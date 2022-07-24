Кулеба у статті для Spiegel закликав світ визнати дії Росії в Україні геноцидом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обґрунтував позицію, що Росія здійснює в Україні геноцид.

Про це йдеться в авторській статті посадовця для DER SPIEGEL, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Подібно до Другої світової, нинішня війна розпалюється мовою ворожнечі та ненависті до українців. Сповнене злоби підбурювання війни та публічне заперечення права українського народу на існування як національної групи свідчать, що за російськими звірствами стоїть геноцидний намір", - пише міністр.

Він нагадує, що протягом минулого століття Україна двічі пережила геноцид.

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"Україна дуже серйозно ставиться до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Тож коли Росія спробувала використати слово "геноцид" для виправдання своєї повномасштабної агресії проти України, ми негайно подали позов до Міжнародного суду ООН. У березні він постановив, що не існує жодних доказів і підтверджень заяв Кремля про вчинення Україною геноциду. Своєю чергою, ми усвідомлюємо, що будь-які звинувачення в геноциді, висунуті нами проти Росії, мають бути ретельно обґрунтованими", - констатує Кулеба.

Далі він зупиняється на фактах, "які свідчать, що Росія не лише веде загарбницьку війну проти України, але й скоює черговий геноцид українців".

Міністр вказує, що російське керівництво, посадовці та публічні особи вже довгий час закладали ідеологічне підґрунтя для геноциду.

"Проте справа не лише в публічному підбурюванні. У ході вторгнення до України Росія безпосередньо здійснює геноцид українців, а не лише закликає до нього. Про це свідчать масові вбивства на окупованих територіях, зокрема у Бучі та інших містах. Виконавці - російські військові - проводили обшуки у домівках згідно з розстрільними списками ФСБ РФ, аби знайти та стратити найактивніших місцевих українських діячів, активістів, волонтерів, колишніх військових, їхніх родичів і друзів. Путін згодом відреагував на переконливі докази масових геноцидних звірств його армії, нагородивши підрозділи, причетні до них. Це пряме свідчення, що злочини не були поодинокими випадками", - переконує Кулеба.

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Також Росія силоміць вивезла на свою територію щонайменше 1,9 мільйона людей з України, зокрема понад 307 тисяч дітей. Для прискорення процеса - навіть змінює законодавство, "щоб прискорити усиновлення/удочеріння дітей з Донецької та Луганської областей України, та забезпечити їхнє подальше виховання як членів російської національної групи, втрату української ідентичності". Фактично українцям пропонують вибір: відмовитися від української ідентичності або бути знищеними.

"Дії російської держави та всього її апарату посадовців, збройних сил і ЗМІ проти українців є геноцидом. Світ не може мовчати про це. Разом із міжнародними партнерами, юристами та експертами ми збираємо всі необхідні докази для притягнення Росії, російського керівництва та російських військових до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії", - повідомив Кулеба.