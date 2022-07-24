Відбито ракетний удар по Хмельниччині з акваторії Чорного моря, - Повітряне командування "Захід"

Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Захід"

"Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''. Слава Україні! Дякуємо громадянам, які додатково повідомляють нас про об'єкти в небі через додаток ''Шось летить'', - йдеться у повідомленні.

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