Армія Польщі стане такою сильною, щоб саме її існування відлякувало російського агресора, - міністр оборони Блащак
Польща працює над тим, щоб створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн НАТО.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю тижневику "Sieci", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на wpolityce.pl.
В опублікованому фрагменті інтерв’ю Блащак пояснює причини закупівлі Польщею нової зброї.
Він зазначив, що польське військо повинно бути настільки численним і настільки сильним, щоб саме його існування відлякало потенційного агресора.
"Військо Польське повинно бути настільки численним і таким сильним, щоб саме його існування відлякало агресора. Кремлівські володарі не будуть бити по сильних. Коли бачать слабкість, вони атакують. Як за артилерією, так і за бронетехнікою сильнішої країни в Європі зрештою не буде. Серед європейських країн НАТО у нас будуть найсильніші сухопутні війська. Ми знаходимося на лінії фронту, у нас є кордон з Росією і на півночі, і фактично, у військовому плані, з боку Білорусі", - сказав Блащак.
За його словами, вже в цьому році Польща отримає перші зенітні установки Patriot, замовлені в 2018 році, також буде батарея, ідентична британській системі ближньої дії Sky Sabre, тощо.
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Незалежність понад усе!
А в Україні кому належать банки, підприємства, масмедіа?
Тим хто хоче протягнути закон про множинне громадянство, тим для кого українська ідентичність порожній звук, тим для кого Україна всього лише територія для "заробляння" грошей або тим хто мріє збудувати тут "нєтакую расію".
Відчуваєте «какая разніца»?
Так что поляки всё понимают правильно.