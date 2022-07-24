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острів (30) росія (63614) Багами (4)

Росія додала до списку "недружніх країн" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен

россия,флаг,прапор,росія

Росія внесла до списку "недружніх територій" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен. Ці території відомі як популярні юрисдикції для створення офшорних компаній. Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У повідомленні пресслужби уряду Росії наголошується, що острови Гернсі та Мен включені до переліку недружніх, оскільки підтримали санкції Великої Британії проти Росії у відповідь на військове вторгнення в Україну, а Багамські острови – за те, що запровадили заборону на будь-які операції з Банком Росії, Російським Мінфіном та низкою кредитних організацій РФ.

Згідно з указом президента Росії Володимира Путіна від 5 березня "Про тимчасовий порядок виконання зобов’язань перед деякими іноземними кредиторами", російські громадяни та компанії, сама держава, її регіони та муніципалітети, що мають валютні зобов’язання перед зарубіжними кредиторами з переліку недружніх країн, мають право розплачуватися з ними в рублях. Щодо так званих недружніх країн та їхніх резидентів запроваджуються й інші обмеження.

Також читайте: Росія включила ще 5 країн до списку "недружніх держав"

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Топ коментарі
+10
Довбни кацапские, внесите туда сразу весь глобус. Это всего шесть букв, но сколько бумаги экономится.
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24.07.2022 11:49
+5
Короче, насрали уже по всему периметру. И на всех обиделись.
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24.07.2022 11:47
+2
походу, у пінгвінів Антарктиди, знайомих фсбшного попа Кирили, ще нема, покишо, претензій до Московії андрофагів
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24.07.2022 11:51
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Коронні володіння (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Crown dependencies) - володіння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Великої Британії , які не входять до складу Сполученого Королівства, але не є при цьому заморськими територіями.

Апять недружественные англасакси!

Острів Мен не любить "диктатуру кацапів"

Парламент Острова Мен - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Тинвальд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Tynwald) претендує на звання найстаршого з нині чинних - перший раз він був скликаний у 979 році (ісландський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Альтинг з'явився в 930 році, проте не скликався в 1799-1844 роках). Тинвальд складається зі всенародно обраної Палати коммонерів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. the House of Keys) та обраної непрямим голосуванням Законодавчої ради (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Legislative Council); які можуть засідати окремо або спільно. Видає законодавчі акти, відомі як «https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82_%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83&action=edit&redlink=1 акти тинвальду ». На острові формується рада міністрів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Council of Ministers), яку очолює https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%9C%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1 головний міністр
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24.07.2022 11:46 Відповісти
Короче, насрали уже по всему периметру. И на всех обиделись.
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24.07.2022 11:47 Відповісти
Довбни кацапские, внесите туда сразу весь глобус. Это всего шесть букв, но сколько бумаги экономится.
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24.07.2022 11:49 Відповісти
Якщо оперувати масштабами глобуса, то не увійде країна, яка завдала колосальних збитків рф - Вейшнорія.
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24.07.2022 11:54 Відповісти
походу, у пінгвінів Антарктиди, знайомих фсбшного попа Кирили, ще нема, покишо, претензій до Московії андрофагів
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24.07.2022 11:51 Відповісти
касаби пінгвінів не їдять(отсуствіє прісуствія)
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24.07.2022 12:01 Відповісти
Не дуже радій: скоро тупін скаже, що Антерктида - це роіся...
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25.07.2022 03:13 Відповісти
Нехай створять список «дружніх».
Буде значно простіше і швидше.
Крім того, можна сильно зекономити на папері, бо список «дружніх» країн, буде одночасно списком підсанкційних країн та переліком країн-спонсорів тероризму!
Три документи в одному!
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24.07.2022 11:54 Відповісти
Недружественные для них звучит круче. Мобилизует.
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24.07.2022 12:14 Відповісти
Эритрея, гонорея и диарея
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24.07.2022 12:21 Відповісти
Уже Океания пошла в ход
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24.07.2022 11:55 Відповісти
Горе-то какое для Багамских островов. ))
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24.07.2022 11:59 Відповісти
А буквально сейчас обнаружено племя тамбуту, возглавляемое вождем Мбебеле - так то ваще жуткие русофобы, пробы ставить негде!
Тока и ждут падения великой россии, суки!
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24.07.2022 12:00 Відповісти
Серед дружніх до запоребрика країн, колись була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83 Вануату , коли у 2011 визнала Абхазію та Південну Осетією. Проте у 2013 Вануатці передумали, скасували визнання псевдореспублік і натомість встановили дипломатичні відносини з Грузією, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%97#%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8 ось тут детальніше .
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24.07.2022 12:03 Відповісти
Там ще держава під назвою Вануату а також Тринідад і Табагу є…
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24.07.2022 12:04 Відповісти
Вануату колись була дружньою, бо одна з небагатьох десь 3-3 роки визнавала незалежність Абхазії та Південної Осетії, а потім це визнання відізвали.
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24.07.2022 18:49 Відповісти
2-3 роки
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24.07.2022 18:50 Відповісти
нема тут чого радуватись -- з 200 краін 50 за нас
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24.07.2022 12:06 Відповісти
Маловато будет!!! Жду в этом списке космических пиратов из системы Альфа Центавра.
Ширее и *********** надо списячить!
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24.07.2022 12:12 Відповісти
Анекдот по этому поводу. Однажды Вождь одного очень маленького островного государства, наслушавшись по радио рашистской пропаганды, решил построить баллистическую ракету и ударить ей по Украине. Срубили самую большую и толстую пальму, выдолбили середину, напихали туда пороха, развернули в сторону Украины и подожгли фитиль…. Мощный взрыв, лежит вождь с оторванными от взрыва ногами и говорит наводчику ракеты с оторванными руками - «А представляешь какой ****** та в Киеве твориться!».
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24.07.2022 12:13 Відповісти
Хай рашиські варвари краще перелічать дружні до них,а це декілька тоталітарних режимів,а не дружні це весь цивілізований світ.
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24.07.2022 12:16 Відповісти
What about Jersey? Why missed in the list?
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24.07.2022 13:36 Відповісти
У лавруши в МИДе вообще дебилы сидят? Мэн и Гернси не являются государствами, а "коронные территории", т.е. вообще ни одному государству не принадлежат, а являются личной собственностью британской монархии.
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24.07.2022 13:39 Відповісти
Нема спокою їб###нутим.
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24.07.2022 15:01 Відповісти
А Зміїний??...
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24.07.2022 15:21 Відповісти
 
 