Щонайменше 183 споруди релігійних громад зазнали руйнувань від початку вторгнення РФ в Україну

Щонайменше 183 релігійні споруди у 14 областях України були повністю зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеня від початку повномасштабної збройної агресії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Це церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних громад України.

Серед пошкоджених унаслідок атаки ворога споруд: 5 – мусульманські, 5 – іудейські, решта 173 - християнські.

22 належать протестантським громадам, 19 – Православній церкві України, три – Римсько-католицькій церкві (РКЦ) та дві – Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ).

Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд у Донецькій (45) та Луганській (40) областях. Після них – Київська (34) та Харківська (25) області.

Майже три чверті (73%) об'єктів – 127 зі 173 пошкоджених християнських споруд, повністю або частково зруйнованих внаслідок нападу Росії, належать УПЦ. Відповідно до Статуту про управління УПЦ, який діяв до 27 травня 2022 року, УПЦ входила до складу Російської православної церкви (РПЦ), водночас маючи значний ступінь автономії. Внаслідок жорстокого російського нападу на Україну та його підтримки керівництвом РПЦ, зокрема особисто патріархом Кирилом, УПЦ дистанціювалася від РПЦ згідно з рішенням Собору УПЦ 27 травня.

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Згідно з новим статутом, предстоятель УПЦ більше не є членом Синоду РПЦ, УПЦ не керується рішеннями Архієрейського собору РПЦ, а обраний предстоятель УПЦ не має отримувати благословення патріарха РПЦ, щоб розпочати своє служіння на чолі УПЦ. Як реакція на це рішення УПЦ, РПЦ анексувала парафії УПЦ у Криму, а також низку інших на тимчасово окупованих територіях.

Водночас станом на сьогодні УПЦ продовжує визнавати свій зв'язок із Вселенським православ'ям через РПЦ. Зберігаючи такий зв'язок, УПЦ не здійснює жодної формальної координації своєї міжнародної діяльності з РПЦ та заперечує будь-які зв'язки підпорядкування РПЦ. Попри те, що УПЦ офіційно поінформувала Держслужбу України з етнополітики та свободи совісті про зміну Статуту, станом на 23.07.2022 року нового Статуту про управління УПЦ та роз'яснення УПЦ щодо нього не оприлюднено на офіційному сайті УПЦ.

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