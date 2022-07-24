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армія рф (16209) боєприпаси (2216) корабель (1596) Миколаївська область (2209) Херсонщина (5367)

Знищено ворожу батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського. Під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на окупованій території, - ОК "Південь"

херсонщина,херсонська

Обстановка в зоні відповідальності сил оборони півдня складна, динамічна але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій переважно у тактиці контрбатарейного протистояння, тримаючись за рубежі оборони. Ознак створення ударних угруповань не виявлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, серед ночі вкотре атакований Миколаїв. Ракетний удар  7 модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300. Уражено об’єкти промислової та портової інфраструктури. Попередньо втрат немає. Решта інформації уточнюється.

"У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського. Також під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, при цьому окупаційні війська продовжують підступну практику тотальної брехні, доставляючи боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Наразі відомо, що до Херсонської області в'їхали понад 20 так званих "гуманітарних" КамАЗів пофарбованих у білий колір. Реальний доставлений вантаж - боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються у цивільних будівлях, в закладах культури та освіти.

"В Чорному морі понад 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту маневрують вздовж узбережжя Криму від м. Тарханкут до Анапи 2 надводних та 1 підводний носій ракетного озброєння тримають напоготові 20 ракет типу "Калібр". Тож імовірність нанесення ракетних ударів лишається високою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зранку завдали ударів по Миколаєву. Під ворожим вогнем і населені пункти області. Є загиблі, - ОВА

"Помірний шторм на морі, що сприяє дрейфу мін і переорієнтація ракетних атак ворога, зокрема, на узбережжя - додаткові фактори, що нагадують про необхідність дотримання заходів безпеки, утримання від відвідування пляжних зон, правильно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Зберігайте виваженість і спокій, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації і силам оборони. Будьте пильними і свідомими", - зазначають в ОК "Південь". 

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Топ коментарі
+19
Героям слава !!!
Котики наші, бережи вас Господь
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24.07.2022 14:37
+19
Відео знищення С-300
https://twitter.com/Userchuk/status/1551016883121422336
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24.07.2022 14:47
+15
слава ЗСУ! Нептун у поміч!
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24.07.2022 14:35
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слава ЗСУ! Нептун у поміч!
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24.07.2022 14:35 Відповісти
Героям слава !!!
Котики наші, бережи вас Господь
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24.07.2022 14:37 Відповісти
Радість і сум одночасно. Радість зрозуміло, а сум - чим вони тепер будуть свої літаки збивати?
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24.07.2022 14:38 Відповісти
так їм і треба
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24.07.2022 14:38 Відповісти
Це вам рашисти за Миколаїв відповідь. Далі буде!
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24.07.2022 14:39 Відповісти
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24.07.2022 14:42 Відповісти
Відео знищення С-300
https://twitter.com/Userchuk/status/1551016883121422336
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24.07.2022 14:47 Відповісти
Подивився!
Краса!
І наші люди як зраділи!!!
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24.07.2022 15:06 Відповісти
Дві С-300 рашистів яскраво догорають десь на Херсонщині.
https://t.me/a_shtirlitz/19918 https://t.me/a_shtirlitz/19918

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24.07.2022 16:52 Відповісти
А, шо, кращого ніка придумати не зміг? Фу, *****.
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24.07.2022 19:04 Відповісти
Ну що ви так критично? Кожен дуріє по своєму.
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24.07.2022 22:04 Відповісти
встречные перевозки. пазлы в обмен на машины https://ibb.co/BwRbSg4
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24.07.2022 14:53 Відповісти
Ребята,вам зРада тоже должна поднять в три раза зарплаты как и себе!Вы лучшие украинцы чем они.
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24.07.2022 14:55 Відповісти
Побільше б на українскії мирній землі та познешкоджувати усіх цих болотних щурів кацапських!
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24.07.2022 14:58 Відповісти
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24.07.2022 15:04 Відповісти
Нищать С-300, значить розчищають місце для авіації та великих БПЛА. А навіщо авіація та великі БПЛА - кожен сам може здогадатись.
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24.07.2022 15:22 Відповісти
..оооо.. кацапИ, на Тарханкуті, там, коло маяка, пошукайте мою особисту, вибухову закладку.. за тридцять років з нею, в умовах сухого, украЇнського клімату Криму, напевне, нічого не сталося, навіть краще - воно тепер витримане.. дарую.. стопудово закладка, моя чи корЄша, переможе у ваших улюблених змаганнях, з яких сміється увесь світ, дебіли зайвохромосомні..
ну, а якщо сподобається - пошукайте з газоаналізаторами чи копійчаними хвойдами-колаборантами Криму, від Олєньовки до Севастополя там багато чого залишено для вас, андрофаги московські, вам сподобається
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24.07.2022 15:31 Відповісти
жирненька ціль попалась хаймерсам
слава ЗСУ!!!!!
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24.07.2022 16:31 Відповісти
 
 