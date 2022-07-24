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геноцид (307) росія (63614) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба у статті для Spiegel закликав світ визнати дії Росії в Україні геноцидом

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обґрунтував позицію, що Росія здійснює в Україні геноцид.

Про це йдеться в авторській статті посадовця для DER SPIEGEL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Подібно до Другої світової, нинішня війна розпалюється мовою ворожнечі та ненависті до українців. Сповнене злоби підбурювання війни та публічне заперечення права українського народу на існування як національної групи свідчать, що за російськими звірствами стоїть геноцидний намір", - пише міністр.

Він нагадує, що протягом минулого століття Україна двічі пережила геноцид.

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"Україна дуже серйозно ставиться до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Тож коли Росія спробувала використати слово "геноцид" для виправдання своєї повномасштабної агресії проти України, ми негайно подали позов до Міжнародного суду ООН. У березні він постановив, що не існує жодних доказів і підтверджень заяв Кремля про вчинення Україною геноциду. Своєю чергою, ми усвідомлюємо, що будь-які звинувачення в геноциді, висунуті нами проти Росії, мають бути ретельно обґрунтованими", - констатує Кулеба.

Далі він зупиняється на фактах, "які свідчать, що Росія не лише веде загарбницьку війну проти України, але й скоює черговий геноцид українців".

Міністр вказує, що російське керівництво, посадовці та публічні особи вже довгий час закладали ідеологічне підґрунтя для геноциду.

"Проте справа не лише в публічному підбурюванні. У ході вторгнення до України Росія безпосередньо здійснює геноцид українців, а не лише закликає до нього. Про це свідчать масові вбивства на окупованих територіях, зокрема у Бучі та інших містах. Виконавці - російські військові - проводили обшуки у домівках згідно з розстрільними списками ФСБ РФ, аби знайти та стратити найактивніших місцевих українських діячів, активістів, волонтерів, колишніх військових, їхніх родичів і друзів. Путін згодом відреагував на переконливі докази масових геноцидних звірств його армії, нагородивши підрозділи, причетні до них. Це пряме свідчення, що злочини не були поодинокими випадками", - переконує Кулеба.

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Також Росія силоміць вивезла на свою територію щонайменше 1,9 мільйона людей з України, зокрема понад 307 тисяч дітей. Для прискорення процеса - навіть змінює законодавство, "щоб прискорити усиновлення/удочеріння дітей з Донецької та Луганської областей України, та забезпечити їхнє подальше виховання як членів російської національної групи, втрату української ідентичності". Фактично українцям пропонують вибір: відмовитися від української ідентичності або бути знищеними.

"Дії російської держави та всього її апарату посадовців, збройних сил і ЗМІ проти українців є геноцидом. Світ не може мовчати про це. Разом із міжнародними партнерами, юристами та експертами ми збираємо всі необхідні докази для притягнення Росії, російського керівництва та російських військових до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії", - повідомив Кулеба.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Також знаю одного пенсіонера, що свого часу отримував майже усю зп у конверті та вихвалявся, як він державу на@&ує. А тепер жаліється що держава-жлобиха, пенсію платить-копійки.
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24.07.2022 14:48
+5
А еще геноцид это когда в то время когда пенсионер выживает на 2075грв. гопота под куполом увеличивает сами себе зарплаты в разы не имея никакой совести,вместо того чтоб добавить ее военным на передовой и волочащих бедность пенсионерам.
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24.07.2022 14:06
+3
мінімалка у тих, хто не працював, або отримував конвертик
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24.07.2022 14:08
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А еще геноцид это когда в то время когда пенсионер выживает на 2075грв. гопота под куполом увеличивает сами себе зарплаты в разы не имея никакой совести,вместо того чтоб добавить ее военным на передовой и волочащих бедность пенсионерам.
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24.07.2022 14:06 Відповісти
мінімалка у тих, хто не працював, або отримував конвертик
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24.07.2022 14:08 Відповісти
Не жила ты девочка в 90-х не пела бы так,тогда конвертики ваши были только в проекте..
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24.07.2022 14:11 Відповісти
Я жив. Наприклад. І знаю, що нині важливий пенсійний стаж, навіть з мінімального з/п того часу. Тобто: не всю з/п потрібно було в конверті отримувати; а частину перераховувати в пенсійний фонд.
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24.07.2022 14:21 Відповісти
а до чого в темі депутати і пенсії??? чи ти податки не платив, а тепер на 2 к гривень не можеш жити??
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24.07.2022 14:41 Відповісти
а я навіть всю не в конверті...і не жаліюсь..а то хочуть і податки з внесками не сплачувати і пенсію не мінімальну
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24.07.2022 14:39 Відповісти
Також знаю одного пенсіонера, що свого часу отримував майже усю зп у конверті та вихвалявся, як він державу на@&ує. А тепер жаліється що держава-жлобиха, пенсію платить-копійки.
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24.07.2022 14:48 Відповісти
я не депутатка, не держслужбовець
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24.07.2022 15:24 Відповісти
слухай ти, хлопчику..хто ти таке є? пенсьонер з 90-х
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24.07.2022 14:37 Відповісти
у тёті пагано з логікой по першому пункту. ну як що вони не працювали, то що вони куштували ? виявляється вся Україна отримувала конвертик крім депутатів та суддів (саме чесні -громадяни)
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24.07.2022 14:21 Відповісти
то є держслужбовці. на них прописані коефіцієнти на будь яку посаду за вислугою років. Крім того, не варто за всю Україну розписуватись..да, пенсія нараховується за 3 останні роки..неюх 90-ті мереживом вплетати
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24.07.2022 14:45 Відповісти
Європа - любителька по граблях шаройобитись..одного разу з Гітлером їй замало..треба з дідом путєю погратись, замість того, щоб дати по вухах так, щоб і кокі повідпадали..довбоящери..
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24.07.2022 14:06 Відповісти
Визнати лаптєстан таким, який веде геноцидну політику (не лише стосовно українці; але про це окрема розмова) - це добре. Але мало. Бо потрібно перш за все на офіційному рівні (в ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, Євросоюзом і в резолюції НАТО, в т.ч.. та іншими такими же міжнародними організаціями) визнати лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (на відмінну від расиської, антисіоніської чи нациської) країною; ОБОВ'ЯЗКОВО: країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
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24.07.2022 14:14 Відповісти
от як кулеба міркує, чи його призив (чи що там) для кого та й чи даст результати для України а не лише для кулеби. Він же на справі нічого не робе. Робе відімість діяльності, як би щось робе, щось говоре а результату немає ніякого. Політика це не бабу уламувати, чім більш настоювати тим верогідніще що вона згодиться
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24.07.2022 14:26 Відповісти
Выбивай с них побольше оружия Кулеба а не красивых лозунгов,Запад должен нам и очень много ,долбодятлы Крв-чуки и прочие кукмы отказались от 3-го в мире ядерного арсенала,так что пусть вооружают.
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24.07.2022 15:04 Відповісти
пишут, что Кулеба запросился в отставку после разговора с Тони Блинкеном
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24.07.2022 16:59 Відповісти
димон с папанькой вздрочнулись и проснулись...
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24.07.2022 18:21 Відповісти
Кулеба вальсує як і Зеля : один крок вперед-2 кроки назад. Так що всі сподівання на нього даремни.
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24.07.2022 18:21 Відповісти
Брат Марии Ремарк @WALDO_WASSERMAN

Учитесь, как надо!
Русня договаривается с нашим ушлёпком.
Русня нагибает Европу.
Русня подписывает зерновое соглашение.
С русни снимают часть санкций.
Русня нарушает соглашение.
Отмененные санкции остаются отмененными.
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24.07.2022 21:23 Відповісти
 
 