года два-три они сформируют "команду профессионалов с агромным опытом" с зарплатой в миллион каждому и те после долгого расследования и растратой миллионов денег налогоплательщиков скажут, что "соглашение по зерну" было ошибкой всё предсказуемо и старо как гавно мамонта
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24.07.2022 15:30 Відповісти
Ну що ж...за негрів,арабів,еритрейців тощо,а також за аграрних зе-латифундистів України,можна бути спокійними. А от життя українців,яких десятками вбивають щодня своїми безкарними обстрілами не хвилює Вову Боневтік та його команду єрмаків- давидів арахноїдів, зерно для еритрейців важливіше!
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24.07.2022 10:14 Відповісти
що завгодно поставлю що кацапи знищать і кораблі і зерно, скріньте
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24.07.2022 10:28 Відповісти
конвой PQ-17 2.0 и раша, как и вчера скажет, что она тут ни при чём.
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24.07.2022 10:33 Відповісти
А треба заблокувати,до гарантій і відшкодуваня збитків за рахунок порушника,а після отриманя додаткових гарантій - вже почати формувати!
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24.07.2022 10:35 Відповісти
Треба також відшкодування з кожного зебіла який обрав цю владу, бо постраждали всі разом через них, а вони не те що не здатні вчитись на своїх помилках- вони їх навіть ніколи не визнають, бо в них буде винуватий Байден, нато, макрон, хто завгодно але не вони
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24.07.2022 10:46 Відповісти
"У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, відновлено роботу у портах Одеса, Чорноморськ і Південний". Джерело:
Та ну! https://twitter.com/kattyfun1/status/1550814675742474241?fbclid=IwAR3njS5LLpNSpYQDxhIJzWENmVi7eXv9IbBidlvPaFpLEnSU-CYpuNTYlOE
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24.07.2022 10:35 Відповісти
Це взагалі фейк.
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24.07.2022 11:02 Відповісти
Міністерство інфраструктури України распространяет фейки?
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24.07.2022 11:25 Відповісти
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24.07.2022 10:41 Відповісти
Яка маячня! Там взагалі спеціалісти є ? Хто зі страховиків бере на себе військові ризики?
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24.07.2022 11:00 Відповісти
Снятие санкций с рашки и естьвся страховка. Санкции сняты запчасти для самолетов которые взяты в лизинг притом незаконно, удобрение, зерно, и мед. лекарство
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24.07.2022 19:37 Відповісти
Согласен со многими, что рашисты разбомбят караван, 90%. И будет от ООН и запада большое сожаление...
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24.07.2022 11:21 Відповісти
МАЛО Д@ВБ@Й@БАМ ОДНІЄЇ РАКЕТИ
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24.07.2022 11:33 Відповісти
Це вже торгівля на крові чи ще ні? Бо я в же заплутався
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24.07.2022 11:41 Відповісти
Вони хочуть формувати каравани. Звучить занадто оптимістично.
Дуже сумніваюсь що вдасться знайти бажаючих вивозити зерно з наших порті взагалі. Буде дуже коштовна страховка, та й знайти екіпажі щоб йти в район бойових дій не маючи ніяких гарантій безпеки, та ще за звичайну зарплатню не знайдеться.
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24.07.2022 11:46 Відповісти
Джон Сміт

Замість опублікувати "зерновий договір" повністю, зелені викидають в ЗМІ якісь "деталі". Це пряма ознака, що єрмачок з клоуном повісили Україні чергове ярмо.
Право на свій експорт ми маємо на основі міжнародного морського права. Ні з ким нічого узгоджувати ми не мали і не маємо.

Тепер це право ми узгоджуємо з Туреччиною і Москвою.
Ми маємо повне право на експорт/імпорт зброї. Жодного міжнародного ембарго на нас не накладено. Ніякі кораблі, які йдуть в наші порти, перевіряти нікому на наявність зброї ми дозволяти не мали і не маємо теж.

Тепер завдяки зеленим маємо.
Шойга має висіти на мотузці, яку ми йому подаруємо.

Зелені допомогли Шойзі більше не бути невиїздним злочинцем, а стати шанованою стороною-підписантом якихось договорів.
"Договір також відкриє шлях для Росії експортувати як харчові продукти, зерно, так і добрива, які потрібні світові. Хоча ці продукти не входять до санкційного списку, існують санкції для суден, які перевозитимуть ці продукти. Це питання логістики, не всюди доступне обслуговування, страховка важлива.", - Чавушоглу.

За 7 днів до цього, коли стало відомо, що зелені погодились на підписання цього, США зняли санкції з російського зерна.

Без зняття санкцій з свого зерна путін не погоджувався на підписання договору.

Зелені допомогли Путіну вийти з-під санкцій.
В умовах коли наші ВМС втопили флагман флоту РФ і вигнали її з Зміїного, а її флот змусили шхеритися під берегами Криму і боятись Нептунів і Гарпунів, Рашка і так не мала змоги продовжувати блокаду наших портів. Фактично вона мала змогу лише обстрілювати цивільні судна. Але це тероризм і піратство по типу іранських нападів в Перській затоці. Йти на це рашка і так боялася, бо можна нарватися на міжнародну відповідь, коли прийде один Дефендер і розвалить весь її флот нафіг.

Блокаду, яку рашка не могла підтримувати військовими засобами, зелені допомогли їй встановити за допомогою дипломатії. І її агентури, звісно.
Дозвіл на експорт з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" є, а згоди не обстрілювати їх Калібрами рашка не давала.

Фантік.
Судячи зі слів Подоляка, перевірка наших суден буде проводитися орками в "спільних групах". Спочатку зелені зливали в ЗМІ, що перевірятимуть лише турки. І тут збрехали. Перевірки будуть в турецьких водах "в разі необхідності". Тобто єрмачок дав Рашці законний механізм будь-коли штучно затримувати нам час доставки. Немає повідомлень про строк дії договору. Отже це навіть не на період бойових дій. Нова ситуація фіксується назавжди.

Ось таке "зробимо їх разом". Спершу нові ліца зупиняють програму ПКР Нептун, щоб Україні нічим було оборонятись з моря, потім зливають наші торгові комунікації ворогу, коли ПКР з'являється, а у ворога можливості зникають, дають йому відпетляти дипломатичними засобами.

Ось таке - "не підпишемо треті Мінські, наші прізвища не Порошенко".

Доповнення і уточнення.

Отже, виклали підписане в Туреччині.
В 1-у ж і 2-у пункті спростовується брехня зелених, що "з росією нічого не підписується".

"Сторонами Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна", "Ініціатива є багатосторонньою угодою".

Тобто брехали, щоб приховати факт підписання з Рашкою чергових угод, яких обіцяли не підписувати, бо вони не Порошенко.
Орки входять в СКЦ і тепер контролюють наш експорт. Вітаю нас. "Судна здійснюють транзит до портів згідно графіку затвердженого в СКЦ" - тобто не дають орки в СКЦ згоди на графік і ніякі судна більше нікуди не заходять. "після перевірки інспекційними групами", "в які входять представники всіх сторін"... - Тобто підтвреджується, що не турки перевірятимуть наші судна, як брехали зелені 7 днів тому, а орки також. Всупереч сказаному мною в попередньому пості, рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди. Нашим кораблям, літакам, БПЛА заборонено наближатися до нашого ж коридору без дозволу орків в СКЦ (пункт Е) Всупереч сказаному мною в попередньому пості строк Договору - 120 днів з автоматичним продовженням.

Ось таку красу підписали зелені з орками.
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24.07.2022 11:47 Відповісти
Вечіром підписали, вранку прилетіло.
"...рашку змусили взяти на себе зобов'язання не обстрілювати портові споруди..."
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24.07.2022 23:26 Відповісти
Хитро поблискуючи окулярами, хтиво потираючи долоні рук в зелену палату дурдому на Банковій входить глава оборонного відомства рашки шойгу…
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24.07.2022 12:01 Відповісти
Родичі вбитих та ранніх моряків у караванах виставлятимуть багатомільйонні поклики до України. Все більше у світі стає зрозумілим, що війна йде не між Україною та Росією, а просто в Україні. Це заслуга Зелі та Єрмака.
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24.07.2022 12:28 Відповісти
поранених моряків.
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24.07.2022 12:30 Відповісти
ЗЄбіли
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24.07.2022 13:35 Відповісти
Як можно було щось підписувати з орками і турками. Гинуть українці , цим тільки купля- продажа в голові . І не важливо зерно , українська земля чи життя українців. Таємні , кулуарні домовленності завжди виходять Україні великою кров'ю. Хто захоче нашого зерна , той купить і найде можливості вивезти. І спостереження , все до чого доторкається Єрмак обертається проти України.
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24.07.2022 14:32 Відповісти
Лохи терплять (і в більшості підтримують) - значить цього заслуговують.
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24.07.2022 18:58 Відповісти
Згадайте донецький аеропорт , перевірки моторолою наших військових . Чим все закінчилось ? Життя вас нічого не вчить. І Україна вистояла напочатку війни завдяки героїчному опору українців( військових ,волонтерів ,мирних жителів) , а не офіса президента. І величезна подяка за допомогу іноземним партнерам.
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24.07.2022 14:40 Відповісти
про вихід з аеропорта домовлялись САМІ військові! чим це закінчилось? - Тим , що більшість з них живі і мочать далі русню! чи , краще як з Азовом???
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24.07.2022 21:31 Відповісти
ВСІ ризики бере на себе КУЧМА,це ще той знавець "чесності кацапів".
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24.07.2022 16:55 Відповісти
‼️‼️‼️ Ну що, Україна досягла успіху в знятті санкцій з рашистів! Вітаю Банкову з успіхом!
Росія отримає запчастини до літаків, ліки, добрива та право продавати зерно, втч і крадене у нас(
А чи зможемо ми продавати зерно? Обстріл Одеси показав(((
Дякую вождям за мудрість.

А ні, то - ні(
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24.07.2022 18:58 Відповісти
Забув додати, що ще й банки виведенні з-під санкцій…😠
Україна кров'ю платить за власне зерно для країн,
які нам навіть у захисті країни не допомогають (((
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24.07.2022 19:00 Відповісти
Скільки ми будемо ще терпіти зрадників в офісі президента, які підписують якісь таємні угоди з ворогом? Хто такий Єрмак, його ніхто не вибирав і чому він виконує подібні функції. не маючи навіть такого права за конституцією? Де відповіді на питання щодо провалу операції з "вагнерівцями" ??? Тільки справжне розслідування, а не те блеяніє дерьмокомісії? НУ ДІСТАЛИ ВИ ВЖЕ ШКОДИТИ КРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ, КОЛИ ВСЯ КРАЇНА СТІКАЄ КРОВ"Ю!
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24.07.2022 20:35 Відповісти
А що ж Залужний. його ж підставляють ! Чи він теж у цій зеленій компанії 95 кварталу ?
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25.07.2022 00:02 Відповісти
 
 