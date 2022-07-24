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Лавров (1544) МЗС рф (948) перемовини (2718) росія (63614)

У РФ немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з Україною з більш широкого кола питань, - Лавров

лавров

Російська Федерація не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "більш широке коло питань".

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначив на пресконференції в Каїрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зернової угоди". - Ред.) з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з більш широкого кола питань. Але справа залежить не від нас, тому що українська влада, починаючи з президента і закінчуючи незліченною кількістю його радників, постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію на полі бою", - зазначив він.

За його словами, вибір нібито залишається за Україною та її західними партнерами. Лавров також пригрозив, чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим більше українців загине у війні.

Читайте також: Наразі жодних перемовин про мир немає з вини РФ. Ніхто на цю тему не зустрічається, - Кулеба

Автор: 
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Топ коментарі
+53
ПНХ коняка!
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24.07.2022 15:53
+45
https://www.facebook.com/artiushenko.igor?__tn__=-UC-R Ігор Артюшенко - офіційна сторінка

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"Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився" ...
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24.07.2022 15:56
+35
Подтереться вашими переговорами и договорами. На большее они не предназначены.
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24.07.2022 15:56
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ПНХ коняка!
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24.07.2022 15:53 Відповісти
Навіщо так грубо?
Є багато нагальних питань,

наприклад, визволення поневолених народів підрашки та утворення ними Народних республік 😂
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24.07.2022 16:01 Відповісти
ото поневолені нехай самі й визволяються
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24.07.2022 16:03 Відповісти
Ти відмовиш у набоях чеченцям проти руских шайтанів? 😊
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24.07.2022 16:06 Відповісти
Чеченці теж різні бувають!
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24.07.2022 16:22 Відповісти
аха в нас немає патронних заводів...а чечени в нас вже були..і не з миром
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25.07.2022 09:38 Відповісти
крім того, нам можна поговорити про мілітаріщацію та перехід на озброєння НАТО 😂
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24.07.2022 16:04 Відповісти
🤣
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24.07.2022 16:16 Відповісти
Краще про капітуляцію ********** і притягнення до суду його верхівки із ****** включно.
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24.07.2022 16:31 Відповісти
Щоб вони то профінансували 😂
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25.07.2022 09:27 Відповісти
Ну давай обсуждать, какими путями из Крыма и Донбасса русские будут домой драпать.
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24.07.2022 15:54 Відповісти
Только одним путем - в рефрижераторах. По другому рабссияне не понимают.
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24.07.2022 16:05 Відповісти
Ах ти виродок, прийде час коли тебе приріжуть як скота і кинуть під дверима твоєї халупи.
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24.07.2022 15:55 Відповісти
Подтереться вашими переговорами и договорами. На большее они не предназначены.
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24.07.2022 15:56 Відповісти
Якщо кацапи пропонують переговори, висновок один: "діла "швах!" - потрібна передишка для поповнення запасів зброї і перегрупування Ні до чого іншого ота "переговорня" не призведе!
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24.07.2022 16:25 Відповісти
многоходовочка з ракіровочкою
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24.07.2022 16:54 Відповісти
********** ви кацапи підтиратись договорами!
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24.07.2022 19:18 Відповісти
Тебе, кацапу, лучше знать.
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24.07.2022 22:23 Відповісти
Доведеться вдовольнитись смоктанням пісного прутня.
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24.07.2022 15:56 Відповісти
https://www.facebook.com/artiushenko.igor?__tn__=-UC-R Ігор Артюшенко - офіційна сторінка

·


"Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився" ...
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24.07.2022 15:56 Відповісти
Пішов нах#й,калантарян.
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24.07.2022 15:56 Відповісти
Пока последнее вонююче копыто окуранта не будет вышвырнуто с украинской земли, никаких переговоров быть не может, лошадиное рыло.
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24.07.2022 15:57 Відповісти
кошел в кизду!
встретимся в Гааге!
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24.07.2022 15:57 Відповісти
Жаль, но вы проиграли... Эй, ребята, снимите-ка с него шкуру!

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24.07.2022 15:58 Відповісти
красивое: ночная атака HIMARS-ов....
https://twitter.com/i/status/1551166385421570051
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24.07.2022 15:58 Відповісти
И правда, красивое
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24.07.2022 16:39 Відповісти
Лавров також пригрозив, чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим більше українців загине у війні.
__________________________________________________________________________________
Про відповідну кількість загиблих росіян він мовчить.
Хто і коли там їх рахував людьми і рахував взагалі.
Населення в кращому разі, а так натовп, маси, гарматне м'ясо.
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24.07.2022 15:59 Відповісти
ото ж я й кажу..вздовж кордону..хоча б частини його..викопати рівчак..і скидувати туди трупаки..пересипаючи вапном..щоб не воняли..а рядом пам'ятник дебільному кацапу..і насрати га ті конвенції з видачі трупаків. нехай, падли, шарахаються того рову..й пам'ятають
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24.07.2022 16:59 Відповісти
+100
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24.07.2022 17:07 Відповісти
Глава МИД РФ Лавров рассказал, как, по его мнению, будет действовать «зерновая сделка»
«Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность.
Ну, и когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие», - сказал глава МИД РФ.
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24.07.2022 15:59 Відповісти
насмішив..ще один клован
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24.07.2022 17:01 Відповісти
я про коняку
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24.07.2022 17:02 Відповісти
есть другой вариант.
Одесса и порт в частности прикрываются эшелонированой системой ПВО/ПРО
Любой корабль - сухогруз который заходит в порт Одессы сопровождается укаринскими пограничниками. Любое говно, которое подплывает с востока к кораблю гарантировано размазывается по водной глади Непутнами (Гарпунами и.т.п).
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24.07.2022 17:11 Відповісти
кажуть шо те має назву - балкер..я не спец, може хто й підкаже..але, наголошую..екіпаж має бути міжнародний..нехай вони там бичків годують.
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24.07.2022 17:19 Відповісти
Хай йдуть вздовж узбережжя в зоні дій Богдани. В принципі можна робити підмінний екіпаж з наших моряків від Констанци до Одеси. Хоч один постріл з боку ка цапів означатиме перекреслення домовленостей. Краще б супровід караванів від НАТО
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24.07.2022 21:39 Відповісти
А що там з денацифікацією? Щось сталося? Обожнюю цих руснявих вилупків, як тільки дали такої пізди, то все: і жест доброї волі, і наказ відійти з під Києва, Сум та Чернігова і взагалі давайте вже домовлятися
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24.07.2022 16:00 Відповісти
ота русня сама не знає мови своєї..їх би саміх..
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24.07.2022 17:20 Відповісти
ОДЕСА-схаменися!
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24.07.2022 16:01 Відповісти
Коняка засучила копитами 😂

.
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24.07.2022 16:02 Відповісти
А на слідуючий рік зберуть нову армію врахують недоліки..і двинуть на Україну.
Перемир'я для рашистів давай Зеленський давай
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24.07.2022 16:04 Відповісти
буде перемир'я то буде жопа..З-за кордону скажуть --нашо Україні зброю давати .? Україна ж помирилась з расієй..
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24.07.2022 16:07 Відповісти
Удар по Одесскому порту - это не выход из этого соглашения и даже не отрицание того, что с ним можно договариваться. Удар по Одессе - демонстрация всему миру одной вещи: "Вы вынуждены будете со мной договариваться и когда вы начнете со мной разговаривать по-серьезному, я уже тогда приму решение о соблюдении слова".Удар по Одессе - это всего лишь элемент "принуждения к переговорам". Я не раз говорил, что в переговорном арсенале Путина есть только один инструмент: поднятие ставок. Он не хочет и не умеет вести дела вне этого инструмента. И потому он именно так и делает сейчас.
Вадим Денисенко, https://www.dsnews.ua/politics/logika-putina-chomu-vin-obstrilyav-odesu-i-chomu-nam-ne-potribno-vihoditi-z-zernovoji-ugodi-24072022-463154 «Деловая столица»
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24.07.2022 16:12 Відповісти
И носит же земля эту мразь.
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24.07.2022 16:05 Відповісти
ідіть ***** убогі, до повного винищення усієї кацапні.
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24.07.2022 16:07 Відповісти
в наших теж нема. так що домовитесь з ними. але не з українцями
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24.07.2022 16:09 Відповісти
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24.07.2022 16:11 Відповісти
Да с вами мразями никто и не хочет вести с вами переговоры. Что же вы в душу лезете со своими переговорами.
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24.07.2022 16:11 Відповісти
Украина и украинцы согласны на переговоры, но только на могильной плите РФ по которой придавлена вся ********** гоп-банда, вместе с двумя карликами - бункерным и гидроцефалом.
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24.07.2022 17:13 Відповісти
та ну..на мокшанських болотах закрити..навкруги замінувати..і нехай животіють..на площі квадратних метрів мацкви
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24.07.2022 17:23 Відповісти
забавляет как рашисты беспокоятся за украинцев, которые гибнут защищая Украину и ни слова о том сколько дохнет самих рашистов. Кацапскую власть вообще не волнуют ее люди?
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24.07.2022 16:15 Відповісти
Тримай підкову... щасти!...
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24.07.2022 16:15 Відповісти
вони звикли, що то є хомут
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24.07.2022 17:04 Відповісти
Підеш, падло, на поклони скоро
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24.07.2022 16:19 Відповісти
На ковбасу, блін!
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24.07.2022 16:25 Відповісти
Краще на собачий корм.
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24.07.2022 17:49 Відповісти
нехай завершення великих подихів буде передумовою будь-яких переговорів. інакше переговори не будуть щирими.
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24.07.2022 16:21 Відповісти
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24.07.2022 16:24 Відповісти
надіється сволота, що управдом із своїми радниками запросить таки мир на умовах капутулірен.
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24.07.2022 16:25 Відповісти
"що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію на полі бою" - так насправді це триває війна, чи "спецоперація"? Га, меріне?
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24.07.2022 16:25 Відповісти
Кацапьё подобно хулиганистому школьнику, который старается бить тех кто слабее и бахвалится этим.
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24.07.2022 16:34 Відповісти
яка мерзота
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24.07.2022 16:35 Відповісти
Говорит, что" тем больше погибнет украинцев". А им бурятов и украинцев из ЛДНР, которых они преимущественно посылают на смерть не жалко?
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24.07.2022 16:37 Відповісти
Чим більше будемо заганяти у лещата прокляте військо пуйла, тим голосніше верещатиме цей уйобок про необхідність перемовин.
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24.07.2022 16:39 Відповісти
Потрібно ЇБАШИТИ!... тих, хто згодиться вести з рашистами переговори!!!
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24.07.2022 16:40 Відповісти
Яка нагла тварина! Слів бракує!
Але, наш офіс президента нічим не кращий!
Ну, який президент, такий і офіс!
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24.07.2022 16:40 Відповісти
Не турбуйся лавроша, після перемоги України будуть тобі переговори: щодо репарацій, щодо суду над військовими злочинцями і т.д.
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24.07.2022 16:51 Відповісти
Коли якісно їбашиш русню, то вона починає волати про перемовини.
Нравица - не нравица, далі будемо їбашити
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24.07.2022 16:53 Відповісти
пищати як свині перед утилізацією
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24.07.2022 17:15 Відповісти
Зато в нас э - Геть, ****, нах*й!
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24.07.2022 16:58 Відповісти
морда слоноконяки після 3апою
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24.07.2022 17:09 Відповісти
И-го-го! Поговорили? Теперь вали нах
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24.07.2022 17:15 Відповісти
Трупаков своих собирай и бегом, обильно абсыраясь, на границы 1991г., пока мы границы начала двадцатого века не захотели.
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24.07.2022 17:22 Відповісти
Лаврова надо вешать только на конских вожжах.
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24.07.2022 17:23 Відповісти
Кінь, тобі ***** в лютому розкладі
Реальна пИ'зда
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24.07.2022 17:29 Відповісти
поскорей бы это говно зарезали!
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24.07.2022 18:03 Відповісти
Да хватит уже скулить про переговоры - вам уже сказали - только вывод войск и капитуляция паРаши.
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24.07.2022 18:14 Відповісти
Дурість ніколи не переходить межі: де ступить, там її територія.
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24.07.2022 18:18 Відповісти
ЛВР ПНХ !
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24.07.2022 18:31 Відповісти
Чесно кажучи, з москалями нам нема про що говорити. Хай говорять HIMARS-и...
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24.07.2022 18:41 Відповісти
Киньте йому сіна і сипоніть вівса. Хіба не бачите скотина проголодалась, муйню несе.
Чи може вони хочуть здатися? Тоді ми готові обговорити репарації, капітуляції, **************.
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24.07.2022 19:16 Відповісти
Та він зі своєї сторони все вірно сказав. Вони на зерні зрозуміли що оп і зе норм продається. Якщо не буде військового перевороту - нам пи*да.
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24.07.2022 21:06 Відповісти
 
 