Це може серйозно позначитися на двосторонніх відносинах, - Ізраїль про закриття агентства "Сохнут" в Росії
Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що закриття в Росії Єврейського агентства "Сохнут" може серйозно позначитися на ізраїльсько-російських відносинах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
У канцелярії глави ізраїльського уряду зазначили, що в неділю вранці Лапід провів нараду з цього питання. "Прем'єр-міністр заявив, що відносини з росією важливі для Ізраїлю. Важливим є і той факт, що в росії проживає велика єврейська діаспора. Ці моменти обговорюються під час усіх дипломатичних контактів на високому рівні з москвою", - йдеться у повідомленні канцелярії.
Лапід доручив учасникам ізраїльської делегації бути готовими вилетіти до рф негайно після отримання згоди москви на переговори, а також докласти всіх зусиль для просування правового та дипломатичного діалогу на високому рівні, наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
«распни Его» !
А провокатори чи спраглі до конфронтації знайдуть причину навіть у чистому полі, де, здавалося б, немає жодних підстав для цього.
Чмокі.
"Почтальону Печкіну" велосипед подарували і він одразу подобрів.
А був злий, як негодована собака.
Ось я й подумав. Подарую но я тобі букет троянд, може і перестанеш гарчати на мене
Этого мало?
Или пару гранатометов, но у вас, важнее, чем десятки дронов, но у них.
Еще факт, промелькнуло сообщение, что массовая отставка предателей в СБУ есть результат тайного расследования, проведенного совместно силами ЦРУ и Моссад. Может да, может нет, иди, докажи...
Политику, а в сфере военной особенно, надо делать тихо, без треска, шума и пыли. Меньше слов, но больше эффектного действия.
А вам хочется наоборот.
Речи, фанфары, кинокамеры, совместные заявления и протоколы
А з аквафрешем навіть на мітинги виходять тільки старпери , або пролетарії .
Й ходять по офісам айтішним чутки , що за прихильність до ***** можливо потрапити в чорний список , як осіб схильних до насилля , до агресії , й до брехні . Ніхто , може відкрито не скаже , але пляма залишиться й рекомендувати можуть саме так .
В Хайфі був найбільший мітинг -- аж 50 голів .
А в Германії в Гановері й Берліні московити вивели кілька тисяч .
Й в Тель Авіві був мітинг в 8-10 тисяч . Тільки то був проукраїнський мітинг .
Если он для вас такой авторитет, что вы ссылаетесь на него, как на знатока, то значит русская пропаганда вас зацепила неслабо.
Между нами скажу, что в Израиле Яша Казаков Никто и имя его Никак.
Не в том смысле, что он враг системы, а в том, что он был настолько давно и настолько малозначащий, что забыт совершенно.
Но, не будем осуждать человека занятого самой легкой и самой прибыльной работой в мире - превращением бессмысленных колебаний языка в полновесные дензнаки.
Вам бы предложили, думаю и вы бы не отказались.
Бо гроші з собою в домовину не заберешь , а пам"ять , що хтось торговав лайном залишается тільки така .
Ніхто не згадує , як Іцик Шапім воював в Голані , залишилось тільки , що він комуняка , й що підтримував терористів й КПРФ на Московії .
Тай гроші ... в когось учора було цілих 2 віли на озері Комо , а сьогодні жодної .
Если вы его имели ввиду, то он никак не может быть "ициком".
Ицик, это Ицхак, а Исраэль может быть Изей, но никак не Ициком.
В остальном согласен.
Деньги, понятное дело, для многих не пахнут, но некий запах, от которого не отмоешься, все же имеют.
Поэтому вопрос о продаже души в обмен за золотые дензнаки каждый решает для себя сам.
Поэтому, если брать российскую еврейскую общину, то Сатановский, Соловьев, Норкин, Шейнис, Кедми, тот же Шамир решили "да".
Шендерович, Гозман, Кац, Шлоссберг - "нет".
Но мое личное мнение, и те и эти занимаются не той деятельностью.
На иврите это называется "авода зара", чужая работа в прямом переводе или служение чужим богам в прямом смысле.
Закончится это тем, что рано или поздно обвинят и тех и этих. Потому что Россия, а в России по другому не бывает.
Вчера мы хоронили двух марксистов
Мы их не накрывали кумачом
Один из них был правым уклонистом
Второй, как оказалось, ни при чем
Но видимо расследование показало, что сажать не за что, но и считать ветераном тоже не за что.
Поэтому сошлись на компромиссе - ты уезжаешь и сюда больше не суешься, а мы тебя не трогаем.
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і за кара на вас від Фараона Тундри....
Закроют Сохнут откроете Мокнут.
А ещё, парашники на Параше говорят, что "Сохнут" будет у них переименован в "Соснут".
Прямо можна сказати, що Iзраїль це мікроскопічна країна, і боїться рашку.
P.S Занадто часті коментарі. Не поспішайте. - так сделайте возможность редактировать посты или только банны бес причин раздавать можете
"Гаспада, а вот свежий каламбурчик -
Сахнут в Маскве іпут !"
гражданє єврєї, обітріться, вас ....лі
Но вот политика Израиля для меня загадка. С учетом того, что Израиль 84 года ведет войну против стран, которьіе все єти 84 года прямо поддерживает поставками вооружений и деньгами ссср и его огрьізок рашка, то в Израиле хороший руский уже лет 80 должен бьіть невидимьім в тепловизор. Но политика диаметрально противоположная.
Они опять думают что переговорами можно спасти большую диаспору? Так будет хуже чем во Вторую мировую войну, потому что Третий Рейх по сравнению с рашкой єто на 99% демократическое государство с верховенством права.
Теперь раздуплились, когда вам хвост прижали?!
И да, мы помним ваше, что "это Украина виновата в трагедии Бабиного Яра!
Уроды вы!
Ізраїль буде довго розказувати, як він покарає рф і... пробувати заглянути в очко х.йлу. Це у мабуть у євреїв така традиція - їх на хер рф посилає, а вони пнуться з нею домовитись.
А взагалі, таким чином рф перетягує на свій бік арабський і мусульманський світ. Ізраїль лише розмінна монета для мордора.
Євреї в Росії такі вірять оркам, рабина вислали, ну і шо, Сохнут закрили, та ви шо !....
Смерть рашиZZтським виПлядкам!!