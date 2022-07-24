В окупованому Лисичанську залишаються 10-12 тис. осіб, магазини майже не працюють, - голова міської військової адміністрації Шибіко

Жителі тимчасово окупованого Лисичанська їдуть до Старобільська, щоб купити воду та харчі.

Про це повідомив голова Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб щось купити, треба їхати до Старобільська. Там мешканці можуть придбати воду, харчі й все інше. В Лисичанську магазини не працюють в тому обсязі якій треба", - зазначив він.

За словами Шибіка, у місті залишаються 10-12 тисяч осіб.

Також в окупованому Лисичанську, повністю відсутні централізовані комунікації.

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