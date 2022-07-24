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Полтавщина (1002) військові навчання (2761)

У Миргородській громаді на Полтавщині сьогодні відбуватимуться навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій

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У неділю, 24 липня, на території Полтавської області триватимуть навчальні стрільби. Зокрема, у Миргородській громаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Глава ОВВА закликав жителів зберігати спокій.

"Сьогодні, 24 липня, триватимуть навчальні стрільби у Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

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Мы к этим стрельбам уже привыкли,но когда бьют залпами то немного напрягает так как взрывы похожи на те когда были прилеты по Кременчугу и Миргороду.
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24.07.2022 11:11 Відповісти
сонечки... от що не можна навчатися десь поближче до сірої зони?
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24.07.2022 11:14 Відповісти
Не мели дурниць. Зараз постріли можуть відбутися у будь-якому місці. Не треба розслаблятися та забувати, що у країні війна.
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24.07.2022 11:32 Відповісти
 
 