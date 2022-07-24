УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10001 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 222 17
діти (4939) ДТП (4443) Нацполіція (14886) злочинність (508) колабораціонізм (1124) Клименко Ігор (474) воєнні злочини (1801)

З початку російського вторгнення відкрито понад тисячу справ за колабораціонізм, - Клименко

клименко

В Україні за п'ять місяців війни проти Росії правоохоронці відкрили понад тисячу кримінальних справ за колабораціонізм.

Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко написав в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"5 місяців широкомасштабного вторгнення росії в Україну...Всі ці 5 місяців поліція безперервно виконує свої функції, які під час війни значно розширилися. Ми поступово збільшуємо поліцейську присутність на території держави, щоб ефективніше допомагати людям. Нині вже більше 6 тисяч нарядів щодоби несуть службу в населених пунктах держави", - зазначає він..

За словами Клименка, за 5 місяців поліція опрацювала близько 3,5 млн повідомлень громадян. У державі зареєстровано понад 106 тисяч злочинів. І цей показник всього на 6% менше, ніж минулоріч.

"Тому ми посилили роботу оперативних працівників, які ретельно відпрацьовують криміналітет. Водночас основним злочинцем в Україні залишається Росія. Цинічні порушення законів та звичаїв війни щодня фіксують слідчі. Нацполіція за 5 місяців повномасштабного вторгнення розпочала більше 24,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями РФ. 385 російських окупантів та їх пособники мають офіційний статус підозрюваних", - зазначає глава Нацполіції.

"Ті, хто підтримують та допомагають ворогу, теж під прискіпливою увагою правоохоронців. Понад 1000 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність. 174 особи отримали повідомлення про підозру. Крім того, поліцейські затримали більше 1530 осіб, причетних до диверсійної діяльності", - додає він.

Також читайте: Понад 500 проваджень щодо колабораційної діяльності розслідує СБУ від початку повномасштабної агресії РФ

Клименко констатує, що посилення відповідальності за майнові злочини в умовах воєнного стану безумовно вплинуло на ріст цієї категорії правопорушень. Таких зареєстровано понад 24,5 тисяч, а це вдвічі менше, ніж минулоріч.

Поменшала і кількість ДТП - майже утричі. Знизилася на 30% смертність на дорогах.

"Натомість маємо зростання незаконного поводження зі зброєю, умисних вбивств та викрадень транспорту", - зауваже він.

"Одна із найбільш болючих тем - потерпілі від війни діти. Страшна статистика: 358 дітей загинуло, 684 - поранено. За цей час поліція отримала повідомлення про зникнення 3779 маленьких українців. За лічені години вдалося знайти 3591 зниклу дитину. 188 діток ще перебувають у розшуку. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти та повернути в родину кожну загублену дитину", - резюмує очільник Нацполіції.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
краще б замість тисячі справ ти відкрив би ОДНУ справу проти єрмака.
показати весь коментар
24.07.2022 12:50
+8
и? кого то лишили гражданства??? забрали паспорт?
или это только Корбан криво посмотрел на дерьмака и его ручного преЗЕ...
показати весь коментар
24.07.2022 12:55
+5
А скільки зрадників мусорів, а Клименко?
показати весь коментар
24.07.2022 12:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это нужно было делать ДО, а сейчас они мимикрируют и сидят в штабах. как сашка вилкул например. и он кстати до сих пор на свободе, какого то хрена, а вы ловите алкашей у которых переписка с "СТАРШОЙ координатор" в телефоне записан и в вайбере весь чат целый.
показати весь коментар
24.07.2022 12:47 Відповісти
Певно, як втішаються ниньки зрадники, запроданці та інші юди: вони ж бо сьогодні іменуються таким м'якеньким словом "колаборанти"!
показати весь коментар
24.07.2022 12:47 Відповісти
У вухах Зелі та Єрмак слово колаборант звучить як комплімент. Тисячі колаборантів роблять кар'єру в цьому царстві.
показати весь коментар
24.07.2022 16:30 Відповісти
краще б замість тисячі справ ти відкрив би ОДНУ справу проти єрмака.
показати весь коментар
24.07.2022 12:50 Відповісти
и? кого то лишили гражданства??? забрали паспорт?
или это только Корбан криво посмотрел на дерьмака и его ручного преЗЕ...
показати весь коментар
24.07.2022 12:55 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2022 13:13 Відповісти
А скільки зрадників мусорів, а Клименко?
показати весь коментар
24.07.2022 12:59 Відповісти
99,9%
показати весь коментар
24.07.2022 13:23 Відповісти
Це ще й маловато,повинно бути більше кратно!
показати весь коментар
24.07.2022 13:09 Відповісти
Не міг поліцейський написати " відкрито кримінальних справ", тільки горежурналіст.
показати весь коментар
24.07.2022 13:10 Відповісти
Скільки зрадників відбувають покарання а справа як є так і нема ?
показати весь коментар
24.07.2022 13:25 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2022 13:27 Відповісти
Ця вся кров,розруха,смерть , катастрофа на 73% тих хто вибрали цю мерзоту з 95 кварталу....
показати весь коментар
24.07.2022 13:31 Відповісти
А - також за колабораціонізм переслідується?

ЗІ: хто цікавиться проблемою, і хто хоче знати, то чого там протеже Моні Стирського "голова Національної поліції України Ігор Клименко"- зайдіть за ссилюю "", блог тут на цензорі
показати весь коментар
24.07.2022 13:54 Відповісти
Це ж коли дійде до вироків, то у бібліотеках всі книжки українською розберуть! Особливо Конституцію України!
показати весь коментар
24.07.2022 14:19 Відповісти
ТИСЯЧУ????????? ТА ЦЕЇ НЕЧИСТІ СЕРЕД НАС МІЛЬЙОНИ! ЧОГО ЛИШЕ ВАРТИЙ МП.
показати весь коментар
24.07.2022 14:46 Відповісти
Сподіваюся, що все вся зешобло буде притягнуто до кримінальної відповідальності....
показати весь коментар
24.07.2022 16:00 Відповісти
 
 