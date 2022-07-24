США серйозно розглядають питання щодо оголошення РФ державою-спонсором тероризму, - посол Брінк
Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму у зв’язку з її діями в результаті повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це заявила посол Бріджит Брінк в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів...Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства", - розповіла дипломат.
Водночас, зазначила Брінк, США запровадили "безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій", і продовжуватимуть це робити.
"Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі", - підсумувала посол.
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Что они не делают не идут дела видно в понедельник их мама родила.
А сказати прямо. ну це просто жуть як страшно.
ми-то витримаємо (маємо віковий досвід, та й бабця-мати-батько розповідали особисто) Геноциди-Голодомори (хоча й боляче).. а Ви, - зможете???....
В спам таких подлякових ботів!
Когда арабы снесли им 2 торговых центра, я не помню, чтобы "воно потребувало ретельного аналізу відповідно до американських законів".
Решения принялись молниеносно
У нас же кацапы снесли сотни торговых центров, школ, больниц и роддомов. Но конечно, надо еще хорошенько подумать!
циничное уродство!
це непокоїть