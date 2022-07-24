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Новини Війна
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зерно (3092) Одеса (5322) порт (2016) Устенко Олег (70)

Удар по Одесі показав, що експортувати зерно через порти буде непросто, - Reuters

одеса

Україна могла б експортувати 60 млн т зерна за вісім-дев'ять місяців, якби її порти не були заблоковані, але удар Росії по одеському порту показав, що це безперечно буде не так просто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Україна може заробити $10 млрд, продавши 20 млн тонн зерна в силосах і 40 млн тонн нового врожаю, вважає економічний радник президента України Олег Устенко. За його словами, урожай становить 60 млн тонн, з яких 20 млн - для внутрішнього споживання.

"Якби зараз розблокували порти і ми говоримо, що нам потрібно перевезти 60 мільйонів тонн зерна... то ми б перевезли 60 мільйонів тонн зерна за вісім-дев'ять місяців", - сказав він.

"Але з урахуванням того, як вони відкриваються зараз і що Росія робить у Чорному морі, вчорашній удар показує, що так точно не вийде", - сказав він.

Російські ракети потрапили до Одеського порту через день після того, як Росія та Україна за посередництва ООН та Туреччини підписали угоду про відкриття чорноморських портів та поновлення експорту зерна.

Очікується, що угода зменшить глобальну нестачу продовольства, спричинену війною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія підтвердила удар по порту в Одесі наступного дня після "зернової угоди"

За його словами, Україні потрібно від 20 до 24 місяців, щоб експортувати ці обсяги, якщо її порти не працюватимуть належним чином.

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Топ коментарі
+11
Обоссаная ООН самая походу бесполезная организация, за ней обсе идёт
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24.07.2022 13:34
+10
Цей вереск с зерном чергова ЗРАДА Зеленського з Ермаками і Татаровими...
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24.07.2022 13:44
+9
Зерно це належить не державі а "баригам" які його скупили в фермерів або олігархічних агрохолдингів. Негри не інтересують мене бо гинуть українці в цій війні яку ведкть рашофашисти. То це не наша головна біль і ми можемо створити переробні заводи і фабрики для виготовлення з цього зерна продуктів та муку. А це сотні тисяч робочих місьць для українців. Польша має міліони фермерських господарств які працюють для поляків в першу чергу а не Африки....
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24.07.2022 13:32
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Зерно це належить не державі а "баригам" які його скупили в фермерів або олігархічних агрохолдингів. Негри не інтересують мене бо гинуть українці в цій війні яку ведкть рашофашисти. То це не наша головна біль і ми можемо створити переробні заводи і фабрики для виготовлення з цього зерна продуктів та муку. А це сотні тисяч робочих місьць для українців. Польша має міліони фермерських господарств які працюють для поляків в першу чергу а не Африки....
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24.07.2022 13:32 Відповісти
ото про шо ї я говорю, от не гребуть мене африканські діти..за роки голодувань вже б воду як саудіти опріснювали..мабудь не так голодують..а ось переробні заводи..а то на полицях ролтон блін, ще мені цікаво, які підприємства перенесли вглуб країни..лті цифри дикі..
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24.07.2022 13:41 Відповісти
Обоссаная ООН самая походу бесполезная организация, за ней обсе идёт
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24.07.2022 13:34 Відповісти
Може хтось пояснити,чому ми не можемо транспортувати зерно другими шляхами- поiздом й там через Европу куди треба? Невже не вигiдно?Чи вся та вакханалiя з зерном була для зняття санкцiй?
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24.07.2022 13:36 Відповісти
Певно, що так
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24.07.2022 13:40 Відповісти
ншими шляхами?? та було вже..рейкі навіть під наші вагони налаштували..невигідно..
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24.07.2022 13:43 Відповісти
Жах....
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24.07.2022 13:54 Відповісти
різниця у ширині залізничних колій між нашими та Європою
кожен вагон перевзувати треба, зерно продаватимемо собі у збиток майже
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24.07.2022 14:08 Відповісти
ото й ж бо й воно..була новина про те, що рійки під наші вагони поклали, щоб не переставляти..новина десь пропала
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24.07.2022 15:40 Відповісти
не бачила, соррі
срср робив усе можливе щоб ускладнити вихід своїх республік з нього.
щось з часом подолалося саме - як наприклад автомобільні номери з літерами кирилицею, яких нема в латиниці (за совка який пересічний номер не взяти там було щ,ш, ц, з, я,ю тощо)
це просто вирішилося реєстрацією нових автівок на номери, що містять літери притаманні кирилиці і латиниці
а от рейки по всій країні перекладати - це дорого та проблемно.
і таких мін в країні кдб прикопало дофігіща, досі сьорбаємо.
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24.07.2022 16:54 Відповісти
Один вагон соняшнику 28т., пшениці 60т.,скільки потрібно вагонів для вивозу 60млн,т.,це нереально,не пишіть маячню.
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24.07.2022 14:24 Відповісти
Я у свій час працював докером-механізатором в зерновій бригаді.Так ось в зернові хоппери входить до 70 тон зерна,а в криті вагони від 40 до 65 тон,в залежності яке зерно.Найменше солод та соняшник,приблизно 40-45 тон.
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24.07.2022 16:18 Відповісти
Так де взяти стільки вагонів,та скільки років вивозити,проста арифметика.
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24.07.2022 16:24 Відповісти
Цей вереск с зерном чергова ЗРАДА Зеленського з Ермаками і Татаровими...
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24.07.2022 13:44 Відповісти
Для зациклених на зраді:

https://youtu.be/2I1A0yR2EEM
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24.07.2022 15:59 Відповісти
Українська економіка коли вже 5 місяців іде війна працює по мирному плані а не військовим....
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24.07.2022 13:46 Відповісти
під час війни влада не перевела економіку на військовий лад,надія на поставки з закордону вони скоро закінчаться,чого не випускають вільху ракетну установку ,нептун вони не гірші за закордоні,місця робочі появляться,патрони і боеприпаси можно випускати в закарпаті туди рашисти не вдарять,влада почала відновлювати дороги дома взавтра прилетить і все з початку ,такої дебільної політики рідко де побачиш безлаберна непрофесійна і зрадлива влада,щоб не ЗСУ котре створив порошенко була б жопа
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24.07.2022 13:48 Відповісти
Это ведь и так понятно , только власть делает вид что она ничего не понимает. Мы граждане Украины хотим чтобы Украина победила, и кремль разрушила.
Зелень хочет чтобы Украина не выиграла и с россии сняли санкции и территориальный захват росия оформила юридически.
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24.07.2022 14:02 Відповісти
Кто скупил урожай у фермеров то? Государство или частные зерновые скупщики? Если частные компании, то каким образом Украина получит эти миллиарды?
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24.07.2022 14:26 Відповісти
Це не наші гроші. Наші тільки податки, що сплачуються трейдерами. Тому було смішно слухати Зелю. Чи він цього не знає, чи він спеціально морочив населенню голову коли говорив про міліарди доларів.
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24.07.2022 15:54 Відповісти
Я не знаю украинских налоговых ставок, но полагаю, вся их совокупность с прибыли за продажу зерна не покроет даже вчерашних разрушений в порте Одесса. Хотя порт, как я понимаю, наверняка акционерная компания, и вряд ли у государства контрольный пакет. Меня другое интересует - за чей счёт организация коридоров в интересах частных коммерческих структур? Ведь привлекаются военные, задействуется система обеспечения безопасности. Россказни про выгоду фермеров - это бред, ибо у фермеров давно скупили зерно за бесценок.
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24.07.2022 16:24 Відповісти
https://focus.ua/uk/world/523163-turcia-budet-zakupat-ukrainskoe-zerno-po-cenam-nizhe-mirovyh-smi https://focus.ua/uk/world/523163-turcia-budet-zakupat-ukrainskoe-zerno-po-cenam-nizhe-mirovyh-smi


і тут без мутних схем не обійшлось....
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24.07.2022 14:30 Відповісти
Це навіть неможливо, бо профісійни питання навіть не розглядаються.
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24.07.2022 15:50 Відповісти
Ненавижу 73ктовыбрал погань членограя и его мерзский 👺💩👹🤡🎪 квартал с Беней пидо#асом , дерьмаком портновым……………
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24.07.2022 16:11 Відповісти
 
 