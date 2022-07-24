Росія додала до списку "недружніх країн" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен
Росія внесла до списку "недружніх територій" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен. Ці території відомі як популярні юрисдикції для створення офшорних компаній. Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У повідомленні пресслужби уряду Росії наголошується, що острови Гернсі та Мен включені до переліку недружніх, оскільки підтримали санкції Великої Британії проти Росії у відповідь на військове вторгнення в Україну, а Багамські острови – за те, що запровадили заборону на будь-які операції з Банком Росії, Російським Мінфіном та низкою кредитних організацій РФ.
Згідно з указом президента Росії Володимира Путіна від 5 березня "Про тимчасовий порядок виконання зобов’язань перед деякими іноземними кредиторами", російські громадяни та компанії, сама держава, її регіони та муніципалітети, що мають валютні зобов’язання перед зарубіжними кредиторами з переліку недружніх країн, мають право розплачуватися з ними в рублях. Щодо так званих недружніх країн та їхніх резидентів запроваджуються й інші обмеження.
Будь ласка, зачекайте...
Апять недружественные англасакси!
Острів Мен не любить "диктатуру кацапів"
Парламент Острова Мен - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Тинвальд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Tynwald) претендує на звання найстаршого з нині чинних - перший раз він був скликаний у 979 році (ісландський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Альтинг з'явився в 930 році, проте не скликався в 1799-1844 роках). Тинвальд складається зі всенародно обраної Палати коммонерів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. the House of Keys) та обраної непрямим голосуванням Законодавчої ради (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Legislative Council); які можуть засідати окремо або спільно. Видає законодавчі акти, відомі як «https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82_%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1 акти тинвальду ». На острові формується рада міністрів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Council of Ministers), яку очолює https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%9C%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 головний міністр
Буде значно простіше і швидше.
Крім того, можна сильно зекономити на папері, бо список «дружніх» країн, буде одночасно списком підсанкційних країн та переліком країн-спонсорів тероризму!
Три документи в одному!
Тока и ждут падения великой россии, суки!
Ширее и *********** надо списячить!