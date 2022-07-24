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Німеччина (7101) перейменування (582)

Замість "Московського" буде "Київське": німецька мережа супермаркетів перейменувала морозиво через війну в Україні

морозиво

Німецька мережа супермаркетів Edeka тимчасово перейменувала "Московське" морозиво (Moscauer Art) на "Київське" (Kiewer Art), висловлюючи підтримку Україні у війні з Росією.

Про це повідомляє німецьке видання RND із посиланням на пресслужбу Edeka, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Ми дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні. Для нас важливо продовжувати висловлювати нашу солідарність, і ми віримо, що такі маленькі жести також можуть це показати", — заявили в компанії.

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Водночас там додали, що назва "Kiewer Art" є тимчасовою, хоча до "московського" варіанту теж повертатися не планують. У довгостроковій перспективі морозиво називатиметься "Ice Snack Sandwich".

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Москву теж скоро перейменують.
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24.07.2022 17:41
+10
на Мухасранськ притому назавжди...
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24.07.2022 17:47
+6
Подвійні стандарти. Московське не робили тимчасовим, хоч воно таким і виявилось.
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24.07.2022 17:42
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Чому тимчасово?
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24.07.2022 17:40 Відповісти
Подвійні стандарти. Московське не робили тимчасовим, хоч воно таким і виявилось.
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24.07.2022 17:42 Відповісти
Москву теж скоро перейменують.
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24.07.2022 17:41 Відповісти
на Мухасранськ притому назавжди...
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24.07.2022 17:47 Відповісти
нє
ці уроди упороті ще перейменують її на Київ, з них станеться.
бо ж вони русь, а русь КИЇВСЬКА

нєфіг

хай москва залишається москвою і до пари із чорноморським своїм флагманом іде за тим маршрутом, що прикордонник із Зміїного нааврочив - потоне нам на втіху.
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24.07.2022 18:01 Відповісти
Московська зона відчуження (і радіоактивне озеро в центрі) ☢️
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24.07.2022 19:42 Відповісти
це замість зброї
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24.07.2022 17:41 Відповісти
Вона у німців в супермаркетах продається? Не знала.
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24.07.2022 18:13 Відповісти
Деякі чемоданчики певного дизайну так і не змінять своєї російської назви!
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24.07.2022 17:42 Відповісти
краще б ви їм нові мізки придумали як вставитию
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24.07.2022 17:44 Відповісти
ага, пишучи київське еа кацапський манер вони українців підтримують. Kyiv not Kiew
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24.07.2022 17:46 Відповісти
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24.07.2022 17:52 Відповісти
блт! это акт вопиющей и оголтелой русофобии!
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24.07.2022 17:54 Відповісти
это акт вопиющей и оголтелой временной русофобии!
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24.07.2022 17:55 Відповісти
не плутайте русо-фобію із русо-фахією !
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24.07.2022 17:59 Відповісти
не, тут кагбэ все зависит от объемов продаж..... ))
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24.07.2022 17:59 Відповісти
А хто б їм підказав, що варіант Kiewer Art - московська транскрипція.
Має бути Kyiwer Art!
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24.07.2022 17:56 Відповісти
а "moscauer art" чия транскрипція, мокшанська?

як хочуть так і називають, мають право.
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25.07.2022 00:56 Відповісти
дякуємо торгівельну мережу - кожен робить що він може.

багато німців звернуть увагу на зміну назви і подумають чому та що коїться....
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24.07.2022 17:56 Відповісти
Дякуємо за тролінг кацапні.
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24.07.2022 18:14 Відповісти
крічалі женсчіни ура - і в воздух чєпчкі бросалі...

ми теж стурбовані..
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24.07.2022 18:25 Відповісти
Смело, смело...
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24.07.2022 18:28 Відповісти
Я бы ел смерть ************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.07.2022 18:42 Відповісти
Можно сделать мороженое HIMMARS с шоколадными кусочками Т-72
и хрустящими на зубах карамельными бурятами.
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24.07.2022 19:30 Відповісти
Кращим морозивом було -- " Каштан".
Московського ніколи не було. Було "Ленінградське"-ескімо.
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24.07.2022 20:38 Відповісти
Нам бы тоже стоило этим заняться. Например предлагаю колбасу "московскую" переименовать. Хотя бы в "москальскую".
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24.07.2022 21:00 Відповісти
Собачьи консервы "Московитские останкинские".
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24.07.2022 21:21 Відповісти
 
 