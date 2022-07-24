Четверо іноземних військових загинули 18 липня внаслідок танкової атаки росіян на Донеччині, - Politico

Громадяни США Люк "Скайвокер" Луцишин та Браян Янг, канадець Еміль Антуан Рой-Сіруа та громадянин Швеції Едвард Патріньяні загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Бійці входили до складу сил спеціальних операцій територіальної оборони ЗСУ, розповів виданню їхній командир Руслан Мірошниченко. Підрозділ базується поблизу Сіверська, міста на сході Донецької області.

За словами Мірошниченка, "хлопцям було поставлено завдання зайняти вогневі позиції" і розчистити яр, де російські сили відпрацьовували переправу через річку.

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"Вони зробили це успішно. Але в кінці завдання вони потрапили в засідку російських танків", - сказав Мірошниченко. Це сталося 18 липня в районі села Григорівка

"Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, негайно спробували допомогти Люку, надати першу допомогу та евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх", - сказав Мірошниченко.

Луцишин, американець українського походження 1991 року народження, за словами Мірошниченка, працював поліцейським у США. Його бабуся емігрувала з України до Сполучених Штатів після Другої світової війни.

Янг 1971 року - американський військовий, який був поранений і пішов у запас. Коли почалося російське вторгнення, він вирішив приїхати в Україну, бо "присягнув захищати вільний світ".

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Рой-Сіруа був парамедиком із досвідом роботи у французькому Іноземному легіоні. Він народився 1991 року.

Патріньяні, 1994 року народження, був лейтенантом запасу, економістом та філософом та, за словами Мірошниченка, хотів сформувати "взвод шведів".

Нагадаємо, 22 липня представник Державного департаменту підтвердив смерть двох американців, але не назвав їхні імена.