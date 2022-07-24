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ППО (2929) Хмельниччина (914)

Збиті ППО над Хмельниччиною російські ракети впали поза населеними пунктами, жертв немає, - ОВА

область,хмельниччина,хмельницька

Три російські ракети, які українські сили Протиповітряної оборони збили вранці над Хмельниччиною, впали за межами населених пунктів, загоряння, що виникли, ліквідовано, людських жертв немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Над територією Хмельницької області вранці, близько 9 години, сили ППО збили три ракети. Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району. Загорання полів ліквідовано", - зазначив Гамалій.

Він також повідомив, що падіння ще однієї ракети сталося в лісовому масиві, спричинивши вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району.

"Жертв немає", -  наголосив голова ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбито ракетний удар по Хмельниччині з акваторії Чорного моря, - Повітряне командування "Захід"

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Не просто сбили, а сбили над безлюдным местом. Красавцы!
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24.07.2022 19:36 Відповісти
от же ж пляді кончені... ну якій нормальній людині взагалі в голову прийде по людям ракетами пуляти?
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24.07.2022 19:40 Відповісти
За уточненими даними - збито усі чотири!
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24.07.2022 20:29 Відповісти
От це справжня перемога!!! Велика подяка!!!
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24.07.2022 22:11 Відповісти
 
 