В окупованому Лисичанську залишаються 10-12 тис. осіб, магазини майже не працюють, - голова міської військової адміністрації Шибіко
Жителі тимчасово окупованого Лисичанська їдуть до Старобільська, щоб купити воду та харчі.
Про це повідомив голова Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко, передає Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб щось купити, треба їхати до Старобільська. Там мешканці можуть придбати воду, харчі й все інше. В Лисичанську магазини не працюють в тому обсязі якій треба", - зазначив він.
За словами Шибіка, у місті залишаються 10-12 тисяч осіб.
Також в окупованому Лисичанську, повністю відсутні централізовані комунікації.
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"Невыполнимая мечта": Милованов рассказал, вернется ли курс доллара к довоенному уровню
Экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, что курс доллара по отношению к гривне уже никогда не вернется к довоенному уровню.
Реалистичным он считает возвращение курса доллара по 36 грн.
"Сейчас наличный курс я видел 39,5. Может быть осуществимой мечтой, что он вернется к 36 - официальному курсу Нацбанка. Особенно это произойдет, если например пойдет экспорт зерна в соответствии с соглашением о разблокировании портов. Или значительно увеличится международная финансовая помощь, или достаточно быстро закончится война. Если война будет продолжаться дольше, то на курс будет давление, чтобы он рос", - говорит эксминистр.
Он объяснил, что война требует больших расходов, поэтому возникает дефицит бюджета.