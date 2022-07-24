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депортація (704) діти (4939) росія (63614)

У РФ заявили, що від початку війни вивезли з України майже 450 тис. дітей

діти

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 2,8 млн осіб. З них 448 тис. дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТАСС.

"Кордон РФ перетнули понад 2,8 млн осіб, у тому числі 448 тис. дітей. Половина з прибулих біженців - це громадяни "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

У 652 пунктах тимчасового розміщення перебувають 33,3 тис. українців, у тому числі 11 241 дитина.

Також читайте: 358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 684 - поранені, - Офіс генпрокурора

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Топ коментарі
+6
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24.07.2022 12:12
+6
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24.07.2022 12:15
+5
Нацисты
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24.07.2022 12:13
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дуже шкода дітей, долю яки поламав "кацапський мир"
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24.07.2022 12:06 Відповісти
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24.07.2022 12:14 Відповісти
Не шкодувати, а визволяти треба наших хлопчіків та дівчат, із концтаборів! А кіднепінгів зніщити, почінаючі з моржової звізди!
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24.07.2022 13:27 Відповісти
явка с повинной просто, сцук
Гаага ваш дом и ГЕНОЦИД ваще занятие, уроды!
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24.07.2022 12:07 Відповісти
Может стоить напомнить о том, что кацапы всегда пи..дят!
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24.07.2022 13:09 Відповісти
Не жалейте..... с таких сиротинушек и делаются наемные убийцы солдаты врага..ненавидящие свою Родину ...янычары рабы гладиаторы армия Власова
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24.07.2022 12:10 Відповісти
А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Так ось, пройшов час і фейсбук розказав, що майже всі ті школярики підросли і воюють проти України
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24.07.2022 12:50 Відповісти
потому как вата... моя мама родом с Беловодска с 12 лет перехали с семьей в Луганск Ворошиловград так вот потом она в 18 лет уехала в отпуск на всю жизнь в Одессу... там родился я и все время во время приездов в Ворошиловград Луганск не был украинским городом как потом я понял уже взрослым бывая в России чисто раша ********... этот суржик не русский и не украинский... это поклонение России и так даллее... увы ничего не изменилось там Донбасс нужно вычистить в ноль... типа золны Чернобыля чтобы лет 30-50 там животные и растения одни жили..а потом постепенно заселять территории украинцами...
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24.07.2022 13:46 Відповісти
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24.07.2022 12:12 Відповісти
Нацисты
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24.07.2022 12:13 Відповісти
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24.07.2022 12:15 Відповісти
татари виловлювали украінців -- і получалися самі люті яничари
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24.07.2022 12:24 Відповісти
Мне любопытно посмотреть, как Россия развалится после войны. Запад очень чувствителен, когда речь идет о детях. Так что давление будет огромным.
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24.07.2022 12:30 Відповісти
А що скаже на це наш новий омбудсПоц, що не треба "демонізувати" армію рашки чи зараз важливіше зерно продати бізнесменам, а про дітей десь пізніше при нагоді займеться можливо, але після війни,тим більше має бути зібрана достатня доказова база, свідчення батьків, опікунів, свідки, письмові звернення, результати розслідувань, рішення судів... І взагалі не треба перебільшувати проблема, коли є більш нагальні.
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24.07.2022 12:31 Відповісти
Більшість дітей вивезли ватні мамашкі і папашкі - любітєлі рускава міра.
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24.07.2022 12:34 Відповісти
Які там ватні "любителі", в основному прості роботяги,та малоосвітчені , на яких відпрацювує армія по зомбажу і пропаганді " руцкаво міра".Відімкни їм зомбоящик і вони стануть нормальними. Хіба не бачиш, настільки люди навкруги стали більш психично здоровішими , після відключення ватно-помийної пропаганди ?Нє, ну є такі , що таки багно вишуковують в інтернеті, того ж шмарія ,але таких 3-2%
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24.07.2022 12:57 Відповісти
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24.07.2022 12:58 Відповісти
Треба, перш за все нашим діпломатам підіймати питання по кіднепінгу та концтаборів для діток!!! Свинопси ще у 2 мирову хрюкали що гітлеровці п'ють кров дитячу, про Україну також! Так щож ці зайвехромосоми роблять з дітьми??? До речі, є богато фотографій у гуглі разп'ятих дітей кацапорилими у 2 мирову! Европа, сраліна та жюкофа не стала судити за це...
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24.07.2022 14:00 Відповісти
потеряли 100 тыщ солдат - завели 450 тысяч детей - получили 100 тыщ солдат
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24.07.2022 14:12 Відповісти
Не розумію чому такий хіпіш, і чому ніхто не помітив -
"про це повідомляє https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaevskoy-oblasti-sutki-obstrelov-pogibli-1658651157.html РБК-Україна із посиланням на https://tass.ru/obschestvo/15295715 ТАСС ."

1) https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaevskoy-oblasti-sutki-obstrelov-pogibli-1658651157.html РБК-Україна той ще смітничок.
2) Те, що пишуть по подібним темам на паРаші для власних населюків сміливо можна ділити на ДВА, а може і більше.
Нагадати, що по заявам того ж ТАСС, нашу авіацію вже знищили декілька місяців тому, про "жести доброї волі" та все інше пов'язане з війною і не тільки.

Добре відомо, що першими і в великій кількості добровільно ломавнулися на паРашку населючки з дітьми (родичі колаборантів) з тимчасово окупованих до 24 лютого територій,
при чому перша справа для них була хапнути 10 000 дерев'яних обіцяних "біженцям",
крім цих, щн ті, хто чекав "руцкага міра" на Донбасі, півдні.
Реально незаконно (проти волі) вивезено значно меньше,
що взагалі-то в традиціях парашистів і очікувано від них, те саме робили і німецькі нацики в роки ДСВ, причому не тільки з території совка.
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24.07.2022 15:35 Відповісти
одна из целей дял ***** - захватить детишек для развлечений
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24.07.2022 16:04 Відповісти
 
 