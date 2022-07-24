Відбито ракетний удар по Хмельниччині з акваторії Чорного моря, - Повітряне командування "Захід"
Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Захід"
"Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''. Слава Україні! Дякуємо громадянам, які додатково повідомляють нас про об'єкти в небі через додаток ''Шось летить'', - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+40 Матвей Хижняк
показати весь коментар24.07.2022 10:34
+31 5 копійок
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+22 Randall Flag da70119e
показати весь коментар24.07.2022 10:30
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https://www.google.com/amp/s/buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/deputati-19-lipnya-pidvishchili-sobi-zarplati-ta-vstanovili-nadbavki/%3famp
Первоисточник.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40038
Так же и Вова с камарильей опровергали операцию по вагнеровцам…
Этим ***** верить нельзя, ни в чем.
Серед інтелектуалів і по сьогоднішній день точиться дискусія, чи він дибіл, чи зрадник ?
Те, що Вова зрадник, в світі і так знають, кому положено.
Замість волати, Порох зайнятий допомогою армії та наближення перемоги
Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
Схильний вважати, що це робота наземних засобів ППО. Є навіть так звані "антиракети" у деяких наземних установок ППО, призначені саме для збиття ворожих ракет
Сегодня утром я наблюдал одну из ракет "калибр" прямо над собою. Летала с северо-запада в направлении Деражні, минуя Хмельницкий с севера. Первая мысль, что летела с Беларуси.
ПВО отработала по ней примерно через минуты 2 спустя.
і про обстріли калібрами можна забути