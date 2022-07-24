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Нова марка з трактором, який тягне ворожий танк, вийде 28 липня, - Укрпошта

марка

Нова марка від Укрпошти "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу 28 липня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у держпідприємстві.

На новій марці зображений трактор з українським прапором, який тягне за собою російський танк. Дизайн нової марки обирали самі українці шляхом голосування у застосунку "Дія" та на сайті "Укрпошти".

"Випуск "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу вже 28 липня. А разом з ним — тематичний мерч, який доповнить нашу патріотичну серію", - йдеться у повідомленні.

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⠀Зазначається, що нових марок з трактором буде 5 млн екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж.
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Топ коментарі
+7
Круто буде, коли поштові відправлення з такими марками підуть в Росію!
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24.07.2022 11:35
+7
Якраз смілянському на чергову зарплату.

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський за рік може отримувати близько 20 мільйонів гривень заробітної плати.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає ВСВІТІ.

Таким чином, зарплата Смілянського у сотні разів більша за зарплати його підлеглих.
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24.07.2022 12:01
+5
Барыга Смелянский когда напарит этот тираж потом еще 10 млн напечает
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24.07.2022 11:52
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Це ДУЖЕ корисна новина....
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24.07.2022 11:32 Відповісти
"филателисты" готовтесь
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24.07.2022 11:33 Відповісти
Круто буде, коли поштові відправлення з такими марками підуть в Росію!
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24.07.2022 11:35 Відповісти
спам розсилка - це б здорово..а ще вісточки рідним про анульованих їх родичів..ще б листівки у такому плані..вітальні листівки про покупку вазу наприклад))) якщо сьоб - то на повну!!
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24.07.2022 11:42 Відповісти
стьоб"
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24.07.2022 11:43 Відповісти
Чекаю коли буде марка: "Ми з москалем на гойдалці"

https://www.youtube.com/watch?v=dG-BJ3KT_tg
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24.07.2022 11:41 Відповісти
Барыга Смелянский когда напарит этот тираж потом еще 10 млн напечает
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24.07.2022 11:52 Відповісти
Якраз смілянському на чергову зарплату.

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський за рік може отримувати близько 20 мільйонів гривень заробітної плати.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів, передає ВСВІТІ.

Таким чином, зарплата Смілянського у сотні разів більша за зарплати його підлеглих.
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24.07.2022 12:01 Відповісти
не танк, а БМП, филателисты херовы
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24.07.2022 12:04 Відповісти
 
 