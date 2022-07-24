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ракети (3928) Хмельниччина (914) Повітряні сили (2345)

Відбито ракетний удар по Хмельниччині з акваторії Чорного моря, - Повітряне командування "Захід"

ракета,обстріл

Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряного командування "Захід"

"Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''. Слава Україні! Дякуємо громадянам, які додатково повідомляють нас про об'єкти в небі через додаток ''Шось летить'', - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Хмельниччині чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО, - ОВА

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Топ коментарі
+40
Почему Цензор не опубликовал новость о том, что депутаты подняли себе зарплату в два раза, не считая других выплат, в то время когда военным уменшили выплаты. Кому война, а кому мать родна?
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24.07.2022 10:34
+31
Патамушта буратіна відімкнув опозиційні канали, відімкне і Цензор.
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24.07.2022 10:39
+22
О, чудова новина! Молодці!
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24.07.2022 10:30
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О, чудова новина! Молодці!
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24.07.2022 10:30 Відповісти
Почему Цензор не опубликовал новость о том, что депутаты подняли себе зарплату в два раза, не считая других выплат, в то время когда военным уменшили выплаты. Кому война, а кому мать родна?
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24.07.2022 10:34 Відповісти
Патамушта буратіна відімкнув опозиційні канали, відімкне і Цензор.
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24.07.2022 10:39 Відповісти
Вже проходили. портнову- татарову в 14 невдалося
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24.07.2022 23:06 Відповісти
Потому что цензор не будет постить фейк, уже опровергли эту руснявую провокацию.
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24.07.2022 10:41 Відповісти
Ви впевнені?
https://www.google.com/amp/s/buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/deputati-19-lipnya-pidvishchili-sobi-zarplati-ta-vstanovili-nadbavki/%3famp
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24.07.2022 10:46 Відповісти
про підняття бабла депутатам - не фейк
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24.07.2022 10:46 Відповісти
Ну вообще то там нет про повышение.
Первоисточник.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40038
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24.07.2022 12:26 Відповісти
Копай глубже, там все есть.
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24.07.2022 13:55 Відповісти
Якщо копати глибше, то буде тобі могилка.
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24.07.2022 15:06 Відповісти
Кто опроверг?
Так же и Вова с камарильей опровергали операцию по вагнеровцам…
Этим ***** верить нельзя, ни в чем.
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24.07.2022 10:49 Відповісти
Хотелось бы увидеть ссылку насчёт понижения выплат военным.
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24.07.2022 10:43 Відповісти
‼️Депутати ( слуги нарІду ) підвищили собі оклади з 28,8 тис. до 49,6 тис. грн.🤬

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24.07.2022 10:49 Відповісти
Мой вопрос касался военных.
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24.07.2022 12:04 Відповісти
https://wz.lviv.ua/news/466830-v-ukraini-*********-vyplaty-dlia-viiskovykh-i-sylovykiv
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24.07.2022 10:50 Відповісти
А как Вы хотели? Чтобы были одинаковые выплаты тем, кто протирает штаны в военкоматах, "служит" с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, ночует дома с женой или любовницей и теми, кто сражается на передке?
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24.07.2022 11:56 Відповісти
На «спасибо» вас уже не хватило?
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24.07.2022 12:05 Відповісти
Спасибо!
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24.07.2022 12:11 Відповісти
Как по мне, так лучше пускай военным платят, чем бездарям в ВР
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24.07.2022 12:16 Відповісти
Инфляция 30% - это не понижение зарплаты?
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24.07.2022 10:52 Відповісти
Так это уже вопросы к путлеру - инфляция из-за войны, которую он начал против Украины.
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24.07.2022 11:57 Відповісти
Опублікували,ви не там читали,а виплати військовим не понизили,депутатам не повисили. Не пишіть фігню
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24.07.2022 10:46 Відповісти
Еще не повысили, но проэкт закона уже есть. Так что повысят. Когда такое было чтобы при большой инфляции они себе не повышали...
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24.07.2022 11:01 Відповісти
Вот как же удобно воровать и тут же кричать - не шатай лодку, верно?
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24.07.2022 11:22 Відповісти
"Удобно" тобі кацапською писати та кацапськими афоризмами сипати? А за російським кораблем давно ходив?
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24.07.2022 15:09 Відповісти
Зєлєнскій - людина загадка.

Серед інтелектуалів і по сьогоднішній день точиться дискусія, чи він дибіл, чи зрадник ?
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24.07.2022 10:46 Відповісти
А шо , априори не допустимо и то , и другое?
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24.07.2022 11:06 Відповісти
Не зрадник це точно. Він дибіл. Зробив ставку на своїх друзів. А треба було робити ставку на професіоналів. Він дуже довіряє оточенню, це його і сгубить. Лише двоє на своєму місці, це Залужний і Кулиба. Решта посміховисько. Якби він був зрадником, Порошенко вже волав би на весь світ.
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24.07.2022 11:25 Відповісти
Порох розумніший, ніж вам здається.
Те, що Вова зрадник, в світі і так знають, кому положено.
Замість волати, Порох зайнятий допомогою армії та наближення перемоги
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24.07.2022 12:10 Відповісти
Ну не разорваться же ему?
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24.07.2022 12:39 Відповісти
А здесь и гадать не надо - два в одном!
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24.07.2022 16:35 Відповісти
Мабуть тому шо це ти тільки що придумав, ботяра недороблений?🤣 наказ в студію. Таке безслідно не проходе, у вільному доступі має бути документ. Посилання, або ти тріпло.
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24.07.2022 11:21 Відповісти
Ну раньше они бабло себе "косили" с дорог, а теперь продолжают по тому же сценарию, но только лишь с войны.
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24.07.2022 16:31 Відповісти
Бутусов під ударом зедрисні
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24.07.2022 23:07 Відповісти
Вже набили руку пілоти наших винищувачів, чітко відпрацювали по крилатих ракетах.
Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
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24.07.2022 10:39 Відповісти
Пора уже набить руку по логово пыни.
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24.07.2022 10:47 Відповісти
Не впевнений, що збивати ракети , це робота пілотів літаків.
Схильний вважати, що це робота наземних засобів ППО. Є навіть так звані "антиракети" у деяких наземних установок ППО, призначені саме для збиття ворожих ракет
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24.07.2022 10:49 Відповісти
Винищувач для збиття ракет використовують, скоріше за все, від нестачі наземної ППО. Але головне - результат!
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24.07.2022 10:51 Відповісти
Винищувачі біля лінії фронту можуть бути вражені ворожим ППО
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24.07.2022 10:53 Відповісти
Три вибухи якраз було.
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24.07.2022 10:44 Відповісти
Було три вибуха ПВО на одну ракету, а через хвилин десять ще один.
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24.07.2022 10:47 Відповісти
Ничего не понимаю в этой новости.
Сегодня утром я наблюдал одну из ракет "калибр" прямо над собою. Летала с северо-запада в направлении Деражні, минуя Хмельницкий с севера. Первая мысль, что летела с Беларуси.
ПВО отработала по ней примерно через минуты 2 спустя.
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24.07.2022 10:45 Відповісти
ПВОотработало по одной из ракет, которую вы не видели).
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24.07.2022 10:49 Відповісти
то ця ракета впала в Масівцях, і повибивала людям вікна?
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24.07.2022 10:51 Відповісти
Ого, то зовсім поруч від мене. Десь 7км.
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24.07.2022 11:15 Відповісти
Я нічого не чув зрана
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24.07.2022 11:27 Відповісти
Пора Черне море зачистити від російських кораблів
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24.07.2022 10:49 Відповісти
Як тільки НАТо надасть Україні військові кораблі здатні нести глибинні бомби - так і одразу
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24.07.2022 10:54 Відповісти
Шо , зебилы уже начали тральцы выканючивать.
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24.07.2022 11:04 Відповісти
А шо, Петя в себе на заводі вже заклав кілька? Почекати років 5 і будуть за недорого?
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24.07.2022 15:12 Відповісти
иммежД, що, Петро Олексійович в штанці твої наклав 3-ри роки тому, а прати ображеного не навчив?
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24.07.2022 20:55 Відповісти
Блин, зла не хватает, почему до сих пор это не сделано... Все , шо зебилы зпромоглися, под давлением народа, поцарапать антоновский мост.
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24.07.2022 11:03 Відповісти
Антоновский мост уделали ЗСУ если что. Они тебя защищают, так что фильтровал бы ты базар.
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24.07.2022 12:48 Відповісти
Да не по Хмельниччині потрібно бити і не по Харкову! Всі склади *********** знаходяться в Конча-Заспі у Ахмєтова в котеджі!
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24.07.2022 11:02 Відповісти
Другу частину *********** бабломойський заникав.
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24.07.2022 11:13 Відповісти
Петшочергові цілі
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24.07.2022 23:11 Відповісти
Ви- ГЕРОЇ!
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24.07.2022 11:11 Відповісти
треба знищити чорноморський флот а для цього треба визволяти Херсонщину
і про обстріли калібрами можна забути
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24.07.2022 11:17 Відповісти
не для того, Зе!Бені розміновували шлях кацапам та клали асфальт, щоб визволяти.
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24.07.2022 20:59 Відповісти
Дякую, хлопці!!! Ви,-наша гордість та любов!!! ЗСУ- найкращі!!!
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24.07.2022 11:24 Відповісти
Шановне товариство! Я чудово розумію, що у наших ЗСУ є талановиті військові та головнокомадувач Залужний. Але мене бентежить те, що наші міста обстрілюють із Чорного моря. Не мені підказувати командуванню ЗСУ. як діяти в ситуації, що склалась на сьогоднішній день, це звісно, що командування ЗСУ набагато розумніше та тримає ситуацію на фронті та в середині країни під контролем. Але я вважаю, що гарантом спокійного життя наших міст, які знаходяться дуже далеко від лінії фронту та тимчасово окупованих територій, а саме й єкспорт зерна із наших портів на Чорному морі буде те, що треба знищити вщент, потопити весь цей **********-кацапський чф, вірніше сказати чорноморську флотилію на Чорному та Азовському морях. Щоб ніколи кацапія вже не змогла відродитись, як морська держава в Чорному та Азовському морях. А для цього нам конче потрібні дальнобійні ракети для Хаймарсів. Щоб можна було б потопити ********** флотилію та стерти з лиця землі всі військові частини, комплекси наземного базування та об`єкти логістики в окупованому Криму та цей славнозвіснтй кримсько-*********** міст. Слава Україні її ЗСУ та національній Гвардії! Смерть ворогам України!
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24.07.2022 12:10 Відповісти
Больше нужны развед данные и корректировка в реальном времени от США. Корабли постоянно перемещаются и попасть по ним без корректировки очень сложно.
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24.07.2022 12:33 Відповісти
С разведданными и корректировкой от США проблем никаких нет. Проблемы в том, что кацапы начали в Новороссийске перезаряжаться.
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24.07.2022 12:52 Відповісти
А шо Нептуны в ВМС ВСУ уже закончились???
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24.07.2022 12:17 Відповісти
Ті "Нептуни" що спаслись від асфальту мабуть закінчились. А ті що в асфальт закатані ще є!
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24.07.2022 12:44 Відповісти
Не то,чтобы не надо отбивать ракетные удары по хмельниччине... Но почему тогда так гнобится Николаев и одесский порт, что туда долетает всё что летело ?
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24.07.2022 15:13 Відповісти
 
 