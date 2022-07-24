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Лисичанськ (314) Луганщина (4812) окупація (6542)

В окупованому Лисичанську залишаються 10-12 тис. осіб, магазини майже не працюють, - голова міської військової адміністрації Шибіко

луганщина,лисичанськ

Жителі тимчасово окупованого Лисичанська їдуть до Старобільська, щоб купити воду та харчі.

Про це повідомив голова Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб щось купити, треба їхати до Старобільська. Там мешканці можуть придбати воду, харчі й все інше. В Лисичанську магазини не працюють в тому обсязі якій треба", - зазначив він.

За словами Шибіка, у місті залишаються 10-12 тисяч осіб. 

Також в окупованому Лисичанську, повністю відсутні централізовані комунікації.

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Из более ста тысяч. Во ублюдки освободили.
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24.07.2022 18:30 Відповісти
в мене чоловік - громадянин хухлостану, громадянство не дають з 2014 - мабудь бамажкі не ті. але маву вже знає..а Ви?
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24.07.2022 18:35 Відповісти
мову - здається ноут здихає бистріше з мене))
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24.07.2022 18:37 Відповісти
Добре! Якщо це так принципово скажу на рідному. В Лисичанску залишилося 12 тисяч із ста. Так вам легше стало?
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24.07.2022 18:55 Відповісти
в Мелитополе 10-12 в Лисичанске 10-12
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24.07.2022 18:43 Відповісти
Обманули людей. Говорили что Лисичанск не здадут, мол крепость там такая что Мариупольпозавидует, а его даже толком не старались оборонять.
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24.07.2022 19:18 Відповісти
комісарша Бєзумная накомандувала, як придур Мілованов нарахував

"Невыполнимая мечта": Милованов рассказал, вернется ли курс доллара к довоенному уровню

Экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, что курс доллара по отношению к гривне уже никогда не вернется к довоенному уровню.

Реалистичным он считает возвращение курса доллара по 36 грн.

"Сейчас наличный курс я видел 39,5. Может быть осуществимой мечтой, что он вернется к 36 - официальному курсу Нацбанка. Особенно это произойдет, если например пойдет экспорт зерна в соответствии с соглашением о разблокировании портов. Или значительно увеличится международная финансовая помощь, или достаточно быстро закончится война. Если война будет продолжаться дольше, то на курс будет давление, чтобы он рос", - говорит эксминистр.

Он объяснил, что война требует больших расходов, поэтому возникает дефицит бюджета.
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24.07.2022 19:37 Відповісти
 
 