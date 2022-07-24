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США серйозно розглядають питання щодо оголошення РФ державою-спонсором тероризму, - посол Брінк

тероризм,терорист,росія

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму у зв’язку з її діями в результаті повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявила посол Бріджит Брінк в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів...Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - розповіла дипломат.

Водночас, зазначила Брінк, США запровадили "безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій", і продовжуватимуть це робити.

"Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі", - підсумувала посол.

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Топ коментарі
+12
не просто спонсор, а держава-терорист
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24.07.2022 12:38
+11
Який лядь, спонсор, вона і є терорист!
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24.07.2022 12:39
+10
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24.07.2022 13:10
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Та не розглядати треба, а оголошувати... Доказів вже більш ніж достатьно.
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24.07.2022 12:36 Відповісти
Це в рашці можуть оголошувати без розглядання, не включаючи мізки.
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24.07.2022 13:53 Відповісти
Не оголошувати, а визнавати і не сонсором, а терористом. Тероиистичні дії плануються і втілюються вищим керівництвом росії.
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24.07.2022 14:30 Відповісти
не просто спонсор, а держава-терорист
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24.07.2022 12:38 Відповісти
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24.07.2022 12:52 Відповісти
Не вистачає нам таких людей,більшість в нас або продажна курва,або терпляче лайно...
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24.07.2022 13:14 Відповісти
Який лядь, спонсор, вона і є терорист!
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24.07.2022 12:39 Відповісти
Оскільки в міжнародному праві відсутнє поняття "держава-терорист", тому для дієвості санкцій використовується саме юридична дефініція, а не політична.
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24.07.2022 13:19 Відповісти
вона себе і спонсує
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24.07.2022 13:21 Відповісти
А через 2 місяці ну дуже серйозно будуть розглядати. З занепокоєнням.
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24.07.2022 12:40 Відповісти
Брінк, скільки ще виродок путін повинен зробити зла в світі, щоб ви його знищили к йбєнєй матєрі?
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24.07.2022 12:43 Відповісти
А путлера террористом номер 1.
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24.07.2022 12:44 Відповісти
Це рішення вже давно перезріло.
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24.07.2022 12:44 Відповісти
Аль-Каєда діти в порівнянні з рахою
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24.07.2022 12:50 Відповісти
джихадісти -- це фанатики а цих і людьми не назвеш якась срань
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24.07.2022 13:01 Відповісти
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24.07.2022 13:10 Відповісти
Це ж треба так нагадити зельоним! Тільки-но легалізували Кацапію через створену переговорну платформу в Туреччині, добились зняття частини санкцій з Кацапії, а тут на тобі. Практично вже дружню до Офісу Московію оголосити терористом?! Так круто проведена спільна операція ФСБ та Офісу в обхід всіх партнерів та навіть МЗС України ставиться під загрозу!
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24.07.2022 13:11 Відповісти
Даааа. Це як ніж в дупу управдому і агрогнидії.
Что они не делают не идут дела видно в понедельник их мама родила.
А сказати прямо. ну це просто жуть як страшно.
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24.07.2022 13:30 Відповісти
Якщо враховувати, що про "зняття частини санкцій" це голіма фейкота, то все логічно складається.
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24.07.2022 13:54 Відповісти
Почитати б щось крім ботів Подоляка, та послухати щось крім марафону імені зеленського. Просто, щоб не виглядати бовдуром. Україна була ініціатором зняття частини санкцій з Лаптєстану для забезпечення продажі зерна олігархів, а не державного! І от тепер Кацапія дістала можливість спокійно вивозити і продавати і своє зерно, і вкрадене. В добрива свої вже теж може продавати. І у вересні ми всі чекали, що в Кацапії всі літаки, які вони привласнили, тихенько приземляться. Бо запчастини їм не продавали. Але тепер і цю заборону знято. Знята заборона і на закупівлю медикаментів. І тепер Пуйло може спокійно знову обстрілювати що хоче. Санкції вже зняті. До речі, Офіс до тепер не опублікував весь документ того, що вони там наручкались з фсб-шниками. Видають частинами. І навіть з них видно, що знову брехали. І США, і НАТО, і Європа відмовились приймати участь у цих договорняках з кацапами.
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24.07.2022 20:31 Відповісти
А шо тоді робить з тими хто конрабанду підвійного призначення туди везе з США
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24.07.2022 13:18 Відповісти
На гілляку в Гуантанамо.
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24.07.2022 13:52 Відповісти
С Шойгой можно договариваться по зерну и одновременно требовать признать его террористом. Это так по еврейски, ну или по-украински. Или и то и другое, Дима Гордон говорит, что Ермак еврей наполовину.
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24.07.2022 13:28 Відповісти
а на вторую половину - кацап
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25.07.2022 10:24 Відповісти
ми, українці, сподіваємось, що регулярні криваві руССкіє акції проти людяності підкажуть притомному Заходу ху із ху..
ми-то витримаємо (маємо віковий досвід, та й бабця-мати-батько розповідали особисто) Геноциди-Голодомори (хоча й боляче).. а Ви, - зможете???....
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24.07.2022 13:32 Відповісти
Та ні фіга. Один вчений іудей говорив, що горські євреї, яким є Єрмак та його кремлівські горські покровителі не визнаються.... Тому один із друзів путіна вслід за Ромчиком хоче взяти громадянство португалії, мовляв я сефард. Хоча вони з Хозарського каганату. який знищили київські князі.
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24.07.2022 13:36 Відповісти
а де спарц, чи вона тільки до України прискіпується, а інші питання не такі прибуткові
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24.07.2022 13:43 Відповісти
висер в стилі д'єрмака.
В спам таких подлякових ботів!
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24.07.2022 14:04 Відповісти
какой цинизм....

Когда арабы снесли им 2 торговых центра, я не помню, чтобы "воно потребувало ретельного аналізу відповідно до американських законів".
Решения принялись молниеносно
У нас же кацапы снесли сотни торговых центров, школ, больниц и роддомов. Но конечно, надо еще хорошенько подумать!
циничное уродство!
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24.07.2022 13:53 Відповісти
Если ты не помнишь, то зайди на сайт конгресса и восстанови память в архиве их решений.
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24.07.2022 13:57 Відповісти
Бринк не пояснила: "розглядають" чи "вивчають можливість"?

це непокоїть
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24.07.2022 13:56 Відповісти
Конгресмени не заспокояться, вони примусять Блінкіна (чи навіть Байдена) прирівняти ***** до терористів штибу бен Ладена; а касапстан - до аль-Каїди. Там, в Конгресі, в обох палатах цілковита кваліфікована (понад 67%) підтримка України; не від одної Вікторії Спартц.
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24.07.2022 14:01 Відповісти
Та вот трошки шукаю вещественных доказательств. Каких? - Всяких, какие найдутся. (цитата из фильма "Зеленый фургон")
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24.07.2022 14:08 Відповісти
Спонсоры терроризма это те страны, которые покупают у росии газ и нефть, а сама росия, и есть страна-террорист.
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24.07.2022 14:14 Відповісти
это будет интересно страна террорист с правом вето в ООН - вы для начала или ООН распустите или кацапов от туда выгоните
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24.07.2022 14:53 Відповісти
назвуть рашу спонсором чи не назвуть,а нам без тяжкого озброення буде гаплик і всій гейропі разом зі усім миром на нас глибоко насрати.кожен виживае як може.
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24.07.2022 14:54 Відповісти
 
 