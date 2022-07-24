Росія додала до списку "недружніх країн" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен

Росія внесла до списку "недружніх територій" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен. Ці території відомі як популярні юрисдикції для створення офшорних компаній. Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У повідомленні пресслужби уряду Росії наголошується, що острови Гернсі та Мен включені до переліку недружніх, оскільки підтримали санкції Великої Британії проти Росії у відповідь на військове вторгнення в Україну, а Багамські острови – за те, що запровадили заборону на будь-які операції з Банком Росії, Російським Мінфіном та низкою кредитних організацій РФ.

Згідно з указом президента Росії Володимира Путіна від 5 березня "Про тимчасовий порядок виконання зобов’язань перед деякими іноземними кредиторами", російські громадяни та компанії, сама держава, її регіони та муніципалітети, що мають валютні зобов’язання перед зарубіжними кредиторами з переліку недружніх країн, мають право розплачуватися з ними в рублях. Щодо так званих недружніх країн та їхніх резидентів запроваджуються й інші обмеження.

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