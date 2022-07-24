Нова марка з трактором, який тягне ворожий танк, вийде 28 липня, - Укрпошта

Нова марка від Укрпошти "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу 28 липня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у держпідприємстві.

На новій марці зображений трактор з українським прапором, який тягне за собою російський танк. Дизайн нової марки обирали самі українці шляхом голосування у застосунку "Дія" та на сайті "Укрпошти".

"Випуск "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу вже 28 липня. А разом з ним — тематичний мерч, який доповнить нашу патріотичну серію", - йдеться у повідомленні.

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⠀Зазначається, що нових марок з трактором буде 5 млн екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж.