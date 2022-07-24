П'яні окупанти кинули гранату в двір маріупольця, поранено двох цивільних, - Андрющенко
Місцевий житель зробив зауваження п'яним рашистам, а ті кинули в його дві гранату.
Про це розповів радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора близько 20:15 в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина - вибух гранати в приватному подвір’і. Декілька п’яних військових окупантів (по формі з "днр війська") гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. На зустріч окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранено, один в важкому стані", - йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців.
Топ коментарі
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"Я вискочив, приготовив еРПеГе, тоді листя не було. Було дуже добре видно. Трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета. Потім зіскочив з причепа і кинув три гранати.".
https://www.facebook.com/watch/?v=406591844716627&ref=sharing
Це тавтологія. Росіяни тверезими не бувають.