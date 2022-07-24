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Маріуполь (3207) окупація (6537) Андрющенко Петро (692)

П'яні окупанти кинули гранату в двір маріупольця, поранено двох цивільних, - Андрющенко

граната

Місцевий житель зробив зауваження п'яним рашистам, а ті кинули в його дві гранату.

Про це розповів радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 20:15 в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина - вибух гранати в приватному подвір’і. Декілька п’яних військових окупантів (по формі з "днр війська") гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. На зустріч окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранено, один в важкому стані", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців.

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Топ коментарі
+9
Які окупанти? Це його землячки апалченци з ДЬІРЬІю
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24.07.2022 11:36
+6
Дири з цивільними герої , а на полі бою пачками здаються . Потім всі як один «нас заставили , я ніколи не стріляв»
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24.07.2022 11:34
+5
А мало би бути навпаки, як у випадку з мешканцем Бучі 64-річним Валентином Дідковським:
"Я вискочив, приготовив еРПеГе, тоді листя не було. Було дуже добре видно. Трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета. Потім зіскочив з причепа і кинув три гранати.".
https://www.facebook.com/watch/?v=406591844716627&ref=sharing
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24.07.2022 12:05
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повісить їх
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24.07.2022 11:31 Відповісти
Скоро ЗСУ туди доберуться, все буде
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24.07.2022 11:34 Відповісти
Дири з цивільними герої , а на полі бою пачками здаються . Потім всі як один «нас заставили , я ніколи не стріляв»
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24.07.2022 11:34 Відповісти
Які окупанти? Це його землячки апалченци з ДЬІРЬІю
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24.07.2022 11:36 Відповісти
А может быть это был мой ватный дядька-ждун с Мариуполя? (очень надеюсь) Жаль, связь не поддерживаю, не порадуюсь за него.
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24.07.2022 11:41 Відповісти
А мало би бути навпаки, як у випадку з мешканцем Бучі 64-річним Валентином Дідковським:
"Я вискочив, приготовив еРПеГе, тоді листя не було. Було дуже добре видно. Трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета. Потім зіскочив з причепа і кинув три гранати.".
https://www.facebook.com/watch/?v=406591844716627&ref=sharing
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24.07.2022 12:05 Відповісти
Єслі би нє расія би, ето би здєлалі би салдати НАТИ би!
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24.07.2022 12:05 Відповісти
"П'яні окупанти".
Це тавтологія. Росіяни тверезими не бувають.
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24.07.2022 12:34 Відповісти
этот житель совсем не в реальном времени до сих пор. Вообще все ордила должно уже давно быть демилитаризовано, тем более что они 8 лет этого хотят.
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24.07.2022 12:37 Відповісти
Ну , это им ещё повезло , а могли бы их ещё в жопу трахнуть , череноком от лопаты . Тяжело конечно, украинским партизана ,жителям Мариуполя, там все как один патриоты , расшатывают экономику расии ,ждут выплат
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24.07.2022 13:28 Відповісти
 
 