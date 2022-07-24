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Росія продовжила дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки на кордоні з Україною до 8 серпня

область,курська

У Курській області продовжили дію високого рівня терористичної небезпеки до 8 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву губернатора області Романа Старовойта у Telegram.

"Ситуація на кордоні не дозволяє розслаблятися: "обстріли" з боку України тривають. Разом із керівниками силових структур ухвалили рішення продовжити дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки ще на два тижні - до 8 серпня", - написав він.

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24.07.2022 13:33 Відповісти
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24.07.2022 13:33 Відповісти
И?! Зачем вообще эта инфа нормальному человеку?
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24.07.2022 13:37 Відповісти
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24.07.2022 13:39 Відповісти
- Ваня! Сколько можно тебе объяснять, как правильно надевать трусы: желтым - спереди, коричневым - сзади!!!
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24.07.2022 13:43 Відповісти
Самі себе бояться собаки мордорські. Вони і є терористами.
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29.07.2022 10:32 Відповісти
 
 