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Польща (8267) росія (63614) Блащак Маріуш (111)

Армія Польщі стане такою сильною, щоб саме її існування відлякувало російського агресора, - міністр оборони Блащак

блащак

Польща працює над тим, щоб створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн НАТО.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю тижневику "Sieci", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на wpolityce.pl.

В опублікованому фрагменті інтерв’ю Блащак пояснює причини закупівлі Польщею нової зброї.

Він зазначив, що польське військо повинно бути настільки численним і настільки сильним, щоб саме його існування відлякало потенційного агресора.

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"Військо Польське повинно бути настільки численним і таким сильним, щоб саме його існування відлякало агресора. Кремлівські володарі не будуть бити по сильних. Коли бачать слабкість, вони атакують. Як за артилерією, так і за бронетехнікою сильнішої країни в Європі зрештою не буде. Серед європейських країн НАТО у нас будуть найсильніші сухопутні війська. Ми знаходимося на лінії фронту, у нас є кордон з Росією і на півночі, і фактично, у військовому плані, з боку Білорусі", - сказав Блащак.

За його словами, вже в цьому році Польща отримає перші зенітні установки Patriot, замовлені в 2018 році, також буде батарея, ідентична британській системі ближньої дії Sky Sabre, тощо.

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Топ коментарі
+19
Полякам-респект...
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24.07.2022 15:37
+14
Правильная позиция!!!
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24.07.2022 15:38
+12
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24.07.2022 15:50
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Полякам-респект...
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24.07.2022 15:37 Відповісти
Молодці!

Незалежність понад усе!
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24.07.2022 16:11 Відповісти
Правильная позиция!!!
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24.07.2022 15:38 Відповісти
Польше нечего бояться . Украина победит однозначно .
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24.07.2022 15:39 Відповісти
Не бояться тільки дурні, які збирались на шашлики на майськіє
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24.07.2022 16:12 Відповісти
Кто хочет мира - пусть готовится к войне, а не к шашлыку.
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24.07.2022 16:16 Відповісти
Польше есть чего бояться: раисся и белораисся занимают сотни километров границы.
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24.07.2022 23:45 Відповісти
Потом можем принять в 128-ю или 95-ю... Как пожелаете))))
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24.07.2022 15:40 Відповісти
Они нежные . Надо потом отвечать за них .
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24.07.2022 15:42 Відповісти
Тогда в 100-ю ТРО)))))
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24.07.2022 15:44 Відповісти
и что бы это высрать -нужна обязательно регистрация?Реєстрація:24.07.2022
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24.07.2022 15:44 Відповісти
вони апають свою армію виходячи з того, як зараз проходить наша війна з зайвохромосомними. Тому це не теоретична армія буде, а заточена під конкретну задачу і конкретного супротивника.
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24.07.2022 16:03 Відповісти
Поляки замовили у США 500 "Хаймарсів".
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24.07.2022 19:51 Відповісти
тільки поляки і балти розуміють , що може бути якщо Україна впаде .
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24.07.2022 15:42 Відповісти
У немцев Nord Stream в голове .
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24.07.2022 15:43 Відповісти
Хіба тільки в німців?А маддяри,з короткою памяттю,а інщі певні відсотки країн Европи?Дивлячись на їх реакцію,розумієш основну помилку Ху.ла.Він не з тої країни почав загарбницкий шлях.Пів інертної Европи міг би узяти за години та сберіг би війско орків на подальші дії.Навіть Гітлер це розумів!Окрім того,красти в Європі набагато більше
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24.07.2022 15:54 Відповісти
життя показало що німецька економіка абсолютно залежна від смердючого кацапського газу . взимку вони відчують всю глибину цієї залежності .
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24.07.2022 16:28 Відповісти
При всій повазі але ви значно поступаєтесь українській армії 👋🏼
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24.07.2022 15:48 Відповісти
Ні, не поступаються. Бо в них на чолі армії стоять польські патріоти, а в Україні - єрмаки.
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24.07.2022 17:25 Відповісти
А у нас дебил ЗЕ еще определился,то ли он клоун или дебил или президент или его *******
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24.07.2022 15:48 Відповісти
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24.07.2022 15:50 Відповісти
Цікаво, мабуть кицьку "Покємоном" кличуть ( від ПКМ).
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24.07.2022 16:20 Відповісти
Це тому що у поляків президент поляк, в сеймі поляки, в уряді поляки, гроші, масмедіа у поляків.
А в Україні кому належать банки, підприємства, масмедіа?
Тим хто хоче протягнути закон про множинне громадянство, тим для кого українська ідентичність порожній звук, тим для кого Україна всього лише територія для "заробляння" грошей або тим хто мріє збудувати тут "нєтакую расію".
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24.07.2022 15:54 Відповісти
Сразу намекну, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но чуть наоборот, но про поляков. На самом деле дело только в одном. Поляки всегда---всегда были нацией, один этнос, один язык, одна история, одна еда, одна страна! А все что вы перечислили---было продолжением этого. Отсюда и результат. Они много раз падали, и ровно столько же вставали. И вера там была одна и Бог конечно. Чего нельзя сказать......... про.....
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24.07.2022 17:27 Відповісти
Так,це правда. У них більшість знає тільки одну мову - польську. Українці часто трьохмовні. Або й більше. Те ж саме в багатьох інших європейських країнах. І особливо це важливо,коли поряд проживає довбонутий сусід.
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25.07.2022 00:22 Відповісти
Звісно комфортно таке розповідати за спиною у українців.
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24.07.2022 15:58 Відповісти
У кого розуму вистачає до заклику готуватись до шашликів, а в кого - будувати сильну армію!
Відчуваєте «какая разніца»?
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24.07.2022 15:59 Відповісти
Браво, Польша и спасибо! Балто-Черноморский Союз Польши, Украины и Литвы, в союзе с Великобританией, станет сильнейшим в Европе.
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24.07.2022 16:10 Відповісти
Кацапьё подобно хулиганистому школьнику, который бьет тех кто слабее и бахвалится этим.
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24.07.2022 16:26 Відповісти
Стане...стане)))) Смішні поляки...
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24.07.2022 16:30 Відповісти
Єдино-правильна позиція!
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24.07.2022 17:23 Відповісти
Готуються бо розуміють що наступні і якщо Україна програє поляки не зупинять расєю навіть з нато, за прибалтва взагалі не має що говорити з їх німа декількома мільйономи населення і триторією що за день на машині проїхати з середньою швидкістю 70км/год...
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24.07.2022 18:30 Відповісти
Друзі-поляки. У вас дуже гарні дороги. Це українців купила шайка коломойского, помінявши клоуна на Гетмана. І зараз увесь світ та Європа розгрібають це українське лайно під назвою - кв95. Не дивитесь український телевезійний марафон - це лайно від лукавого коломойського та його бізнеспартена зеленського. І буде у вас найміцніша армія у Європі - за допомоги ЗСУ - найміцнішої армії у світі.
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24.07.2022 19:01 Відповісти
Граница Беларусской губернией - это не шутки.
Так что поляки всё понимают правильно.
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24.07.2022 21:27 Відповісти
 
 