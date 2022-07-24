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Брінк про реакцію США на можливе розширення анексії РФ: Сподіваємося залучити союзників до підвищення ціни для росіян

брінк,бріджит

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк сказала, що Штати "уважно стежать" за підготовкою РФ до незаконної анексії новоокупованих територій України, і такі дії РФ були б "обурливими, але не несподіваними". Зараз Штати намагаються "підняти ціну" для Росії, якщо вона на це піде.

Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Брінк, як реагуватимуть США, якщо Росія спробує анексувати новоокуповані території, і чи спричинить це нові й сильніші санкції проти РФ.

"Це те, за чим ми уважно стежимо. Це те, на що, ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо – що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано. Ми бачили, як це було в Криму 2014-го, і, здається, вони використовують ту саму методичку", – сказала Брінк.

Вона наголосила, що на Херсонщині та на інших територіях, які зараз тимчасово окуповані Росією, роздають російські паспорти, намагаються впроваджувати російську мову в школах та адміністраціях, призначати російських маріонеток на "посади".

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"Ми вважаємо, що це обурливо і не відповідає міжнародному праву. Наша позиція полягає в тому, щоб одночасно привертати увагу до цього та переконатися в тому, що наші союзники та партнери про це знають, а потім вжити кроків, якщо Росія таки вирішить це зробити", – сказала Брінк.

Вона зазначила, що Штати продовжать вводити санкції проти російських маріонеток і вживати заходів, які не дозволять у майбутньому визнати таку анексію.

На питання про те, чи можуть США та союзники вже зараз вжити певних заходів, щоб запобігти анексії, Брінк відповіла: "Я на це сподіваюся".

Вона нагадала, що Білий дім оприлюднив розвіддані про те, якими можуть бути плани РФ щодо анексії територій. Такими публічними обговореннями цієї теми, за її словами, Штати сподіваються залучити союзників "до підвищення ціни" для росіян за спроби анексії.

Нагадаємо, 20 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "географія" цілей Росії нібито розширилася – і тепер РФ хоче захопити не лише Донецьку та Луганську області, але також Херсонську, Запорізьку та низку інших територій. В українській розвідці, оцінюючи слова Лаврова, заявили: Росія готує ґрунт для анексії півдня України. Британська розвідка також вважає, що РФ таким чином готує ґрунт для проведення фейкових "референдумів".

Автор: 
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Топ коментарі
+13
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24.07.2022 18:18
+13
санкції, які додаткове введе сша, виродок і зрадник дєрьмак скасує через зерновий, чи якийсь інший коридор.
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24.07.2022 18:24
+11
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24.07.2022 18:20
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24.07.2022 18:18 Відповісти
коли по орку *****, він стане залишком, а решта його туші розлетиться на маленькі шматки
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24.07.2022 19:57 Відповісти
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24.07.2022 18:20 Відповісти
санкції, які додаткове введе сша, виродок і зрадник дєрьмак скасує через зерновий, чи якийсь інший коридор.
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24.07.2022 18:24 Відповісти
Чого ти так грубо, расьянцям сподобалось перемовлятися та домовлятися, хоча, здогадуюсь, воно їм в добрячу копійчину влітає, але ще Петро 1 давав хабара турецькому воєводі майже в 20% тодішнього ВВП Росії і плюс свою військово-польову жінку віддав
"Турецькі війська припинили штурм лише за величезний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80 хабар , який російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80 парламентер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шафіров вручив турецькому головнокомандувачу. На підкуп візира було виділено з казни 150 тисяч рублів, менші суми призначалися іншим турецьким воєначальникам і навіть секретарям.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4#cite_note-1 [1] Почалися переговори, які завершилися укладенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 Прутського миру ."
Цей момент дуже скупо описаний скрізь і за нього дуже не ******* згадувати московити. Але є і детальний опис, але потребує зусиль по пошуку.
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24.07.2022 18:49 Відповісти
дело ж не в цене, а в легализации ублюдков.......
шаг за шагом и, в итоге, окажется, что эти ****** вообще ни в чем не виноваты.....
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24.07.2022 18:55 Відповісти
давайте ЗБРОЮ !!!!!!!!!!

а з "анексією" ми розберемось самі
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24.07.2022 18:26 Відповісти
Нагаласавалі
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24.07.2022 18:29 Відповісти
у вайшів завжди ціна в пріоритеті...
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24.07.2022 18:29 Відповісти
знаем мы уже эти цены - выразят озабоченность, запретят окупационным старостам въезд в сша, да еще введут санкции против какого-нибудь чукчаморжоленебанка (но это неточно)
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24.07.2022 18:29 Відповісти
тобто не преветивно нам дати 300 км ракети щоб ми роз!бошили тих рашистів, а потім вже по факту, обуритись, постукати манікюром по столу загрозливо
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24.07.2022 18:30 Відповісти
ціни на що?? не купуйте енергоресурси!! ви ж боїтесь замерзнути...непожрати..а ви бійтесь прокинутись..у найкращому випадку - під вий сирен..найгірший притомний - вибухи...а най-найгірший - ви порят з трупами ваших дітей..да, потім спитаєте ціну на газ, нафту і щотам у дітей Африки
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24.07.2022 18:30 Відповісти
обурлива але не несподівана озабочєннось
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24.07.2022 18:52 Відповісти
Невдовзі в усіх готелях провіднх країн світу

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24.07.2022 19:05 Відповісти
"вжити заходів", "підняти ціну" --- всі стоячки аплодують, слухаючи напрочуд розумну кубіту
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24.07.2022 19:14 Відповісти
https://t.me/Screponos/5757
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24.07.2022 19:23 Відповісти
Ну як завжди, занепокоєння, бла бла бла .. як не дасте зброю то буде те що і в 14-му
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24.07.2022 19:27 Відповісти
А чому всі зациклюються на анексії території ? Головне щоб було багато якісної зброї . Оце основне. В кремлі нехай проводять (анексії референдуми) Україну це взагалі не повиино хвилювати. І ніякі санкції не зупинять війну вони в якійсь мірі впливають на Росію але не на Путіна головного очільника кремля. Просто Путін сподівається на Кримський сценарій -провести референдум і війна зупиниться. Але зараз так не вийде тому вибивати ворога і це все залежить від поставок зброї і її кількості
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24.07.2022 19:53 Відповісти
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://mobile.twitter.com/jackdorseydono1/status/1551164399867633664 5 ч

Позор? Позор! Но и не только. Это предательство! Тк нет сомнений,что укр.власть не знала о последствиях этой сделки. Все знали и понимали,что рашисты нарушат договоренности,но при этом со страны агрессора уже будут сняты санкции и вернуть их практически невозможно.
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24.07.2022 20:16 Відповісти
jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·

https://mobile.twitter.com/jackdorseydono1/status/1551165283187949568 5 ч

Произошедшее ужасно. И самое страшное,что Украина тоже стала спонсором агрессии и терроризма,позволив этим договором выйти россии на глобальный уровень торговли и заработать млрд $. Какова реакция ВСУ на эту легитимизацию россии? С укр.властью все ясно. ВСУ отреагирует?
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24.07.2022 20:17 Відповісти
Поднимите лучше поставки вооружения ВСУ и вопрос "рехверендумов" решится автоматом.
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24.07.2022 21:04 Відповісти
У кацапів є пєсТня: "мьі за ценой нє постоїм". Психопатам байдуже до ціни.
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25.07.2022 08:52 Відповісти
 
 