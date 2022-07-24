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Рашисти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб зняти з себе відповідальність за злочин, - ГУР

драмтеатр

Окупанти готують до оприлюднення власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

Мета розслідування – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них – жінки та діти.

"Наразі окупанти, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів, готують постановчі відео, які начебто "мають довести", що вибух в Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення. Всі руйнування відбулись, начебто "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше 14 людей. Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі", - йдеться у повідомленні.

Українські розвідники нагадують, що бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час розв’язаної ними війни.

"Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент завдання удару в ньому знаходились до 1000 цивільних. Переважна більшість з яких – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів. За різними оцінками під час удару там загинуло від 300 до 700 людей. Точну оцінку наразі дати неможливо, оскільки окупанти не давали змоги рятувальникам підійти до руїн", - додають у ГУР МО.
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Топ коментарі
+5
УДИВИЛИ *****... ОНИ ПОД СМОЛЕНСКОМ ДВА РАЗА ТАКОЙ ЦИРК ДЕЛАЛИ СНАЧАЛА РАССТРЕЛЯЛИ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ ВОЙСКА ПОЛЬСКОГО ПЛЕННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ К СЛОВУ СКАЗАТЬ ПОТОМ ПОПЫТАЛИСЬ ПЕРЕВЕСТИ НА НЕМЦЕВ ---НО НЕМЦЫ СДЕЛАЛИ СВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ШВЕЙЦАРИИ-РКАСНЫЙ КРЕСТ.. АРГЕНТИНЫ ШВЕЦИИ БРАЗИЛИИ ПОРТУГАЛИИ И ДОКАЗАЛИ-- ЧТО ПАТРОНЫ СОВЕТСКИЕ И РАССТРЕЛЯЛИ поляков СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ.. после войны вторая попытка перевернуть с ног на голову В 2010 году Путин убивает все Правительство и власть Польши подрывая самолет с делегацией под Смоленском... так что даже Кальтербрунер и Гимлер с Мюллером курят в сторонке и ******** от ********** *********...
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24.07.2022 13:40
+5
А Ви знаєте, хто...? https://www.youtube.com/watch?v=bYxj_mLV-Yg


А Ви знаєте...?

Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?

Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?

Знаєте, хто розстріляв автора відомого твору "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?

Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?

Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?

Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?

Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?

Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!

Знаєте, хто розрубав голову сокирою Аллі Горській та скинув її у погріб?

Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!

Знаєте, хто забороняв творити Василю Верховинцю? А хто на залізничній станції відбив нирки Василю Симоненку?

Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?

Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?

Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шлягерів "Володимира Івасюка?

Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?

А чи може знаєте...?

Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моz#!Kалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.

І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.

Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте иншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.

P.S. Впевнена, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою саме ціною...

© Авторка https://www.facebook.com/profile.php?id=100010784040514&__cft__[0]=AZXA8tBHotbyNjlsM4pj8t2mOrENPQf_6MjWtf1b95_1uqwvwwigs-OgjMuy7sjSg2mKtNuElfaRPMwWDkEpw9cNwUt3s5M6KmlBtIt7ulZEllPbezb2F5_m7CVnJnt2Ym4&__tn__=-]K-R Ulyana Malyar
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24.07.2022 13:51
+3
Та кому потрібні їх розслідування?
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24.07.2022 13:42
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УДИВИЛИ *****... ОНИ ПОД СМОЛЕНСКОМ ДВА РАЗА ТАКОЙ ЦИРК ДЕЛАЛИ СНАЧАЛА РАССТРЕЛЯЛИ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ ВОЙСКА ПОЛЬСКОГО ПЛЕННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ К СЛОВУ СКАЗАТЬ ПОТОМ ПОПЫТАЛИСЬ ПЕРЕВЕСТИ НА НЕМЦЕВ ---НО НЕМЦЫ СДЕЛАЛИ СВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ С УЧАСТИЕМ ШВЕЙЦАРИИ-РКАСНЫЙ КРЕСТ.. АРГЕНТИНЫ ШВЕЦИИ БРАЗИЛИИ ПОРТУГАЛИИ И ДОКАЗАЛИ-- ЧТО ПАТРОНЫ СОВЕТСКИЕ И РАССТРЕЛЯЛИ поляков СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ.. после войны вторая попытка перевернуть с ног на голову В 2010 году Путин убивает все Правительство и власть Польши подрывая самолет с делегацией под Смоленском... так что даже Кальтербрунер и Гимлер с Мюллером курят в сторонке и ******** от ********** *********...
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24.07.2022 13:40 Відповісти
Та кому потрібні їх розслідування?
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24.07.2022 13:42 Відповісти
Не нужно недооценивать количество имбецилов на Западе. Там хватает всяких сторонников теорий заговоров, коммуняк, антизападников и прочих фриков, судя по тому же твиттеру, большинство из них откровенно топит за паРашу.
Серьезной погоды они конечно не делают, но антиукраинский информационный шум неплохо подпитывают. А рашке большего и не нужно, ее цель запутать, заставить сомневаться и разувериться западного обывателя, короче "не все так однозначно".

Отдельный вопрос где наши журналисты и почему власть опять тупит? Могли бы взять интервью у людей прятавшихся в драмтеатре, свидетелей, снять документальный сюжет-расследование и тд. Похоже опять *лом щелкают, пока русня очередное лживое эффектное кинцо не снимет, а потом наши оф лица будут с горящей жопой бегать, пытаясь доказывать "не все так однозначным", что Украина не верблюд и убеждать, что 2+2=4.
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24.07.2022 15:07 Відповісти
а летчик Волошин и диспетчер Карлос будут?
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24.07.2022 13:48 Відповісти
так само фейково "розслідували" Катинь. Зачепились, бабуїни. за кулі. мовляв німецькі значить убивали німці. Хоча саме німці знайшли поховання в квітні 1943 року. і то випадково. НКВДисти при розстрілах слугувались німецькою зброєю через її надійність бо ТТ витримував 20 30 пострілів і починав "плюватись". а ці андрофаги теж викотять якусь ахінею. За ними не заржавіє.
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24.07.2022 13:51 Відповісти
А Ви знаєте, хто...? https://www.youtube.com/watch?v=bYxj_mLV-Yg


А Ви знаєте...?

Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?

Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?

Знаєте, хто розстріляв автора відомого твору "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?

Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?

Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?

Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?

Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?

Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!

Знаєте, хто розрубав голову сокирою Аллі Горській та скинув її у погріб?

Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!

Знаєте, хто забороняв творити Василю Верховинцю? А хто на залізничній станції відбив нирки Василю Симоненку?

Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?

Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?

Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шлягерів "Володимира Івасюка?

Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?

А чи може знаєте...?

Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моz#!Kалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.

І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.

Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте иншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.

P.S. Впевнена, Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою саме ціною...

© Авторка https://www.facebook.com/profile.php?id=100010784040514&__cft__[0]=AZXA8tBHotbyNjlsM4pj8t2mOrENPQf_6MjWtf1b95_1uqwvwwigs-OgjMuy7sjSg2mKtNuElfaRPMwWDkEpw9cNwUt3s5M6KmlBtIt7ulZEllPbezb2F5_m7CVnJnt2Ym4&__tn__=-]K-R Ulyana Malyar
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24.07.2022 13:51 Відповісти
І кого, крім кацапських дегенератів цікавлять результати цього "розслідування"?

Це все одно, що нацисти б розслідували, що сталося в концтаборах на захоплених територіях.
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24.07.2022 14:09 Відповісти
Ось такими повідомленнями ГУР намагається показати свою ефективність?
Краще б виявляли ворожих агентів у найвищих державних структурах!
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24.07.2022 16:06 Відповісти
Тю, они ж рассказывали, шо ударили по штабу "нациков"? Вже забули?
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24.07.2022 16:07 Відповісти
21 століття фото відео плюс свідки .Вони на стількі кончені думають що все це намажеться.Це фігня тільки для орків с рашки.Весь світ знає що як і коли.Мавпи дикуни с рашки
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24.07.2022 17:49 Відповісти
Це не рашисти будуть "розслідувати", а розслідувати будуть специ з Гааги. А може і вже розслідують.
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29.07.2022 10:35 Відповісти
 
 