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Замість порожніх розмов Україні потрібно надати більше HIMARS та інших сучасних систем, - глава МЗС Латвії Рінкевич

рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич закликав посилити військову підтримку України, зокрема надати більше систем HIMARS.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ять місяців минуло відтоді, як Росія напала на Україну. Оскільки Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - наголосив міністр.

Також читайте: Ціль - надати Україні до 30 систем HIMARS та MLRS, - голова комітету Конгресу США з питань збройних сил Сміт

Автор: 
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Топ коментарі
+11
золоті слова!
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24.07.2022 16:38
+10
Штаты им заявляют про фсбэшную крысу а они дурака включили и оружие требую
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24.07.2022 16:46
+8
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24.07.2022 16:45
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золоті слова!
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24.07.2022 16:38 Відповісти
стопудово
зброя зброя і зброя
слава ЗСУ!
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24.07.2022 16:38 Відповісти
Едгару Рінкевичу-респект...
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24.07.2022 16:39 Відповісти
та з них як вжарить! шоб од дєрьмака з монголо-татаровими та іншою йому підвладною нечистю тільки дрантя посипалось!
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24.07.2022 16:43 Відповісти
Просто давайте по хімарсу за кожну запущену по Україні ракету і русні п...а 👍
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24.07.2022 16:43 Відповісти
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24.07.2022 16:45 Відповісти
Штаты им заявляют про фсбэшную крысу а они дурака включили и оружие требую
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24.07.2022 16:46 Відповісти
Едгар, ти можеш випросити в американців хоч парочку ракет на 300км для HIMARS і продати їх нам? Продати навіть не ЗСУ, а хоча би нашим волонтерам...
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24.07.2022 16:47 Відповісти
Лучше бы Литва перекрыла рашистам зеленый коридор в Кенигсберг. Рашисты же расширяют там военную базу у нее за спиной.
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24.07.2022 17:06 Відповісти
Шольц ПВО то же обещал в конце июля, а теперь ..... передумал.
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24.07.2022 17:06 Відповісти
після того всього що радянщина принесла в Прибалтику (не будемо кривити душею, ми були частиною того монстра), і отримуємо таку надпотужну підтримку від трьох дрібоньких країн. Вони малі за розмірами, але великі за честю, та справедливістю!
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24.07.2022 17:31 Відповісти
 
 