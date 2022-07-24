У РФ заявили, що від початку війни вивезли з України майже 450 тис. дітей
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 2,8 млн осіб. З них 448 тис. дітей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ТАСС.
"Кордон РФ перетнули понад 2,8 млн осіб, у тому числі 448 тис. дітей. Половина з прибулих біженців - це громадяни "ДНР" і "ЛНР", - йдеться в повідомленні.
У 652 пунктах тимчасового розміщення перебувають 33,3 тис. українців, у тому числі 11 241 дитина.
Топ коментарі
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Гаага ваш дом и ГЕНОЦИД ваще занятие, уроды!
"про це повідомляє https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaevskoy-oblasti-sutki-obstrelov-pogibli-1658651157.html РБК-Україна із посиланням на https://tass.ru/obschestvo/15295715 ТАСС ."
1) https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaevskoy-oblasti-sutki-obstrelov-pogibli-1658651157.html РБК-Україна той ще смітничок.
2) Те, що пишуть по подібним темам на паРаші для власних населюків сміливо можна ділити на ДВА, а може і більше.
Нагадати, що по заявам того ж ТАСС, нашу авіацію вже знищили декілька місяців тому, про "жести доброї волі" та все інше пов'язане з війною і не тільки.
Добре відомо, що першими і в великій кількості добровільно ломавнулися на паРашку населючки з дітьми (родичі колаборантів) з тимчасово окупованих до 24 лютого територій,
при чому перша справа для них була хапнути 10 000 дерев'яних обіцяних "біженцям",
крім цих, щн ті, хто чекав "руцкага міра" на Донбасі, півдні.
Реально незаконно (проти волі) вивезено значно меньше,
що взагалі-то в традиціях парашистів і очікувано від них, те саме робили і німецькі нацики в роки ДСВ, причому не тільки з території совка.