США серйозно розглядають питання щодо оголошення РФ державою-спонсором тероризму, - посол Брінк

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму у зв’язку з її діями в результаті повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявила посол Бріджит Брінк в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів...Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - розповіла дипломат.

Водночас, зазначила Брінк, США запровадили "безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій", і продовжуватимуть це робити.

"Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі", - підсумувала посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пелосі закликала Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму