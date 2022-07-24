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Ізраїль (1609) росія (63614) Яір Лапід (12)

Це може серйозно позначитися на двосторонніх відносинах, - Ізраїль про закриття агентства "Сохнут" в Росії

ізраїль

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що закриття в Росії Єврейського агентства "Сохнут" може серйозно позначитися на ізраїльсько-російських відносинах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

У канцелярії глави ізраїльського уряду зазначили, що в неділю вранці Лапід провів нараду з цього питання. "Прем'єр-міністр заявив, що відносини з росією важливі для Ізраїлю. Важливим є і той факт, що в росії проживає велика єврейська діаспора. Ці моменти обговорюються під час усіх дипломатичних контактів на високому рівні з москвою", - йдеться у повідомленні канцелярії.

Лапід доручив учасникам ізраїльської делегації бути готовими вилетіти до рф негайно після отримання згоди москви на переговори, а також докласти всіх зусиль для просування правового та дипломатичного діалогу на високому рівні, наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувачення української держави у нацизмі - нісенітниця, - посол Ізраїлю Бродський

Автор: 
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Топ коментарі
+26
мацу по московськи, не обляпайтесь

нагадуємо, борщ буває один - лише український по бандерівськи
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24.07.2022 18:48
+22
Ізраєльтяни-навіщо вам взагалі відносини з лайном???
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24.07.2022 18:43
+20
Дєнєшкі,бабосікі, лавешки, лавандос, мані мані мані, лотс оф хані
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24.07.2022 18:52
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по просьбам тогдашних сионистких трудящихся, кричавших:

«распни Его» !
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24.07.2022 22:46 Відповісти
Можно подумать, что Понтия Пилата израильтяне выбрали всенародным голосованием, что он должен был на "электорат" оглядываться. Захотел бы помиловать - помиловал бы, но захотел казнить - и казнил.
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25.07.2022 11:09 Відповісти
Значення процесу над Христом полягає не в тому, що його хотіли стратити саме євреї, а хотів стратити власний народ. Ісус сам був євреєм. Суть полягає у тому, що "Немає пророка у батьківщині своїй". Сократа також стратили свої ж.
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25.07.2022 12:17 Відповісти
Претензії євреїв до Христа були не в тому, що він називав себе пророком (чи не називав, бо пророцтво в Ізраїлі зникло після руйнування Першого Храму), а в тому, що він свідомо порушував кілька приписів Тори і спонукав до цього ж своїх учнів. Я б не хотів заглиблюватись у цю тему на публічному форумі, де більшість читачів - християни.
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25.07.2022 15:15 Відповісти
Я не маю нічого проти вашої точки зору. Я лише відреагував на коментар вище (де йшлося про "сіоністскіх трудящіхся") зазначивши, що епізод страти не є підставою для міжрелігійної ворожнечі, оскільки у ту подію християнство вкладає зовсім інший зміст.

А провокатори чи спраглі до конфронтації знайдуть причину навіть у чистому полі, де, здавалося б, немає жодних підстав для цього.
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25.07.2022 19:27 Відповісти
А ще" провокатори ,та спраглі ",шукають тисячі років приховані,дійсні причини тих чи інших подій у своїй і чужій історії, у своїх і чужих народах і таки знаходять ,наравиться комусь чи ні .На приклад знайшли не тільки причину,а й сам старано прихований Голодомор, це частина українського Холокосту, але" чомусь "не визнаного Ізраілем , однако" жодних підстав",лукаві ви наші.
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27.07.2022 06:34 Відповісти
бачу ти не змінив методи ведення діалогів, закінчуєш тим що назвав інших умственно ограничеными тобто як завжди підкреслив що євреї самі хитрожопі ?
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24.07.2022 20:15 Відповісти
А це тобі, моя улюбленна...!!!
Чмокі.

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24.07.2022 20:56 Відповісти
Це ти хочеш мені картинку продати?
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25.07.2022 08:57 Відповісти
Не продати. Подарувати.
"Почтальону Печкіну" велосипед подарували і він одразу подобрів.
А був злий, як негодована собака.
Ось я й подумав. Подарую но я тобі букет троянд, може і перестанеш гарчати на мене
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25.07.2022 11:26 Відповісти
Поддерживать не поддерживают, но наше дело - сторона провозглашают. Хотя бы для приличия пару тысяч старых гранатометов и пару десятков М113 выделили списанных. Как сделали пару десятков стран. И это был бы прекрасный и четкий жест. И абсолютно не затратный, так как передали бы глухое старье. Но которое бы очень пригодилось ВСУ. Как и старые 155-мм гаубицы 70-х годов. Но, яиц нету. Балансировка на канате.
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24.07.2022 21:47 Відповісти
Вчера завод и склад с БПЛА разгромили, где находились десятки иранских дронов, предназначенных для России.
Этого мало?
Или пару гранатометов, но у вас, важнее, чем десятки дронов, но у них.
Еще факт, промелькнуло сообщение, что массовая отставка предателей в СБУ есть результат тайного расследования, проведенного совместно силами ЦРУ и Моссад. Может да, может нет, иди, докажи...
Политику, а в сфере военной особенно, надо делать тихо, без треска, шума и пыли. Меньше слов, но больше эффектного действия.
А вам хочется наоборот.
Речи, фанфары, кинокамеры, совместные заявления и протоколы
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24.07.2022 22:07 Відповісти
А порада вашого прем'єра зільоному прінять условія расііі Вам також нґізвєсна?
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24.07.2022 23:25 Відповісти
Угу , тільки чомусь аватарки з українським прапором ніхто не приховує . И прапори вивішують навіть в Тель-Авіві , де дуже дороге житло й не так багато "рюзькоязичних" .
А з аквафрешем навіть на мітинги виходять тільки старпери , або пролетарії .

Й ходять по офісам айтішним чутки , що за прихильність до ***** можливо потрапити в чорний список , як осіб схильних до насилля , до агресії , й до брехні . Ніхто , може відкрито не скаже , але пляма залишиться й рекомендувати можуть саме так .

В Хайфі був найбільший мітинг -- аж 50 голів .

А в Германії в Гановері й Берліні московити вивели кілька тисяч .

Й в Тель Авіві був мітинг в 8-10 тисяч . Тільки то був проукраїнський мітинг .
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24.07.2022 20:07 Відповісти
Откровенно говоря, всякие сохнуты и нативы - это кроме всего прочего филиалы мосад. Кедми совершенно ясно дал это понять в свое время одной русскоязычной газете Израиля. Да и сейчас в свободное от трудов время напару с неким Шапиро продолжает это доказывает миллионам кацапов, коротающих время возле ящика с экраном. Но закрытие этого филиала(хотя казалось бы, что это хорошо) вряд ли пойдет кацапии на пользу. Впрочем, ей уже мало что поможет. Но это уже совсем другая история.
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24.07.2022 18:51 Відповісти
Кедми типичный русский "свадебный генерал", которому платят деньги, сажают за стол и требуют от него речей, приятных слуху заказчика.
Если он для вас такой авторитет, что вы ссылаетесь на него, как на знатока, то значит русская пропаганда вас зацепила неслабо.
Между нами скажу, что в Израиле Яша Казаков Никто и имя его Никак.
Не в том смысле, что он враг системы, а в том, что он был настолько давно и настолько малозначащий, что забыт совершенно.
Но, не будем осуждать человека занятого самой легкой и самой прибыльной работой в мире - превращением бессмысленных колебаний языка в полновесные дензнаки.
Вам бы предложили, думаю и вы бы не отказались.
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24.07.2022 19:01 Відповісти
А если завтра палестинцы в шахтах Искандеры откопают, то это будет еще не достаточный аргумент, это как то повлияет...???
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24.07.2022 19:30 Відповісти
Я би категорично відмовився .
Бо гроші з собою в домовину не заберешь , а пам"ять , що хтось торговав лайном залишается тільки така .
Ніхто не згадує , як Іцик Шапім воював в Голані , залишилось тільки , що він комуняка , й що підтримував терористів й КПРФ на Московії .

Тай гроші ... в когось учора було цілих 2 віли на озері Комо , а сьогодні жодної .
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24.07.2022 19:54 Відповісти
Если я правильно понимаю, то "ицик шапим" это Исраэль Шамир.
Если вы его имели ввиду, то он никак не может быть "ициком".
Ицик, это Ицхак, а Исраэль может быть Изей, но никак не Ициком.
В остальном согласен.
Деньги, понятное дело, для многих не пахнут, но некий запах, от которого не отмоешься, все же имеют.
Поэтому вопрос о продаже души в обмен за золотые дензнаки каждый решает для себя сам.
Поэтому, если брать российскую еврейскую общину, то Сатановский, Соловьев, Норкин, Шейнис, Кедми, тот же Шамир решили "да".
Шендерович, Гозман, Кац, Шлоссберг - "нет".
Но мое личное мнение, и те и эти занимаются не той деятельностью.
На иврите это называется "авода зара", чужая работа в прямом переводе или служение чужим богам в прямом смысле.
Закончится это тем, что рано или поздно обвинят и тех и этих. Потому что Россия, а в России по другому не бывает.
Вчера мы хоронили двух марксистов
Мы их не накрывали кумачом
Один из них был правым уклонистом
Второй, как оказалось, ни при чем
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24.07.2022 20:49 Відповісти
Явный агент КГБ, который абсолютно не интересен израильским спецслужбам. Вопрос.
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24.07.2022 21:49 Відповісти
Он потому и сдрыстнул из Израиля, что у Службы Безопасности к нему появился ряд вопросов.
Но видимо расследование показало, что сажать не за что, но и считать ветераном тоже не за что.
Поэтому сошлись на компромиссе - ты уезжаешь и сюда больше не суешься, а мы тебя не трогаем.
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24.07.2022 22:14 Відповісти
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24.07.2022 18:56 Відповісти
https://panorama.pub/news/oksfordskij-universitet-otzyvaet-10-tysac

Предупреждение

Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями
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24.07.2022 19:23 Відповісти
Спасибо. Я уже собрался писать свой текст с не менее чем с 5 знаками вопроса.
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24.07.2022 19:47 Відповісти
Може позначитися... а може й не позначитися
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24.07.2022 18:56 Відповісти
прогневили ви Бога, євреї своїми абрамовичами, березовськими, БаблоМойськими, Зєльонськими і т.д.

і за кара на вас від Фараона Тундри....
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24.07.2022 18:58 Відповісти
Вот и евреи обосрались и ...... собрались на переговоры. Да когда же вы все и в Израиле поймете , что с орками переговоры вести нельзя. Их нужно давить давить и уничтожать
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24.07.2022 19:05 Відповісти
євреї крім "чікі-пікі" не розуміють, навіть коли їх ставлять раком
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24.07.2022 19:28 Відповісти
Сколько еще раз орки должны ткнуть мордой Израиль, что бы там поняли, что московская мордва самая главная антисимитская сила
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24.07.2022 19:12 Відповісти
как Израиль заботится о евреях, которые проживают в других странах.
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24.07.2022 19:12 Відповісти
А вы им еще больше беспилотников дайте.
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24.07.2022 19:14 Відповісти
Та и ху с ним.
Закроют Сохнут откроете Мокнут.
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24.07.2022 19:15 Відповісти
Нічого не відбудеться. При наступнній зустрічі Лапід пожме руку своєму товаришу Путлєру. Пам"ятаєте, коли Польща хотіла ним Спайки передати, так от Ізраїль заборонив передачу((((.
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24.07.2022 19:20 Відповісти
Шалом.
А ещё, парашники на Параше говорят, что "Сохнут" будет у них переименован в "Соснут".
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24.07.2022 19:22 Відповісти
Від'їдьбiтеся від Ізраїлю, всі арабо - ізраїльські війни з боку арабів підтримувалися ссссср , а тепер рашкою.
Прямо можна сказати, що Iзраїль це мікроскопічна країна, і боїться рашку.
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24.07.2022 19:22 Відповісти
Наступна станція - "Дело врачєй"?
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24.07.2022 19:23 Відповісти
Недавно Анрій Піонтковський в інтерв'ю заявив що в кінці 50-х радянська влада вирішила наїхати на євреїв,навіть процитував якийсь антиєврейський віршик тих часів.А потім раптово сталіна не стало: лікарі-євреї " не змогли" його врятувати,а "може" й допомогли відправити в пекло.
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24.07.2022 19:46 Відповісти
Сталин врачам не доверял тем более еврейским - так что евреи тут ни причем

P.S Занадто часті коментарі. Не поспішайте. - так сделайте возможность редактировать посты или только банны бес причин раздавать можете
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24.07.2022 20:00 Відповісти
Недовіряв? Так іньших же не було.
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24.07.2022 20:22 Відповісти
ЦН - "нє мєсто для діскусій". Тут навіть нема можливості вказати, кому адресований твій коментар...
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24.07.2022 20:42 Відповісти
Для совка українці та євреї були ворогами.
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24.07.2022 20:22 Відповісти
Ну, якщо 1948-1953 - це кінець 50-х - то такі да. І відлуння цієї "справи" було чути ген до розвалу СРСР. В універі на моєму потоці вчилося аж двоє євреїв - згідно славетної 5-ї графи особової справи. Всі інші (не менше 20% потоку) мали за паспортом іншу національність, переважно вони були "русскімі".
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24.07.2022 20:33 Відповісти
Сорі - в кінці 40-х.
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25.07.2022 09:31 Відповісти
сталіна вони грохнули в березні 53-го.
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25.07.2022 09:34 Відповісти
А какое агентство создала страна Украина за все годы, которое помогало бы украинцам?
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24.07.2022 19:26 Відповісти
заходить поруччик Ржевський в сінагогу і каже:

"Гаспада, а вот свежий каламбурчик -
Сахнут в Маскве іпут !"

гражданє єврєї, обітріться, вас ....лі
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24.07.2022 19:32 Відповісти
когда газа стреляет по Израилю ракетами много из Вас выражали соболезнования.сейчас большинство местных за Украину.скоро выборы политики будут слушать мнение людей.
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24.07.2022 19:32 Відповісти
та это один или два кацапских ******** з кучей аккаунтов загадили всю ветку - не обращай внимания.
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24.07.2022 19:46 Відповісти
Например я всегда отслеживал собьітия в Израиле и всегда искренне переживал гибель людей и всегда искренне радовался спасенньім из под обстрела, радовался бетонньім остановкам в которьіх можно спрятатся. Єтого сейчас очень не хватает украинцам.
Но вот политика Израиля для меня загадка. С учетом того, что Израиль 84 года ведет войну против стран, которьіе все єти 84 года прямо поддерживает поставками вооружений и деньгами ссср и его огрьізок рашка, то в Израиле хороший руский уже лет 80 должен бьіть невидимьім в тепловизор. Но политика диаметрально противоположная.
Они опять думают что переговорами можно спасти большую диаспору? Так будет хуже чем во Вторую мировую войну, потому что Третий Рейх по сравнению с рашкой єто на 99% демократическое государство с верховенством права.
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24.07.2022 20:36 Відповісти
Тут така психологія - практично, російська радянська естрада була створена євреями (згадай прізвища найпопулярніших композиторів і виконавців), значна частина театрального мистецтва, кінематографу, літератури, дитяча література - практично вся. Тому євреям важко відмовитися від свого дітища.
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24.07.2022 22:40 Відповісти
потому что израиль всегда поддерживал кацапов. Потому нам и по фиг на вас.
Теперь раздуплились, когда вам хвост прижали?!

И да, мы помним ваше, что "это Украина виновата в трагедии Бабиного Яра!
Уроды вы!
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24.07.2022 21:33 Відповісти
сраиль и его представители - это прежде всего личный "бизнес". Им насрать на моральную сторону, смотрите, как они приспособились возле корыт: всякие резники, кобздоны, жириновские, соловьевы, и в Украине тоже соответственно, начиная с ***********, не из сталеваров вышедшего. Они и сатане очко вылижут, если будет выгодно. В 73-м вся европа отказалась не то что им помочь, когда арабы попёрли при полной поддержке совка, даже предоставить свою территорию для транзита помощи из штатов, только Португалия разрешила использовать Азорские острова. Тоже *******, почему??? А теперь, глядя на то, что творит сраиль, пропало всякое сочувствие и понимание. Нарисовался некоторый список, если судить по делам: венгрия, германия, сраиль, франция ( за небольшим исключением), та же молдова, грузия, двуликая турция, ну и конечно, беларуzzкие ****** и всякие армении. У всех есть свои грехи, но эти явно и открыто в лидерах по подлости. имхо
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24.07.2022 22:43 Відповісти
Ладно беседер , с 1991 года , разворовали , порезали продали Сейчас полномасштабная война идет уже четыре месяца Карл четыре . Время вызревания бетона 28 дней . Где производство Стугн , Вильха , Богдана , Нептун . Где патронный завод . А я вам расскажу за патронный завод , были энтузиасты , собрали в гараже , начали производство патронов . Пришло СБУ закрыло производство , открыло уголовное дело . А спрашиваете где . Почему не начали выпуск в каждом дворе ФАу 2 , дешево и сердито , прототип стоит в Днепре возле облисполкома Р9 по моему Почему не запускаете огненые шары в сторону Орков Это же дешево и сердито . У вас куча оружия под ногами просто нужно взять и поднять .
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24.07.2022 20:59 Відповісти
Дуже багато запитань. Ти з якою метою цікавишся?
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24.07.2022 22:43 Відповісти
Буде те саме, що і з словами лаврова про єврейське коріння гітлера.
Ізраїль буде довго розказувати, як він покарає рф і... пробувати заглянути в очко х.йлу. Це у мабуть у євреїв така традиція - їх на хер рф посилає, а вони пнуться з нею домовитись.
А взагалі, таким чином рф перетягує на свій бік арабський і мусульманський світ. Ізраїль лише розмінна монета для мордора.
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24.07.2022 21:52 Відповісти
Привычка к халяве - неистребима. Израиль Украине не должен ничего. Когда Украина переведёт посольство в Иерусалим и перестанет голосовать против Израиля в ООН, тогда - обращайтесь. Азербайджан - наш стратегический союзник - у Израиля оружие покупает.
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24.07.2022 22:19 Відповісти
ну тогда - сахнут вам в спину !
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24.07.2022 22:52 Відповісти
Поки в Україні є свої окуповані території, вона не переведе посольство в Єрусалим, який офіційно, на рівні ООН, визнаний окупованою територією. "Привычка к халяве - неистребима" - це про нашого президента?))))
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24.07.2022 22:54 Відповісти
И про ВАШЕГО Президента тоже. Которого ВЫ выбрали. В Израильском избирательном округе победил Порошенко. И кстати - резолюции ООН не помешали США перевести посольство в Иерусалим. Думайте.
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24.07.2022 23:58 Відповісти
І знову про Єврейські погроми в Україні. Солженіцин у книзі 200 років разом, яку схвально сприйняли в єврейському середовищі серйозно торкнувся теми єврейських погромів взагалі. Йому слід віддати, не хочеться а слід, належне. Так от він дослідив, що всі погроми носили стихійний характер і виникали на побутовому рівні, по часу вони приходились на неділю, причиною був спір на базарі. А по колу учасників, ось саме цікаве.Одна сторона базарного конфлікту відома, це єврейська торгова діаспора на ринку. А друга сторона ? Всі погроми відбувались в містах, де була залізнична станція з депо по ремонту, там персонал складався виключно з росіян і приводить все це на одному погромі в Гомелі, де величезну юрбу станційних робітників, яка йшла громити через базарний конфлікт, де якійсь мокші начистили пику, єврейська громада зустріла вогнепальною зброєю. Це був єдиний випадок такого опору. І Кишинівський погром, який обєднав банкірів бесарабського походження з Уоол Стріту спричинила рускоязична діаспора в Кишиневі. На грунті алкоголю рузге дуже швидко організовує бунт, який є "безпощадним и безсмисленним." Правда, ніколи не піднімається питання погромі Пй Кінної армії, яка йшла на Львів, з Львова на Київ, і з Києва на Крим і погром влаштовували в кожному містечку. А побажання просте: користуйтесь історичними фактами.
Євреї в Росії такі вірять оркам, рабина вислали, ну і шо, Сохнут закрили, та ви шо !....
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25.07.2022 02:01 Відповісти
сохнут засох на расии... а в Украине?
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25.07.2022 07:04 Відповісти
пусть лучше сохнут раскроет списки управлявших организацией голодомора в Украине... куда не ткнешь - то ...штерн, то...штейн, ... то ...вский, то ...ман... раз уж нужна правда, то не нужно ею манипулировать... надо признать и слова радека о том, что в 1927 году праздновалась 10-я годовщина мировой еврейской революции... мировой еврейской... не русской, не немецкой. не польской... нужна правда для всех, а не для отдельных членов членистого кабинета...
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25.07.2022 07:09 Відповісти
від Єрусалиму і до Луганська

Смерть рашиZZтським виПлядкам!!
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25.07.2022 08:55 Відповісти
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