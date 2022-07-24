Росія залучає цивільних авіаторів у війні проти України. ГУР МО оприлюднило список воєнних злочинців
До російської військової агресії проти України залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони країни-окупанта.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють українська розвідка.
"Екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки для участі у війні проти народу України. У соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої воєнної поразки РФ.", - йдеться у повідомленні.
Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – працівників підприємства "Государственная авиакомпания "224 лётный отряд" (місце дислокації аеродром Мігалово) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.
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самолет харашо.... а алени лучше )))
- Деда! А деда! А что это гремит в небе и белые полосы на небесной тверди рисует? Илья-пророк на колеснице едет?
- Нет! Это богопротивные "пиндосы" на птице железной летают - разучились по земле на телеге ездить!
африканці голодні
выбор, он всегда! есть - сдохнуть или человеком, или кацапом
Абсолютно легітимна ціль для ліквідації -- 100% так .
Але війсковими злочинами не рахується перевізники військових злочинців . Максимальна юридична кваліфікація -- співучасть в військовому злочину .
Інша справа , що мало хто й в Україні (не кажучи про **********) замислюється , що армія вторгнення не є по суті юридичний суб"єктом права, точніше , як мінімум в самій ********** - не визнається армією . Це озброєне банд угрупування . Там самі ********* це визначили , бо в них це не війна , а "спецапєраційя" . ********* кажуть , що то "війскова" , а канібал Бокасо міг назвати свої дії "спєціальной кулінарной операцієй" .
Тут головне , що Женевська конвенція не захищає озброєну банду , якщо вона потрапляє у полон . Бо статус агресора забов"язує агрессора називати вторгнення війною , а ось країна на яку напали - ні . Більше того спеціальним додатком 1948 року партизани й підпільники країни на яку напали не можуть проходити по кримінальному кодексу й є теж війсковими й їм носити форму не обов"язково . Розтріл партизан й підпільників -- теж воєний злочин .
Це це положення саме Совєти додали . Бо в другу світову наци це практикували й називали партизан - бандитами й мародерами ... розтрілювали й катували . Й на Нюренбергу Совєтам не вдалося засудити цю практику як військовий злочин . А зара , до речі, партизани Мелітополя й Херсонщини це такі ж самі вояки ЗСУ й захищенні Женевською конвенцією . Окупаційні же адміністрації колаборантів (навіть громадянські) є теж легетимною ціллю для ліквідації . Усі , крім медичних працівників й гуманітарних неурядових організацій .