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Четверо іноземних військових загинули 18 липня внаслідок танкової атаки росіян на Донеччині, - Politico

донеччина

Громадяни США Люк "Скайвокер" Луцишин та Браян Янг, канадець Еміль Антуан Рой-Сіруа та громадянин Швеції Едвард Патріньяні загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Бійці входили до складу сил спеціальних операцій територіальної оборони ЗСУ, розповів виданню їхній командир Руслан Мірошниченко. Підрозділ базується поблизу Сіверська, міста на сході Донецької області.

За словами Мірошниченка, "хлопцям було поставлено завдання зайняти вогневі позиції" і розчистити яр, де російські сили відпрацьовували переправу через річку.

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"Вони зробили це успішно. Але в кінці завдання вони потрапили в засідку російських танків", - сказав Мірошниченко. Це сталося 18 липня в районі села Григорівка

"Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, негайно спробували допомогти Люку, надати першу допомогу та евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх", - сказав Мірошниченко.

Луцишин, американець українського походження 1991 року народження, за словами Мірошниченка, працював поліцейським у США. Його бабуся емігрувала з України до Сполучених Штатів після Другої світової війни.

Янг 1971 року - американський військовий, який був поранений і пішов у запас. Коли почалося російське вторгнення, він вирішив приїхати в Україну, бо "присягнув захищати вільний світ".

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Рой-Сіруа був парамедиком із досвідом роботи у французькому Іноземному легіоні. Він народився 1991 року.

Патріньяні, 1994 року народження, був лейтенантом запасу, економістом та філософом та, за словами Мірошниченка, хотів сформувати "взвод шведів".

Нагадаємо, 22 липня представник Державного департаменту підтвердив смерть двох американців, але не назвав їхні імена.

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Топ коментарі
+36
Героям Слава!!!
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24.07.2022 12:18
+36
Вечная Вам память.
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24.07.2022 12:20
+20
Світла Пам'ять справжнім Героям , які занинули за Украіну 😪😪😪

Смерть русофашистам ‼️
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24.07.2022 12:38
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Героям Слава!!!
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24.07.2022 12:18 Відповісти
Вечная Вам память.
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24.07.2022 12:20 Відповісти
щось останнім часом дуже багато новостей що гинуть іноземці, як би це не було частиною плану зеблі в допомозі рос пропаганді і тиску на Захід щоб нас змусили мір-мір-мір з русней робити
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24.07.2022 12:20 Відповісти
Вони мають свій Легіон і знали,що війна. Так гинуть, але не багато.
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24.07.2022 12:27 Відповісти
Це частина війни. Іноземний легіон воює на найгорячишому напрямку.
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24.07.2022 12:30 Відповісти
четверо загинули...четверо...
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24.07.2022 12:22 Відповісти
віина -- але чо послали одних легіонерів
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24.07.2022 12:29 Відповісти
А чо б і не послати. Там тільки командири українці.
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24.07.2022 13:44 Відповісти
Спершу було-ДАУНБАС НІХТО НА КОЛЕНИ НЕ СТАВИЛ,тільки після початку військових дій вони всі стали на "лижі".І якби там у військових діях не примали безпосередньої участі жителі Західних теренів України,хтоби відбивав напади,кому це потрібно,що за вони гинуть,за тих недолугих 73% зе -дебілів,яким все десь по життю в них немає не те що любові до України,вони просто зе- бидломаса, яка паразитує на всьому проукраїнському.
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24.07.2022 12:31 Відповісти
Яке ти недолуге , а може ти кацап?
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24.07.2022 13:14 Відповісти
на жаль... на превеликий жаль - ЧЕТВЕРО !!! четверо Героїв (вічна ім шана і пам"ять)
///

Двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині.Про це розповів виданню https://www.politico.com/ Politico їхній командир Руслан Мірошниченко пише "Європейська правда".Загиблих громадян США звали Люк "Скайвокер" Луцишин та Браян Янг, канадця - Еміль Антуан Рой-Сіруа, громадянина Швеції - Едвард Патріньяні.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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24.07.2022 12:33 Відповісти
Світла Пам'ять справжнім Героям , які занинули за Украіну 😪😪😪

Смерть русофашистам ‼️
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24.07.2022 12:38 Відповісти
Героям Слава та вічна пам'ять і вдячність!!!
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24.07.2022 13:23 Відповісти
Земля пухом Героям України.
Хай їх імена будуть на меморіалі всім захисникам України після Перемоги України.
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24.07.2022 13:24 Відповісти
Обнулись сам, рашист поганый.
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24.07.2022 20:05 Відповісти
Земля пухом и вечная память.
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24.07.2022 23:52 Відповісти
 
 