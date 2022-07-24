Знищено ворожу батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського. Під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на окупованій території, - ОК "Південь"

Обстановка в зоні відповідальності сил оборони півдня складна, динамічна але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій переважно у тактиці контрбатарейного протистояння, тримаючись за рубежі оборони. Ознак створення ударних угруповань не виявлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, серед ночі вкотре атакований Миколаїв. Ракетний удар 7 модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300. Уражено об’єкти промислової та портової інфраструктури. Попередньо втрат немає. Решта інформації уточнюється.

"У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського. Також під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, при цьому окупаційні війська продовжують підступну практику тотальної брехні, доставляючи боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Наразі відомо, що до Херсонської області в'їхали понад 20 так званих "гуманітарних" КамАЗів пофарбованих у білий колір. Реальний доставлений вантаж - боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються у цивільних будівлях, в закладах культури та освіти.

"В Чорному морі понад 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту маневрують вздовж узбережжя Криму від м. Тарханкут до Анапи 2 надводних та 1 підводний носій ракетного озброєння тримають напоготові 20 ракет типу "Калібр". Тож імовірність нанесення ракетних ударів лишається високою.

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"Помірний шторм на морі, що сприяє дрейфу мін і переорієнтація ракетних атак ворога, зокрема, на узбережжя - додаткові фактори, що нагадують про необхідність дотримання заходів безпеки, утримання від відвідування пляжних зон, правильно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Зберігайте виваженість і спокій, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації і силам оборони. Будьте пильними і свідомими", - зазначають в ОК "Південь".