Замість "Московського" буде "Київське": німецька мережа супермаркетів перейменувала морозиво через війну в Україні
Німецька мережа супермаркетів Edeka тимчасово перейменувала "Московське" морозиво (Moscauer Art) на "Київське" (Kiewer Art), висловлюючи підтримку Україні у війні з Росією.
Про це повідомляє німецьке видання RND із посиланням на пресслужбу Edeka, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Ми дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні. Для нас важливо продовжувати висловлювати нашу солідарність, і ми віримо, що такі маленькі жести також можуть це показати", — заявили в компанії.
Водночас там додали, що назва "Kiewer Art" є тимчасовою, хоча до "московського" варіанту теж повертатися не планують. У довгостроковій перспективі морозиво називатиметься "Ice Snack Sandwich".
Топ коментарі
+16 віктор федорович 31ee1569
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+10 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+6 Олександр Радченко 763cb5d1
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Будь ласка, зачекайте...
ці уроди упороті ще перейменують її на Київ, з них станеться.
бо ж вони русь, а русь КИЇВСЬКА
нєфіг
хай москва залишається москвою і до пари із чорноморським своїм флагманом іде за тим маршрутом, що прикордонник із Зміїного нааврочив - потоне нам на втіху.
Має бути Kyiwer Art!
як хочуть так і називають, мають право.
багато німців звернуть увагу на зміну назви і подумають чому та що коїться....
ми теж стурбовані..
и хрустящими на зубах карамельными бурятами.
Московського ніколи не було. Було "Ленінградське"-ескімо.