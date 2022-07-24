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Донецька область (7587) водопостачання (824) вода (1168) Покровськ (411)

Через бойові дії на Донеччині знеструмлена Карлівська фільтраційна станція, частина регіону залишилася без води

вода

Внаслідок бойових дій в Донецькій області було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. В частині регіону припинено водопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив Покровський міський голова Руслан Требушкин.

"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію! Відновлення водопостачання відбудеться після проведення усіх налагоджувальних робіт", - написав Требушкин.

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24.07.2022 19:00 Відповісти
Багато пити - шкідливо.
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25.07.2022 07:11 Відповісти
 
 