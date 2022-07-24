У РФ немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з Україною з більш широкого кола питань, - Лавров
Російська Федерація не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "більш широке коло питань".
Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначив на пресконференції в Каїрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зернової угоди". - Ред.) з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з більш широкого кола питань. Але справа залежить не від нас, тому що українська влада, починаючи з президента і закінчуючи незліченною кількістю його радників, постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію на полі бою", - зазначив він.
За його словами, вибір нібито залишається за Україною та її західними партнерами. Лавров також пригрозив, чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим більше українців загине у війні.
Будь ласка, зачекайте...
Є багато нагальних питань,
наприклад, визволення поневолених народів підрашки та утворення ними Народних республік 😂
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"Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився" ...
встретимся в Гааге!
https://twitter.com/i/status/1551166385421570051
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Про відповідну кількість загиблих росіян він мовчить.
Хто і коли там їх рахував людьми і рахував взагалі.
Населення в кращому разі, а так натовп, маси, гарматне м'ясо.
«Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность.
Ну, и когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие», - сказал глава МИД РФ.
Одесса и порт в частности прикрываются эшелонированой системой ПВО/ПРО
Любой корабль - сухогруз который заходит в порт Одессы сопровождается укаринскими пограничниками. Любое говно, которое подплывает с востока к кораблю гарантировано размазывается по водной глади Непутнами (Гарпунами и.т.п).
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Перемир'я для рашистів давай Зеленський давай
Вадим Денисенко, https://www.dsnews.ua/politics/logika-putina-chomu-vin-obstrilyav-odesu-i-chomu-nam-ne-potribno-vihoditi-z-zernovoji-ugodi-24072022-463154 «Деловая столица»
Але, наш офіс президента нічим не кращий!
Ну, який президент, такий і офіс!
Нравица - не нравица, далі будемо їбашити
Реальна пИ'зда
Чи може вони хочуть здатися? Тоді ми готові обговорити репарації, капітуляції, **************.