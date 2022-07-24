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США тісно співпрацюють з партнерами, щоб забезпечити Україну всім, що допоможе перемогти, - посол Брінк

сша,вертоліт

Сполучені Штати Америки роблять все можливе, щоб українські військові на передовій отримували те, що їм потрібно для відбиття агресії Росії.

Про це заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода" пані надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Я можу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо по годинах, навіть по хвилинах з Україною та з міністром оборони, з керівником Збройних сил, моїми колегами у Вашингтоні, і також в Європі. Таким чином, ми тісно співпрацюємо, щоб не лише забезпечити всім, що зможе допомогти Україні перемогти у цій боротьбі, але й активізувати міжнародну спільноту... На кожному етапі в найтіснішій координації з нашими українськими партнерами ми робимо все можливе, щоб дати українським воїнам на передовій те, що їм потрібно, як тільки їм це буде потрібно", - сказала Брінк.

На запитання про можливість надання Україні сучасних винищувачів, посол США сказала: "Зараз я не можу нічого оголосити".

"Але можу сказати, що кожен запит, який надходить до нас, ми ретельно вивчаємо. У тісній координації з українськими військовими та цивільними лідерами ми надаємо все, що можемо, і спонукаємо наших партнерів і союзників чинити так само", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції вже мають вплив на РФ, - посол США в Україні Брінк

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Топ коментарі
+5
На 300 км не передадут. Салливан сказал, что не хотят Третьей Мировой. По ихнее логике защита Тайваня американской армией от Китая это не Третья Мировая, а помощь УКраине ракетами на 300 км Третья
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24.07.2022 15:31
+5
Коли міністр Резнік спзднув про ракети на 300 км. - рашисти майже три доби крилатими ракетами жбурляти сцяли, істерили в твітерах - але сцяли. От що потрібно. як ні то допомогти технологіями доробити закинутий саудами Гром-2.
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24.07.2022 15:31
+4
Амерам-респект,але далекобійні реакети літаки та ппо нам дуже потрібні...
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24.07.2022 15:26
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24.07.2022 15:26 Відповісти
Амерам-респект,але далекобійні реакети літаки та ппо нам дуже потрібні...
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24.07.2022 15:26 Відповісти
На 300 км не передадут. Салливан сказал, что не хотят Третьей Мировой. По ихнее логике защита Тайваня американской армией от Китая это не Третья Мировая, а помощь УКраине ракетами на 300 км Третья
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24.07.2022 15:31 Відповісти
Салливан - кремлевская ************...., и, по большому счету, он там ни*я не решает.....
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24.07.2022 15:41 Відповісти
Ну похоже, что Байден больше всего к нему прислушивается, а не к Остину
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24.07.2022 15:54 Відповісти
Респект за что? Украина отдала третий ядерный потенциал ради своей безопасности. Вы что думаете что десяток РСЗО обеспечат нам победу на более чем 2000 км фронта, Германия обещает один танк в месяц через полгода. Про самолеты это из той же серии
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24.07.2022 15:58 Відповісти
Спільними зусиллями знищимо московську орду !!!)))
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24.07.2022 15:26 Відповісти
тісно співпрацюємо, вивчаємо, досліджуємо - а літаків вам зась

яка розумна кубіта!
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24.07.2022 15:29 Відповісти
Заберіть будь ласка Беню, Ермака і самого великого підора **********, це допоможе найбільше.
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24.07.2022 15:29 Відповісти
Дякуємо і за те що даєте!
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24.07.2022 15:30 Відповісти
Коли міністр Резнік спзднув про ракети на 300 км. - рашисти майже три доби крилатими ракетами жбурляти сцяли, істерили в твітерах - але сцяли. От що потрібно. як ні то допомогти технологіями доробити закинутий саудами Гром-2.
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24.07.2022 15:31 Відповісти
І нафта йде повним ходом з паРаші,переливають у морі з танкерів,потім везуть у США.
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24.07.2022 15:32 Відповісти
це тому що всі 7 пакетів санкцій створюють лише незручності , але повністю нічого не зупиняють !
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24.07.2022 15:36 Відповісти
А ты думал,что за дебила Зе все подпишутся и проблемы порешают?Все надо делать своими ручками при поддержке(бесконечной) из вне
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24.07.2022 15:36 Відповісти
пойди прогуляйся пешим шагом с эротическим уклоном
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24.07.2022 15:39 Відповісти
***** москворота,піди відсмокчи цюцюрку у татка собаки
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24.07.2022 16:19 Відповісти
Іран дає безпілотники Росії, якщо дав безпіл отники дасть і ракети далекійні, а ви не даєте, ви що за Россію????????????? А ваші срані аналітики нічого про це не чули, так вас перестають боятися та поважати
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24.07.2022 15:32 Відповісти
кончай пургу нести......
чув дзвiн, та не знаю де вiн......
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24.07.2022 15:37 Відповісти
Кенгуру, вчи матчасть. Тобто, читай новини.
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24.07.2022 15:45 Відповісти
я мог бы прореагировать на этот высер, но всегда придерживаюсь одного хорошего правила:
"никогда не спорь с дураком, иначе окружающие не смогут вас различить".... ))
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24.07.2022 16:10 Відповісти
Если Украина проиграет , проиграет Европа и США .
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24.07.2022 15:36 Відповісти
якщо програє Україна, програє тільки Україна, ну і молдова теж зникне. потім грузія, потім сесесер 2.0 велкаме бек і дрочильня знову років на 50
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24.07.2022 15:53 Відповісти
и потом всех вышеперичесленных перед заградотрядами бурятов пошлют на Польшу с Литвой защищать многонационалов
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24.07.2022 17:29 Відповісти
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24.07.2022 15:38 Відповісти
Мабуть, нову партію свіжих мікрофонів Арестовичу підгонять.
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24.07.2022 15:46 Відповісти
А они могут прислать Ермаколовку , и Зеленоправилку по одной штуке каждого экземпляра
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24.07.2022 15:49 Відповісти
А можно атомную бомбу в обмен на беню? И все решится самой собой.
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24.07.2022 15:50 Відповісти
Да Кенго ты подкачал
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24.07.2022 15:50 Відповісти
Потрібна петиція-щодо притягнення колишнього презедента України, Кучми Л.Д. до кримінальної відповідальності за підписання Будапештського меморандуму і здачу інтересів України.
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24.07.2022 16:15 Відповісти
Орки Украіна не програе і ніяких якщо. УКРАЇНА була і буде і вас всіх знайду.
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24.07.2022 16:17 Відповісти
Где IRIS, оспожа посол?
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24.07.2022 16:21 Відповісти
Окрім забезпечення всім, що зможе допомогти Україні перемогти у цій боротьбі нам неохідна допомога в виявлені та знешкодженні 5 колони тобто ворожих агентів наші керівники з цією задачею явно не справляються.
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24.07.2022 18:02 Відповісти
Олексій Гончаренко зі штату Меріленд обнадіює:

"Друзі, щойно з зустрічі в Lockheed Martin.
Це надважлива компанія, вона виробляє літаки F-16.
Цікаві люди там працюють - обожнюють Україну та хочуть зробити росіянам дуже боляче.
І ми хочемо того ж.
Тож ЗСУ та американська зброя знайшли одне одного!
Чекаємо гарних новин, бажано з цифрою 16".
О.Гончаренко, 24/07.22р.

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24.07.2022 18:10 Відповісти
 
 