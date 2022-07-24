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армія рф (16200) Держприкордонслужба (5685) обстріл (27098) Сумська область (3246) Чернігівщина (1581)

РФ обстріляла прикордоння Сумщини та Чернігівщини з авіації. артилерії, мінометів, гранатометів - ДПСУ

сумщина

Росія продовжує обстрілювати громади прикордонних областей України. Є загиблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

Учора, 23 липня, ворог наніс вогневе ураження із застосуванням авіації, ствольної артилерії, мінометів та гранатометів. Під ворожим вогнем опинилися 6 громад Сумської області, а також Новгород-Сіверська громада Чернігівщини.

"Із застосуванням 120-мм мінометів та САУ противник обстріляв території Миропільської та Хотінської громад. Загарбник відкривав вогонь з автоматичного гранатомета АГС-17 та САУ по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа. По території Миколаївської громади два ворожих літака випустили 10 некерованих авіаційних ракет", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що противник наніс вогневе ураження із САУ по Краснопільській громаді. Зафіксовано загалом півсотні приходів. Шалигинську громаду ворог обстрілював з мінометів, одночасно вів вогонь із зенітної установки та стрілецької зброї. Ворожа ствольна артилерія вдарила по Новгород-Сіверській громаді.
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Топ коментарі
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Потому что безнаказанность. Так и будет продолжаться. Быдло понимает только силу. Нужно отвечать. Око за око, зуб за зуб. Разх#ярить в ответ всю приграничную территорию.
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24.07.2022 11:27
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Путлєр насипає, не дає нашим Єрмакам розслабитись!
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24.07.2022 11:00 Відповісти
Залужний де відповідь? На хрін такий начальник Генштаба, який не захищає своє населення?
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24.07.2022 11:18 Відповісти
та да, у нас ВСУ - сплошные карьеристы, арестовичъ подтвердит.
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24.07.2022 13:26 Відповісти
Подоляцкий ботяра,шо поступила команда валить Залужного?
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24.07.2022 12:21 Відповісти
тебе начальник ГШ в парадняке насрал? или прямо на твой диван?
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24.07.2022 12:36 Відповісти
Потому что безнаказанность. Так и будет продолжаться. Быдло понимает только силу. Нужно отвечать. Око за око, зуб за зуб. Разх#ярить в ответ всю приграничную территорию.
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24.07.2022 11:27 Відповісти
там пукать некому и нечем - всё и все на "внезапных" фронтах с февраля. И да, не террористы, по детскому садику в Тёткино ******* не будем, как выше предлагает . Хотя, может ему слишком докучает помощь западным вооружением. Тогда позиция ясна.
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24.07.2022 12:44 Відповісти
 
 