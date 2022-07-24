УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9668 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 150 18
депортація (704) Мелітополь (767) окупація (6542) Федоров Іван (640)

Рашисти погрожують депортацією мелітопольцям, які відмовляться від участі в "референдумі", - мер Федоров

орки,окупанти,окупація,арміярф,окупант,мелітополь,рашисти,рашист,орк

Росіяни планують депортувати жителів окупованого Мелітополя, якщо вони відмовляться брати участь у "референдумі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Ми чітко розуміємо, що після останніх 1,5 тижнів, коли вони роблять тотальний обхід мікрорайонів багатоповерхового сектора, приватних будинків для виявлення жителів, загроза їх наступна: хто не прийде на "референдум", ті будуть вивезені за територію Запорізької області", - розповів очільник міста.

За словами Федорова, відповідний "указ" окупаційної "влади" міста ще не затверджено, але триває підготовка.

"Якщо вони введуть в дію цей наказ, то їм доведеться вивезти всіх жителів, все населення Мелітополя", - підсумував мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі лікарі відмовляються отримувати зарплату в рублях, - мер Федоров

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
24.07.2022 17:37
+6
Скільки можна писати такі новини?Яка нам різниця що вони хочуть?ЗСУ прийде всім голови скрутить.Нам плювати що вони хочуть.
показати весь коментар
24.07.2022 18:00
+5
показати весь коментар
24.07.2022 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.07.2022 17:37 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2022 17:39 Відповісти
Если оккупанты думают, что мы забоимся ЯО, то ошибаются
показати весь коментар
24.07.2022 17:40 Відповісти
ну, и кто ж там останется???
вчера Гайдай в интервью Соколовой сказал, что на момент оккупации орками Северодонецка, из 120 тыс. населения, в городе осталось тысяч 10...., остальные выехали......
показати весь коментар
24.07.2022 17:43 Відповісти
понаєдут. чи перший раз вони займуть житло убитих ними жителів тих областей.
показати весь коментар
24.07.2022 17:52 Відповісти
потом возьмут паспорт Украины
показати весь коментар
24.07.2022 18:30 Відповісти
в який бік депортувати?

якщо на підконтрольну територію України, то хай депортують. охочих буде вдосталь
показати весь коментар
24.07.2022 17:48 Відповісти
конечно за урал!
орки ****** все, что видят...., не только стиралки, зерно и фонтаны, но и людей.......
показати весь коментар
24.07.2022 17:49 Відповісти
це і фотку бюлетеня де !так! стоїть теж захочуть. лайфхак: ідете на реф-дум, ставите галочки де сказали, фоткаєте а потім портите блютень, і вкидаєте. ))))
показати весь коментар
24.07.2022 17:51 Відповісти
Скільки можна писати такі новини?Яка нам різниця що вони хочуть?ЗСУ прийде всім голови скрутить.Нам плювати що вони хочуть.
показати весь коментар
24.07.2022 18:00 Відповісти
хотєлки відпадуть
показати весь коментар
24.07.2022 18:45 Відповісти
А чи не в цьому сенс, щоб висвітлювали те що відбувається...
показати весь коментар
24.07.2022 18:59 Відповісти
стратова ікра, а що це ти поганяло змінив та свої дописи похрестив?
показати весь коментар
24.07.2022 22:04 Відповісти
Кажется это брехня....
Наш сосальдо заявил что неугодных херсонцев будут отправлять в фильтр лагеря в рашку.
Что Верещучка кстати и предлагала и хотела.
показати весь коментар
24.07.2022 18:06 Відповісти
Курйоз. На Запоріжжі окупанти попросили у місцевих мешканців телефон батька Махна.
показати весь коментар
24.07.2022 18:51 Відповісти
А куди депортуватимуть? 😁
показати весь коментар
24.07.2022 21:02 Відповісти
 
 