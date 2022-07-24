Через бойові дії на Донеччині знеструмлена Карлівська фільтраційна станція, частина регіону залишилася без води
Внаслідок бойових дій в Донецькій області було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. В частині регіону припинено водопостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Покровський міський голова Руслан Требушкин.
"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію! Відновлення водопостачання відбудеться після проведення усіх налагоджувальних робіт", - написав Требушкин.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Огусто
показати весь коментар24.07.2022 19:00 Відповісти Мені подобається 1
Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар25.07.2022 07:11 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...