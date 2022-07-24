У Миргородській громаді на Полтавщині сьогодні відбуватимуться навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій

У неділю, 24 липня, на території Полтавської області триватимуть навчальні стрільби. Зокрема, у Миргородській громаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Глава ОВВА закликав жителів зберігати спокій.

"Сьогодні, 24 липня, триватимуть навчальні стрільби у Миргородській громаді. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав він.

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